La preoccupazione di Giroud e il lavoro di Pioli: prima bisogna ritrovare il gruppo, poi lavorare (bene) sul campo

© foto di © DANIELE MASCOLO

Anche Olivier Giroud ha analizzato la pesante sconfitta con il Sassuolo in casa. L'attaccante francese, sempre l'ultimo a mollare, ha capito che qualcosa non funziona all'interno della squadra e l'ha individuata nella compattezze del gruppo, dentro e fuori dal campo: “Abbiamo perso solidità, che era la nostra forza”. Un problema non da poco da risolvere per mister Stefano Pioli, che ora, prima che sulla parte tattica, dovrà lavorare ancora di più sulla testa dei giocatori.

Prima la testa

Al momento, il Milan parte al calcio d'inizio sotto di due gol. Il primo dettato da un mancato approccio alla gara - anche ieri, primo pallone della partita regalato al Sassuolo da Kalulu - mentre il secondo arriva puntualmente perché la squadra non si riconosce più e perde tutte le certezze costruite in questi anni con Pioli. Anche lo stesso Giroud se n'è accorto: “Quando la squadra avversaria attacca siamo sempre in difficoltà e loro fanno gol subito, poi dobbiamo rincorrere il risultato”.

Troppi gol

C'è anche un problema a livello difensivo secondo l'attaccante francese, che ovviamente non punta il dito contro i propri compagni ma analizza attentamente quella che succedere quando si subiscono troppe reti: "Prendiamo troppi gol, è difficile vincere una partita quando prendi 3-4-5 gol”. Il francese, come detto, è sempre l'ultimo a mollare e ieri, dopo sette partite, è tornato a segnare, con un grandissimo gol. Con molta probabilità mister Pioli si affiderà ancora una volta alla sua qualità e alla sua esperienza per uscire da questo tunnel di cui non si vede ancora luce.