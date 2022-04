Kalulu-Tomori coppia di ferro: i gioielli di Maldini con cui il Milan ha blindato la difesa

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Per un attacco che fatica a trovare la via del gol, c’è una difesa che invece regge molto bene gli urti degli avversari. Stefano Pioli fra infortuni e vicissitudini contrattuali, si è trovato a schierare in quest’ultimo periodo la coppia di centrali Pierre Kululu e Fikayo Tomori. Con il francese e con l’inglese in mezzo alla retroguardia il Milan ha trovato una stabilità che poche squadre in Italia hanno. La difesa dunque è il reparto che nelle ultime partite ha funzionato meglio. Il merito però non va solo a Kalulu e Tomori, ma anche al resto della squadra che difende egregiamente anche sulle palle inattive (calci d’angolo o punizioni) a favore degli avversari.

NESSUNA RETE SUBITA NELLE ULTIME 5 GARE

Contro Inter (Coppa Italia), Napoli, Empoli, Cagliari e Bologna, i rossoneri hanno sempre chiuso il match senza subire gol. Sulla carta, senza Simon Kjaer infortunato da inizio dicembre, sarebbe stato Alessio Romagnoli l’uomo designato per affiancare più spesso Tomori in difesa, ma anche il capitano rossonero ha avuto problemi fisici, e non solo. Ecco allora che si è imposto Kalulu. Il classe 2000 gioca da centrale con una tranquillità estrema, cosa che gli riesce meno da terzino. L’affiatamento con Tomori cresce e chissà che possano essere loro i titolari fissi nella prossima stagione.

IL FUTURO

Paolo Maldini e mister Pioli sperano che la coppia Kalulu-Tomori possa rappresentare un duo di ferro per gli anni a venire. Il dirigente milanista, ed ex bandiera rossonera, si ‘coccola’ i suoi gioielli che ha pescato con grandi operazioni di mercato dal Chelsea (Tomori) e dal Lione (Kalulu). Nonostante ciò, si pensa al futuro. L’idea è quella di avere in rosa per l’anno prossimo 3 centrali forti da fare alternare più un jolly. Poi come quinto difensore si può tenere un giocatore proveniente dal vivaio. Ecco perché l’obiettivo di mercato numero uno per la difesa del club di via Aldo Rossi è sempre Sven Botman del Lille. L’olandese, compagno di reparto in nazionale dei vari Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Stefan De Vrij e Nathan Aké, a 22 anni, si sente pronto per fare il salto di qualità e dire la sua in pieno in vista dei Mondiali che la Nazionale ‘Orange’ giocherà in Qatar. Il Milan ci lavora da tempo sul giocatore, ma non sarà facile abbassare le pretese economiche del club francese proprietario del cartellino del giocatore.