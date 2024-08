live mn Abraham-Saelemaekers, ore cruciali. Rabiot o Koné se parte Bennacer. Jovic in bilico

vedi letture

Gli ultimi movimenti di mercato del Milan prima della chiusura della sessione estiva:

13.45 - Ultime novità anche per quanto riguarda la situazione di Bennacer, tornato in campo a Milanello insieme alla squadra. Le parole di Peppe Di Stefano: "Ismael Bennacer dopo 3 giorni di assenza da Milanello, lontano dai campi da gioco è tornato quest'oggi ad allenarsi con la squadra, se fosse un passo verso la normalità e quindi conferma al Milan lo potremo scoprire nel corso delle prossime ore, sono stati giorni molto particolari. Secondo capitolo è quello legato allo scambio tra Abraham-Saelemaekers. Il belga è uscito da poco da Milanello e si è allenato con la squadra questa mattinata, c'è attesa dunque per capire quale sarà il suo futuro".

13.10 - Da monitoriare la situazione tra Milan e Manu Konè, centrocampista francese che interessa sia ai rossoneri che alla Roma. Il Milan potrebbe chiudere per lui solo per un'eventuale partenza di Bennacer. Queste le parole di Angelo Mangiante a Sky: "Asta tra Milan e Roma per Manu Konè, De Rossi vuole fortemente questo tipo di centrocampista: dinamico, forte, veloce. I gallorossi sperano di concludere e chiudere anche per Alexis Saelemaekers, con il Milan che sta ultimando i dettagli sullo stipendio per Abraham. Non è un buon momento dal punto di vista dei risultati, e nel prossimo turno c'è la Juventus. Alla Roma serviranno punti e certezze dal mercato".

12.40 - Il Milan prosegue nella trattativa per portare in rossonero l'inglese Tammy Abraham. Infatti, come appreso dalla nostra redazione, stanno continuando, anche in questi ultimi istanti, i contatti tra Milan e Roma per trovare la giusta quadra economica per la doppia operazione Abraham-Saelemaekers. Colloqui fitti per raggiungere l’intesa che possa autorizzare i due giocatori a muoversi verso le loro, potenziali, nuove destinazioni.

12.07 - E' la giornata di Silvano Vos, giovane centrocampista classe 2005 sta sostenendo le visite mediche con il Milan per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero. L'olandese arriva dall'Ajax a titolo definitivo per 2,5 milioni di euro più 2,5 di bonus.

11.30 - Ballo-Touré e Divock Origi ancora alla ricerca di una sistemazione. Ciò che al momento starebbe bloccando le loro uscite dal Milan è il fatto che entrambi non vorrebbero rinunciare allo stipendio che gli garantirebbe il club rossonero, condizione che fra le altre cose ha fatto saltare nelle scorse settimane l'approdo del terzino senegalese al St.Etienne.

11.10 - Il Milan Futuro continua a lavorare nel calciomercato per mettere a disposizione di Daniele Bonera una squadra forte e competitiva per la categoria. Dopo aver presentato in mattina l'attaccante Nicolò Turco arrivato dal RedBull Salisburgo, la dirigenza rossonera avrebbe messo gli occhi sul difensore classe 2003 del Catania Alessio Castellini, sul quale ci sarebbe la concorrenza del Venezia.

10.40 - Il futuro di Luka Jovic al Milan è in bilico. Il club rossonero starebbe infatti spingendo per una sua cessione dopo che dalla Spagna sarebbero arrivate due offerte. Il Diavolo starebbe provando a convincere il serbo ad accettarne almeno una delle due, ma Jovic non sembrerebbe essere poi così convinto di lasciare il club rossonero, nonostante possa presto aggregarsi in rosa un altro attaccante, Abraham. L'arrivo dell'inglese rischia seriamente di far uscire dalle rotazioni di Paulo Fonseca l'ex Fiorentina, la cui uscita aprirebbe spazio in rosa per un altro innesto, con Koné e Rabiot i nomi in cima alal lista dei desideri della dirigenza milanista.

10.30 - Altro rinforzo per il Milan Futuro di Daniele Bonera. Ufficiale l'arrivo dal RedBull Salisburgo di Nicolò Turco, questo il comunicato ufficiale del club rossonero: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con diritto di opzione, le prestazioni sportive di Nicolò Turco dal Fußballclub Red Bull Salzburg. Nicolò, nato a Tortona il 15/01/2004, è cresciuto nelle giovanili della Juventus, per approdare nella stagione 2023/2024 al Fußballclub Red Bull Salzburg. Nicolò entra a far parte della rosa di Milan Futuro".

10.20 - Ore decisive per lo scambio Abraham-Saelemaekers. Stando infatti a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Milan e Roma hanno ripreso a trattare per limare la cifra del conguaglio economico. Inizialmente con una differenza di 5 milioni tra offerta e richiesta. Società ora più vicine. Abraham e Saelemaekers hanno già raggiunto l’accordo con i due club.

10.00 - Oltre allo scambio con la Roma, il Milan sta lavorando anche per regalare a Paulo Fonseca un altro rinforzo in mediana. I nomi più caldi sono quelli di Manu Koné ed Adrien Rabiot, ma senza l'uscita di Bennacer la situazione a centrocampo dovrebbe rimanere questa. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, a poco meno di 48 ore dalla chiusura del calciomercato, il centrocampista algerino è sempre più orientato a rimanere al Milan, in quantoné il giocatore né tantomeno il Diavolo avrebbero ricevuto offerte dai club sauditi che nel corso di questi giorni hanno mostrato il loro interesse.

9.30 - Visite mediche in corso per Silvano Vos presso la clinica La Madonnina. Una volta terminate, Vos si dirigerà al Centro Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva completando poi il "giro" a Casa Milan firmando il contratto quinquennale che lo legherà al Diavolo.

9.00 - Oggi potrebbe essere la giornata dello scambio Abraham-Saelemaekers. Dopo i fitti contatti della giornata di ieri, Milan e Roma si sono date appuntamento a questa mattina per cercare di definire i dettagli dell'affare. La trattativa era inizialmente partita con una distanza di 5 milioni di euro ridotta ai minimi termini, con l'accordo che potrebbe chiudersi in una sorta di via di mezzo, circa sui 7 milioni di euro. Non è escluso che per chiudere l'affare ci sia bisogno di un sacrificio da parte dei giocatori, soprattutto di Abraham, con il Milan che cerca risparmiare qualcosa sull'ingaggio annuo dell'inglese così da riuscire ad andare incontro alle richieste della Roma.