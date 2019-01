LIVE MN - A Genova senza Higuain ma col sogno quarto posto. Calhanoglu a centrocampo, Borini nel tridente

- Al Ferraris, il Milan dovrà rinunciare a Calabria, Romagnoli e Kessie, squalificati dopo la Supercoppa Italiana. Mancherà anche Gattuso: a sostituirlo in panchina sarà Luigi Riccio.

- Come ormai noto, Gonzalo Higuain, ormai prossimo al Chelsea, non è stato convocato da Gattuso per la sfida odierna. Il tecnico rossonero ha definito il Pipita: "Non pronto per fare la "guerra"".

- Secondo le ultime di formazione, Gattuso sembra intenzionato ad utilizzare Calhanoglu come mezz'ala sinistra e Borini nel tridente offensivo. Abate dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Andrea Conti per una maglia da titolare:

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini.

- Tra poche ore Genoa e Milan si affronteranno a Marassi, calcio d'inizio alle 15. I rossoneri si presenteranno con tante assenze ma dovranno fare di tutto per ottenere il massimo risultato, in modo da riconquistare il quarto posto solitario.