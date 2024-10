live mn Bayer Leverkusen-Milan (0-0): gol annullato ai tedeschi per fuorigioco

27' | Immediata la risposta del Leverkusen. Arrivato al limite dell'area, Grimaldo ha tentato il tiro impegnando Maignan, che liberando male ha servito involontariamente Frimpong, che per fortuna del Milan, di prima, l'ha sparata alta sopra la traversa.

25' | Si è messa in moto la fascia sinistra del Milan. Con un passaggio in profondità Theo è riuscito a trovare Leao, che arrivato sul fondo ha però sbagliato scelta cercando un assist sul secondo palo, quando due dei suoi compagni, Pulisic in particolare, si erano liberati all'altezza del dischetto dell'area di rigore.

23' | Tentativo di reazione da parte del Milan con Leao. Servito sulla fascia, il portoghese ha cercato di creare confusione nella difesa del Leverkusen, arrivando sul fondo e servendo un interessante pallone dentro l'area di rigore per Pulisic, arrivato però in ritardo e per questo motivo anticipato dal difensore avversario.

20' | Il vantaggio del Leverkusen siglato Boniface è durato pochissimo. Il gol è stato infatti annullato per fuorigioco di Frimpong, autore dell'assist.

14' | Ancora Leverkusen, ancora con Hincapié. Questa volta il difensore ecuadoriano non è riuscito a colpire bene il pallone, che comunque ha attraversato in maniera piuttosto pericolosa l'area di rigore del Milan.

12' | Da qualche minuto il Milan si è abbassato un po' troppo, favorendo le avanzate dei padroni di casa.

10' | Altro tiro in porta del Leverkusen, con Adli che in un fazzolletto si è girato calciando verso la porta di Maignan. Il francese era però in fuorigioco.

9' | Grande chiusura di Theo Hernandez su Frimpong. Scinvolando, però, il capitano del Milan ha involontariamente servito Adli, che con un traversone ha cercato dentro l'area di rigore Wirtz, prontamente anticipato da Tomori.

7' | Il primo cartellino giallo è per Alex Garcia del Leverkusen, che all'altezza del centrocampo ha fermato irregolarmente Pulisic, lanciatosi verso la porta avversaria.

2' | Ancora pericoloso il Leverkusen, con Hincapié che di girata ha impegnato Maignan, ancora una volta molto attento.

2' | Ritmi altissimi a Leverkusen. Grazie ad un'ottima uscita da dietro, il Leverkusen è arrivato a concludere a porta con l'uomo più atteso, Victor Boniface, con Maignan costretto ad un primo mezzo miracolo.

1' | Subito Milan con un bel fraseggio dentro al campo fra Leao e Reijnders, con quest'ultimo che però non è riuscito a sfruttare al meglio un'occasione che sarebbe potuta essere pericolosa.

1' | È iniziata a Leverkusen. Primo possesso della partita a favore del Milan.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti a tutti alla BayArena di Leverkusen per questa seconda partita della nuova Champions League fra i campioni di Germania del Bayer Leverkusen ed il Milan di Paulo Fonseca. Dopo il deludente esordio di due settimane fa contro il Liverpool, la formazione rossonera vuole dare continuità al suo ottimo momento di forma imponendosi anche a livello internazionale, e quale miglior occasione se non contro un avversario del genere?

Entrambe le squadre hanno intenzione di tornare a casa con i 3 punti, motivo per il quale si prospetta essere una partita ricca di emozioni che vi inviamo a seguire insieme a noi grazie al nostro live testuale. Buona Champions a tutti!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BAYER LEVERKUSEN-MILAN

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Garcia, Grimaldo; Adli, Wirtz; Boniface. A disp.: Kovar, Lomb, Hofmann, Andrich, Terrier, Arthur, Schick, Tella, Mukiele, Palacios, Belocian. All. Xabi Alonso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham. A disp.: Nava, Torriani, Calabria, Pavlovic, Thiaw, Terracciano, Musah, Chukwueze, Okafor, Morata. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Sandro Schärer SUI