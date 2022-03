Leao a DAZN: "Voglio fare la storia al Milan, Pioli mi ha trasmesso la giusta mentalità. Ibra mi dice che..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

Sui primi tempi al Milan: "Sono arrivato in un campionato diverso, avevo solo 19 anni, quando arrivi in un grande club come il Milan non è facile. Tutti però mi hanno dato una mano, questo è stato importante".

Su Ibrahimovic: "Quando sei in campo con lui devi dare sempre il massimo. A me mancava continuità in campo, ma ora sono un giocatore diverso. Ibra va sempre ascoltato, mi dice che quando entro in campo devo prendere la palla e andare. Quando senti questa fiducia dei compagni è importante".

Su Pioli: "Nonostante le difficoltà, Pioli mi ha fatto giocare e mi ha schierato titolare. È grazie a lui se sono diventato il giocatore attuale. Mi ha trasmesso la giusta mentalità perché è uno che mi ha spinto a credere sempre in me stesso. Mi diceva: 'Tu hai talento, ma ti manca un po' di mentalità vincente. Se vuoi arrivare al livello di Mbappé e Ronaldo, devi fare la differenza in tutte le partite, altrimenti sei un giocatore banale'".

Sulla sua crescita e sulla sua famiglia: "Nella mia testa è scattato qualcosa quando ho parlato con il mio personal trainer e con la mia famiglia e ho detto che volevo far vedere a tutti chi ero. Io voglio fare bene anche per la mia famiglia perchè se sono qui è anche grazie a loro. Sento tutti i giorni mia mamma. Mio papà ha sempre voluto che finissi la scuola prima di fare il calciatore. Con il mio primo stipendio ho preso casa ai miei genitori".

Su cosa gli manca: "Non sono ancora un attaccante 'matador', ma voglio diventarlo. Con i dribbling posso fare la differenza, ma devo segnare di più. Posso farlo anche partendo da sinistra".

Sul paragone con Henry: "E' un grande giocatore, io sono ancora un giovane che vuole arrivare a quei livelli. Io voglio fare la mia strada e il mio percorso e fare la storia qui al Milan. A chi mi ispiro? Mbappè".

Sull'esultanza da surfista: "I surfisti qualche volta sbagliano onda, ma dopo tornano sulla tavola e fanno bene. Credo sia il modo giusto di pensare: puoi provare e sbagliare ma devi continuare a imparare, trovare delle soluzioni di fronte agli errori commessi".

Sul coro dei tifosi: "E' molto bello, mi dà grande fiducia per fare sempre meglio".

Sui compagni di squadra: "Chi scrive di più sul gruppo di Whats App? Ibra che spesso prende in giro Saelemaekers perchè non parla ancora bene italiano e sbaglia. Così ridiamo tutti insieme".

Su chi è il più veloce della squadra: "Io e Theo ci sfidiamo. Dobbiamo fare una gara di velocità in allenamento. La mia intesa con Theo? Se i difensori avversari seguono me, c'è più spazio per lui. Per me è uno dei terzini sinistri più forti del mondo, un elemento fondamentale per la nostra squadra".

Sul rinnovo: "Sto bene qui, il Milan è casa mia. Sono qui da tre anni. Voglio fare la storia qui, voglio che il mio nome, quando finisco di giocare, sia nel museo del Milan. Sto bene qui, ho già iniziato a parlare del rinnovo con i miei avvocati".