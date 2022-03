LIVE MN - Cagliari-Milan (0-1): Bennacer-gol, tre punti e primo posto mantenuto!!!

- Grazie ad un gol di Bennacer nella ripresa, il Milan porta a casa altri tre punti d'oro per la sua classifica: i rossoneri mantengono il primo posto in classifica con tre punti di vantaggio sul Napoli e sei sull'Inter che però ha una partita in meno.

94' Fine della partita.

93' Pallone geniale di Bennacer per Saelemaekers che calcia a pochi metri da Cragno, ma il suo destro viene deviato in angolo da Altare.

90' Quattro minuti di recupero.

90' Cagliari ad un passo dal pareggio: cross di Zappa dalla destra e colpo di testa di Pavoletti che calpisce la traversa.

87' E' il momento di Ibrahimovic che entra al posto di Giroud.

85' Angolo per il Milan: Kessie prolunga sul secondo palo per Rebic che calcia al volo, Altare respinge la sua conclusione quasi sulla linea di porta.

84' Milan ad un passo dal 2-0: ripartenza perfetta dei rossoneri, Rebic trova Calabria che a tu per tu calcia addosso a Cragno. Occasione enorme per i rossoneri.

81' Ultimi cambi nel Cagliari: fuori Bellanova e Grassi, dentro Gaston Pereiro e Keita.

78' Altro cambio di Stefano Pioli: fuori Messias, dentro Saelemaekers.

77' Giallo per Bellanova per un fallo in ritardo su Messias.

76' Deiola calcia verso la porta, pallone intercettato da Joao Pedro che prova la conclusione, Kalulu devia in angolo.

75' Seconda sostituzione di Mazzari: esce Dalbert, entra Zappa.

71' Doppio cambio nel Milan: fuori Leao e Diaz, dentro Rebic e Krunic.

70' Grassi calcia dalla distanza, il pallone viene deviato da Joao Pedro, Maignan blocca senza problemi.

67' Il primo cambio del match è del Cagliari: fuori Lykogiannis, dentro Deiola.

59' GOOOOOLLLLL!!! BENNACERRRRR!!! CHE GOOOOOLLLLL!!! Sponda perfetta di di Giroud per il centrocampista algerino che calcia al volo di prima intenzione e batte Cragno. Rossoneri avanti!!!

56' Problema per Calabria dopo un colpo alla coscia di Bellanova. Serve l'intervento dello staff medico rossonero, ma il terzino non avrà problemi a tornare in campo.

52' Grandissima conclusione di Theo Hernandez da fuori area e splendida parata di Cragno che devia in angolo.

50' Imbucata di Theo Hernandez per Leao che controlla in area e calcia subito verso la porta, ma la sua conclusione viene deviata da un difensore sardo e Cragno può così bloccare centralmente.

47' Diaz recupera un bel pallone e serve Leao che prova il destro a giro da fuori area, pallone alto che non preoccupa Cragno.

45' Al via la ripresa!!!

- E' terminato 0-0 il primo tempo di Cagliari-Milan: i rossoneri hanno avuto diverse occasioni per andare in gol, colpendo anche un palo con Kessie, ma non hanno saputo concretizzarle. La squadra di Stefano Pioli ha fatto la partita e meritava certamente il vantaggio, ma davanti alla porta serve maggiore cattiveria e concretezza.

45' Fine primo tempo.

44' Theo Hernandez riceve palla tra le linee, salta un uomo e prova il sinistro dal limite dell'area, ma colpisce male e la palla finisce abbondantemente a lato.

37' Grassi prova il sinistro da fuori area, pallone fuori.

34' Gran pallone di Calabria che trova Diaz in area, ma lo spagnolo non riesce a controllare e Altare può liberare l'area.

32' Corner per il Milan dalla sinistra conquistato da Kessie: Theo mette un bel pallone in area, ma la difesa del Cagliari libera di testa.

25' Bennacer ci prova dalla distanza, pallone altissimo.

21' Ripartenza veloce del Milan, Messias punta verso la porta avversaria, ma la sua conclusione di sinitro è troppo debole e Cragno para senza problemi. Il brasiliano poteva fare decisamente meglio.

20' Punizione a favore dei rossoneri dalla fascia sinistra, sul pallone Theo Hernandez: cross all'indietro del francese, ma la difesa del Cagliari non si fa sorprendere e libera l'area.

16' Calcio d'angolo per il Cagliari dalla destra: cross di Dalbert troppo lungo che si spegne sul fondo sul secondo palo.

14' Che errore di Diaz che a tu per tu con Cragno calcia fuori da ottima posizione.

13' Milan ancora vicino al gol, questa volta con Kessie che calcia da fuori area e colpisce il palo.

7' Grande occasione per Giroud: cross di Theo dalla sinistra, sponda di Messias per il francese che di destro calcio fuori da ottima posizione.

2' Joao Pedro prova ad incunearsi in area di rigore, ma sono bravi Calabria e Tomori ha chiudere e a proteggere l'uscita bassa di Maignan.

0' Inizia il match: primo pallone per il Cagliari.

- Ci siamo quasi, le due squadre sono appena entrate in campo: il Milan giocherà con maglia e pantaloncini bianchi, mentre il Cagliari avrà la consueta divisa rossoblu e i calzoncini blu.

Amici e amiche di Milannews.it, dopo Napoli e Inter è il momento del Milan di scendere in campo per la 30^ giornata di Serie A: i rossoneri, che vogliono mantenere il primo posto in classifica, saranno impegnati in casa del Cagliari. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione del match. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali del match:

CAGLIARI: Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Lykogiannis, Dalbert; João Pedro, Pavoletti. A disp.: Aresti, Radunović; Carboni, Ceppitelli, Obert, Zappa; Deiola, Kourfalidis; Ceter, Keita, Pereiro. All.: Mazzarri.

MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernández; Bennacer, Kessie; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Romagnoli; Bakayoko, Krunić, Saelemaekers, Tonali; Ibrahimović, Rebić. All.: Pioli.