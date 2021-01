LIVE MN - Bologna-Milan (1-2) - Rebic-Kessié, espugnato il Dall'Ara

Il Milan espugna il "Dall'Ara" con un po' di sofferenza, ma dovuta più che altro all'errore nel finale di Theo Hernandez, che regala al Bologna il pallone che Pioli trasformerà nel gol del definitivo 1-2. Un eccesso di sicurezza, chiamiamolo così. I rossoneri hanno comunque risposto da grande squadra, vincendo su un campo ostico. Decisivi i gol di Rebic e Mandzukic. Ora testa al Crotone.

94' Finita: il Milan batte 2-1 il Bologna!

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

88' Calcio d'angolo per il Bologna: pallone dentro, stavolta Donnarumma riesce a smanacciare.

87' Corner per il Bologna: traversone in area, Donnarumma non la prende, poi il pallone finisce di nuovo in angolo.

84' Angolo per il Bologna: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

83' Bologna pericolosissimo. Donnarumma effettua un vero miracolo su Soriano.

81' GOL DEL BOLOGNA! Errore di Theo Hernandez, ne approfittano i rossoblù che vanno in gol con Poli.

79' Sostituzione per il Milan: escono Dijks e Schouten, entrano Palacio e Poli.

76' Calcio d'angolo per il Milan: cross in area e pallone direttamente tra i guantoni di Skorupski.

73' Cambio per il Milan: Mandzukic prende il posto di Leao.

68' Triplo cambio per il Bologna: entrano Svanberg, Vignato e Skov Olsen, fuori Sansone, Dominguez e Orsolini.

67' Il Bologna prova a metterla sul piano fisico: tanti falli, soprattutto in mezzo al campo.

62' Doppio cambio per il Milan: Bennacer e Krunic prendono il posto di Tonali e Rebic.

62' Corner per il Milan: cross in mezzo e fallo in attacco di Tomori.

61' Azione bellissima del Milan, che va al tiro con Calabria: Skorupski è ancora bravo e riesce a deviare.

60' Ancora Orsolini: sinistro da fuori e pallone facile per Donnarumma.

59' Il Bologna ci prova con Orsolini, ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa.

56' Ammonizione per Soriano.

55' GOL GOL GOOOLLL!!! Kessié non sbaglia dal dischetto!!! Spiazzato Skorupski.

54' Calcio di rigore per il Milan: incredibile e ingenuo fallo di mano di Soumaoro.

51' Ammonizione per Rebic.

50' Corner per il Milan: pallone dentro, libera la difesa del Bologna.

46' Calcio d'angolo per il Bologna: cross sul primo palone e pallone tra i guantoni di Donnarumma.

45' Tutto è pronto. Fischio di Doveri: si riparte! Possesso Bologna.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi.

Milan in vantaggio dopo i primi quarantacinque minuti di gioco grazie al gol di Rebic, che si fionda sul pallone - dopo l'ennesimo rigore sbagliato da Ibrahimovic - e insacca alle spalle di un super Skorupski. Il portiere rossoblù è il grande protagonista della partita, ma anche il collega Donnarumma ha avuto il suo bel da fare, soprattutto negli ultimi dieci minuti. Insomma, un match ancora aperto e in bilico.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

44' Theo serve Rebic, che calcia di prima intenzione: Skorupski si oppone, poi Calabria calcia alto sulla respinta.

41' Dall'altra parte, ripartenza in superiorità numerica del Bologna, ma Donnarumma è bravo a salvare nuovamente i suoi.

40' Bell'azione del Milan. Cross di Rebic, sponda di Ibra e palla-gol per Calabria, che colpisce debolmente davanti a Skorupski.

39' Palla-gol per il Bologna. Sansone si presenta a tu per tu con Donnarumma, ma il portiere rossonero è bravo a bloccare la sua conclusione.

35' Corner per il Bologna: pallone in area, Ibra spazza via.

32' Orsolini ci prova con il sinistro dalla distanza: conclusione potente ma fuori misura. Rinvio dal fondo per il Milan.

31' Calcio d'angolo per il Bologna: cross in mezzo, Ibrahimovic allontana di testa.

30' Il Bologna prova a reagire dopo aver subito il gol.

29' Ancora Milan. Destro a giro di Leao e bella parata di Skorupski.

26' GOOOLLL!!! Ibrahimovic sbaglia il calcio di rigore, ma Rebic arriva come un treno e insacca. Milan in vantaggio!

25' Calcio di rigore per il Milan: fallo netto di Dijks su Leao.

23' Incredibile Skorupski, che compie due autentici miracoli su Ibrahimovic.

20' Leao serve in verticale Ibrahimovic, che entra in area ma viene fermato da un ottimo Skorupski in uscita.

16' Partita, fin qui, bloccata. Nessuna delle due squadre riesce a sfondare.

12' Punizione dalla destra per il Milan: Theo calcia direttamente in porta e colpisce la traversa. Rossoneri vicini al gol.

10' Match in equilibrio in questi primi dieci minuti.

7' Leao ha una buona occasione ma sbaglia tutto con il mancino. Pallone sul fondo.

6' Le due squadre si studiano in questo avvio.

2' Bologna pericoloso. Un cross dalla destra mette in difficoltà la difesa del Milan, che se la cava in qualche modo.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Doveri: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Casacca bianca per il Milan, maglia rossoblù per il Bologna.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Dall'Ara. I rossoneri di Pioli affrontano in trasferta il Bologna nella 20esima giornata del campionato di Serie A, la prima del girone di ritorno. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Sansone, Soriano, Orsolini; Barrow. A disp.: Da Costa, Ravaglia, Hickey, Paz, Skov Olsen, Mbaye, Poli, Baldursson, Palacio, De Silvestri, Svanberg, Vignato. All.: Mihajlovic.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Bennacer, Dalot, Castillejo, Mandzukic, Hauge, Meite, Kalulu, D. Maldini, Krunic. All.: Pioli.