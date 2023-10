L'impatto clamoroso dei nuovi acquisti sul Milan e su Stefano Pioli

C'è un filo conduttore che accomuna due Milan, quello di quest'anno e quello dell'anno scorso, per poi renderli profondamente differenti. Si tratta dell'utilizzo di tutta la rosa, con il focus particolare dei nuovi acquisti. Snoccioliamo qualche numero nel dettaglio per fare un confronto e cercare di capire se ci sono due trend differenti da analizzare.

Il periodo di riferimento è lo stesso: prime 8 giornate di campionato e prime 2 partite del girone di Champions League.

UTILIZZO NUOVI ACQUISTI MILAN 2023/24

- Marco Sportiello: 3 presenze (2 Serie A, 1 Champions League), 189 minuti giocati, 2 clean sheets.

- Marco Pellegrino: 0 presenze, 0 minuti giocati.

- Ruben Loftus-Cheek: 8 presenze (7 in Serie A, 1 in Champions League), 506 minuti giocati, 1 gol e 1 assist.

- Tijjani Reijnders: 10 presenze (8 in Serie A, 2 in Champions League), 794 minuti giocati, 2 assist.

- Yunus Musah: 8 presenze (6 in Serie A, 2 in Champions League), 409 minuti giocati, 1 assist.

- Christian Pulisic: 10 presenze (8 in Serie A, 2 in Champions League), 671 minuti giocati, 4 gol.

- Samuel Chukwueze: 9 presenze (7 in Serie A, 2 in Champions League), 290 minuti giocati.

- Luka Romero: 1 presenza (1 in Serie A), 21 minuti giocati.

- Noah Okafor: 9 presenze (8 in Serie A, 1 in Champions League), 254 minuti giocati, 2 gol.

- Luka Jovic: 3 presenze (3 in Serie A), 128 minuti giocati.

UTILIZZO NUOVI ACQUISTI MILAN 2022/23 (prime 8 partite di Serie A e 2 di Champions League)*

- Malick Thiaw: 0 presenze, 0 minuti giocati.

- Sergino Dest: 4 presenze (2 in Serie A, 2 in Champions League), 108 minuti giocati.

- Aster Vranckx: 1 presenza (1 in Serie A), 12 minuti giocati.

- Charles De Ketelaere: 10 presenze (8 in Serie A, 2 in Champions League), 526 minuti giocati, 1 assist.

- Yacine Adli: 3 presenze (3 in Serie A), 54 minuti giocati.

- Divock Origi: 4 presenze (3 in Serie A, 1 in Champions League), 81 minuti giocati.

* da ricordare che l'anno scorso il campionato è iniziato in anticipo rispetto al normale ed alcuni giocatori, come Thiaw, Dest e Vranckx, sono arrivati a fine agosto, quando si erano giocate già 4 gare di Serie A.

Le considerazioni che viene automatico fare sono diverse: la prima, ovvia, è che gli acquisti di quest'anno sono stati utilizzati e coinvolti molto di più rispetti a quelli della passata stagione, oltre a dare un contributo decisamente più incisivo in termini di gol e assist. Mister Pioli non ne ha fatto mistero, come dimostrano le sue dichiarazioni post Cagliari-Milan di qualche settimana fa: "C’è un Milan con un’idea di gioco e di stare in campo, i giocatori che sono arrivati sono giocatori di livello: è una cosa importante. Sono giovani ma non giovanissimi, hanno un bagaglio al quale si può già attingere per avere un certo tipo di prestazione. Sono molto contento del lavoro che ha fatto il club e della compattezza che il gruppo sta dimostrando giorno per giorno per continuare a migliorare”.

Tra questi calciatori con un bagaglio importante ci sono, tra tutti, sicuramente Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Zero tempo di adattamento al nuovo campionato e al nuovo gruppo, sempre al centro di ogni situazione pericolosa in campo e soprattutto con prestazioni di livello sempre alto. Giocatori che arrivano da situazioni totalmente diverse, uno da rilanciare e l'altro da scoprire, ma che hanno dato al Milan tante cose che l'anno scorso mancavano. Gol, pericolosità in zone diverse del campo, qualità tecnica superiore, caratteristiche che prima non c'erano. I tifosi, ma così come allenatore e compagni di squadra, sono già innamorati. Ma di tutti, nessuno escluso. Se già in tantissimi hanno già fatto vedere di che pasta sono fatti c'è da considerare anche che un colpo, sulla carta, da 90 come Chukwueze sta ancora prendendo le misure: a Milanello sono convinti che lo farà presto, la fiducia nel nigeriano è massima.

Altro dato che fa capire come Pioli quest'anno sia molto più soddisfatto, finora, del materiale a disposizione: un paio di giorni fa la Gazzetta dello Sport scriveva che tra le squadre che sono in vetta ai rispettivi campionati, il Milan, insieme al Real Madrid in Spagna, è la squadra che fa più turnover: ad oggi infatti sono già 19 i giocatori impiegati dai rossoneri per almeno 100 minuti, tra vecchi e nuovi.

I dati sopracitati ci danno poi modo di "sfatare" un altro mito, che riguarda l'utilizzo di Charles De Ketelaere. Il belga è stato coinvolto ed utilizzato sempre da mister Pioli ad inizio stagione, salvo poi essere accantonato col passare del tempo e l'abbassarsi della qualità delle sue prove in campo (situazione comunque comprensibile vista la giovane età). Nello stesso lasso di tempo analizzato CDK ha giocato meno solo di Reijnders e Pulisic: se il minutaggio può essere simile il rendimento invece, e anche non solo per demeriti del belga, è su pianeti letteralmente diversi.

Infine, se per giocatori come Vranckx, Dest e Adli il trend è stato costante per tutta la stagione lo stesso non si può dire per Malick Thiaw: il tedesco, dopo un periodo di adattamento, è diventato titolare fisso e lo è tutt'ora. Per un giovanissimo che arrivava dalla Serie B tedesca era logico aspettare qualche mese prima di buttarlo in mischia: una volta in campo l'ex Schalke ha dimostrato di poter giocare eccome a questi livelli e non è più uscito dalle rotazioni del tecnico di Parma.

In conclusione, l'impressione che i nuovi giocatori di quest'anno siano molto più coinvolti trova riscontro anche nei numeri e nei dati. Inversione ad U totale di Pioli oppure, più semplicemente, quest'anno il materiale a disposizione è di un livello sensibilmente più alto e più adatto alle idee del tecnico? La stagione è ancora lunga e questo non è solo che un piccolo segmento da analizzare, ma la traiettoria presa sembra più che mai leggibile.