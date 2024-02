La difesa del Milan continua a ballare: 13.9 tiri di media concessi a partita. La questione sta tutta qua

vedi letture

Il clean sheet di domenica scorsa contro il Napoli, seguito immediatamente da quello di Europa League contro il Rennes, ha illuso un po' tutti dalle parti di Milanello, visto che si credeva si fosse finalmente raggiunta quella solidità difensiva che nella prima parte di stagione aveva portato il Milan a subire addirittura 27 gol in 24 partite. La sconfitta dell'U-Power Stadium di Monza ha però riportato un po' il diavolo difronte ailla realtà dei fatti, visto che i quattro gol concessi ieri sera non solo hanno impedito alla formazione di Stefano Pioli di agguantare il secondo posto in classifica, superando così la Juventus, ma hanno ulteriormente peggiorato i numeri del Milan in fase difensiva.

31 gol subiti in 25 partite sono infatti tanti, anzi, troppi per una squadra con le ambizioni e gli obiettivi del diavolo, che ad oggi è addirittura la peggior difesa della parte sinistra della classifica di Serie A. C'è da migliorare assolutamente questo dato se si vuole vivere una seconda parte di stagione agiata, ma il fatto è che nonostante i continui errori il Milan imperterrito non abbandona il suo modo di giocare e difendere, che spesso penalizza soprattutto quei difensori che per caratteristiche non possono adempiere ai compiti che Stefano Pioli chiede loro.

Nonostante questo, comunque, c'è fiducia e appoggio nelle idee del mister, come confermato dallo stesso Matteo Gabbia che ieri sera nel post partita di Monza ha detto: "La nostra fase difensiva la proviamo in allenamento. Alcune volte ci danno tanto di positivo, perché siamo aggressivi e recuperiamo palla in campo avversario e di conseguenza siamo più propensi all'attacco, ma alle volte ci espone a dei rischi che conosciamo e di cui siamo consapevoli".

Nel complesso quanto detto dal centrale rossonero non è errato, visto che spesso i gol del diavolo nascono proprio da recuperi alti della difesa, ma il problema principale sta tutto in un dato: il Milan concede una media di 13.9 tiri a partita ai suoi avversari. Numeri importanti che ovviamente condizionano le prestazioni ed i risultati del diavolo, che ad oggi una ha media di 1.24 gol subiti ogni giornata di campionato. In difesa, fuori casa, in Serie A soltanto Frosinone (30), Cagliari (30) e Sassuolo (29) hanno subito più goal del Milan (24), al quartultimo posto della speciale classifica insieme alla Salernitana, formazioni che viaggiano a ritmi di campo e classifica completamente diversi rispetto a quello del Milan, che forse dovrebbe ora guardare in faccia alla realtà e pensare di cambiare qualcosa.