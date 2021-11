Kalulu o Florenzi al posto di Calabria a Firenze? Pro e contro delle due opzioni

L'infortunio in Nazionale di Davide Calabria è una brutta tegola per il Milan che non potrà contare sul suo terzino destro titolare per alcune partite, a partire dal match di sabato in casa della Fiorentina. Per la trasferta in casa dei viola, Stefano Pioli deve ancora decidere chi schierare in quella zona di campo: le opzioni sono due, vale a dire Pierre Kalulu e Alessandro Florenzi.

IN FORMA - Il giovane terzino francese sta attraversando un ottimo momento di forma, come ha dimostrato sia contro il Porto che nel derby, e inoltre con lui in campo il Milan non ha mai subito gol in questa stagione: l'ex Lione, tra Serie A e Champions League, ha infatti giocato finora 331 minuti, nei quali la formazione di Pioli non ha incassato nemmeno una rete. A differenza di Florenzi, Kalulu è stato convocato con la Francia Under 21 e sarà impegnato stasera contro la Macedonia del Nord, tornando quindi poi a Milanello solo domani o giovedì.

RIPOSATO - Il francese, che ha già giocato 90 minuti contro l'Armenia, sarà quindi certamente meno riposato rispetto all'ex Roma che invece ha avuto la possibilità di lavorare con regolarità a Milanello in questa sosta e di migliorare il suo stato di forma. Nei prossimi allenamenti, Pioli dovrà capire però se Florenzi, che è stato costretto ai box per un mese dopo essere stato operato al ginocchio, è pronto o meno per partire dal primo minuto. Anche perchè la trasferta di Firenze sarà particolarmente complicata e insidiosa e quindi servirà gente che sta bene sia mentalmente che fisicamente.