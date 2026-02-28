live mn Allegri: "A marzo ci siamo arrivati, anche discretamente bene. Potevamo fare qualcosa anche di meglio. E ora si decide la stagione"

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. A breve mister Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa per presentare Cremonese-Milan, lunch match di domani in onda su DAZN alle 12.30. Il tecnico toscano dovrà fare a meno di Gabbia e Loftus-Cheek, ma soprattutto dovrà essere bravo a tenere viva la squadra dopo che la corsa scudetto, a meno di clamorosi ribaltoni, è ormai andata. Perdere altri punti sarebbe delittuoso, soprattutto verso il grande lavoro fatto nella prima parte di stagione. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le dichiarazioni del mister.

15.31 - Comincia la conferenza stampa di mister Allegri per Cremonese-Milan.

Domani entra il mese di marzo, mese che è riecheggiato spesso nelle sue conferenze. Come arriva il Milan?

"A marzo ci siamo arrivati, anche discretamente bene. Potevamo fare qualcosa anche di meglio. E ora si decide la stagione. Marzo, aprile e maggio si decide il campionato, i posti Champions... Da domani inizia la discesa".

Cosa ha detto alla squadra dopo la sconfitta? Che settimana è stata?

"Dopo sei mesi che non perdevi tutti abbiamo preso il contraccolpo. Il martedì eravamo un po' tutti rintronati, mentre mercoledì abbiamo fatto un bell'allenamento. Prima o poi si poteva scivolare, si sperava di no ma è successo. Ora dobbiamo tornare a correre. La Cremonese ha delle qualità, ha fatto un bel campionato. Le ultime tre partite il Milan non ha mai segnato a Cremona: due pareggi 0-0 e una sconfitta. L'ultima vittoria risale al 93/94, l'anno prima con Capello fecero 1-1. Per quanto riguarda il bollettino Gabbia è fuori. Ha ancora questo problema di infiammazione. Speriamo rientri il prima possibile. Loftus-Cheek gli hanno rimesso tutti i denti. Gimenez ha finito tutta la pre-atletizzazione. È in una buona condizione. Può darsi che da questa settimana cominci ad allenarsi con la squadra. È un bel segnale, un bel recupero".

C'è qualche rimpianto? O crede che la squadra ha dato quello che poteva dare?

"Questa squadra tutti i giorni viene a Milanello con la voglia di migliorare e di ottenere il massimo. Poi ovviamente ci sono gli avversari. L'Inter sta facendo cose ottime, su 26 partite ne ha vinte 21. I punti che abbiamo sono quelli che ci meritiamo. Siamo arrivati a marzo, era l'obiettivo. Ora andiamo partita dopo partita con l'obiettivo di prendere più punti possibili. Poi il 25 maggio vedremo dove saremo arrivari".