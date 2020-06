Kjaer-Romagnoli, una coppia che funziona: le priorità di mercato sono altrove

Lo 0-0 di Torino, con il Milan in dieci contro undici, ha evidenziato come la squadra rossonera, se ben messa in campo, è capace di reggere l'urto difensivo anche contro avversari di valore come la Juventus. A spiccare sono stati soprattutto Kjaer e Romagnoli, capaci di neutralizzare con apparente facilità quasi tutte le iniziative bianconere verso la porta di Donnarumma. Nessun intervento miracoloso ma una gestione attenta e diligente dell'area di rigore, in una situazione non facile a causa dell'inferiorità numerica.

LA QUADRA - Il Milan ha enormi problemi e lacune, soprattutto in mezzo al campo e in termini offensivi. Discorso diverso in difesa, soprattutto a livello di centrali: Kjaer ha formato una buona coppia con Romagnoli, così com'era accaduto lo scorso anno con Musacchio, quando Gattuso aveva trovato la quadra utilizzando Bakayoko come vertice basso. Il Diavolo ieri si è chiuso bene, riempiendo gli spazi e permettendo ai propri difensori di giocare ad armi pari nonostante i dieci uomini. Un dettaglio che spesso viene ignorato quando si valutano le topiche degli uomini arretrati, spesso costretti a vedersela a campo aperto senza adeguata copertura.

IL MERCATO GUARDA ALTROVE - In ottica futura, dunque, sarà davvero necessario svenarsi per quanto riguarda la coppia centrale? Un'occasione come Kouassi a zero andrebbe colta al volo, ma andare a svenarsi per un nuovo elemento avrebbe molto meno senso. Kjaer e Romagnoli potrebbero funzionare anche il prossimo anno, a patto che finalmente si rinforzi adeguatamente il centrocampo e si trovi una soluzione anche alla corsia destra, dove né Calabria né Conti sono riusciti a garantire costante affidabilità nel corso del tempo. Una questione di priorità dunque, in modo da privilegiare quei settori di campo visibilmente bisognosi di correttivi.