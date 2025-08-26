live mn Calciomercato Milan | Contatti per Rabiot. Incontro Como-agenti Jimenez. Harder attende

vedi letture

Sei giorni alla fine del calciomercato estivo! Le operazioni in entrata e in uscita del Milan non sembrano essere ancora finite, nonostante i sette acquisti e le oltre venti cessioni. Con l'attaccante arriverà presto anche l'ottavo nuovo innesto e non è detto che sia l'ultimo. Dopo la partenza falsissima in campionato contro la Cremonese, urge consegnare ad Allegri rinforzi per rendere più competitiva la rosa.

Calciomercato Milan: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it!

---------

17:52 | CONTATTI PER RABIOT

Matteo Moretto, esperto di mercato, si é così espresso su X rivelando un aggiornamento di mercato che riguarda il Milan: "Contatti per Adrien Rabiot al Milan. Nelle ultime ore il club rossonero ha mosso passi concreti per il centrocampista francese del Marsiglia. Le parti studiano la fattibilità dell’operazione. È una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri".

15.55 | IL COMO INCONTRA GLI AGENTI DI JIMENEZ

Come riportato dal collega Gianluca Di Marzio, il Como ha incontrato nella giornata di oggi gli agenti di Alex Jimenez, terzino spagnolo del Milan su cui il Real Madrid gode, la prossima estate, di un diritto di recompra. I lariani spingono per un prestito con diritto di riscatto mentre il club rossonero ragiona sulla formula più adeguata: il calciatore è rimasto ai margini del progetto di Allegri in queste prime uscite.

15.42 | IOANNIDIS SEMPRE PIÙ VICINO ALLO SPORTING: LIBERA HARDER

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, lo Sporting Club Lisbona è vicinissimo a chiudere per Fotis Ioannidis: l'attaccante greco classe 2000 è il prescelto per sostituire Conrad Harder che, in tal modo, può liberarsi e firmare con il Milan. Al momento la squadra portoghese ha trovato l'intesa con il calciatore e ha aperto le trattative con il Panathinaikos che, a ogni modo, vuole trattenere il giocatore almeno fino a giovedì sera per usarlo nel ritorno del preliminare di Europa League.

15.00 | RABIOT VUOLE LA CHAMPIONS LEAGUE

Secondo quanto viene riportato dai colleghi di RMC Sport, in Francia, il Marsiglia ha definitivamente tagliato i ponti con Adrien Rabiot, dopo la lite con l'inglese Jonathan Rowe (già ceduto al Bologna). Il centrocampista transalpino ex Juventus è ufficialmente in vendita, con il contratto in scadenza nel giugno 2026, ma avrebbe posto una condizione sulla sua prossima destinazione: dopo due stagioni consecutive a digiuno, vuole giocare la Champions League. Difficile dunque, se l'indiscrezione fosse confermata, che il Milan possa sperare di mettere le mani sulla mezzala oggi all'OM.

14.27 | ALLEGRI NON MOLLA VLAHOVIC

Nonostante sia ormai virtualmente chiusa l'operazione che porterà Conrad Harder al Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri non si arrende e spera che il club lo soddisfi portandogli l'attaccante che ha sempre richiesto: Dusan Vlahovic. Al momento i rossoneri contano solamente su Santiago Gimenez e fare un intero campionato con il messicano che deve lottare per uscire da un periodo di difficoltà e un giovane di prospettiva, ma inesperto, non è la situazione ideale per Max che gradirebbe avere, almeno in attacco, un giocatore pronto da subito e che conosce già molto bene.

13.25 | LE SOLUZIONI ROSSONERE SE PARTE MUSAH

Anche Yunus Musah potrebbe salutare il Milan nel finale di questo calciomercato estivo. Il centrocampista americano non ha ancora giocato in gare ufficiali quest'anno, pur essendo profilo gradito ad Allegri. Su di lui, dopo che sono sfumati i trasferimenti a Napoli e Nottingham, c'è l'interesse dell'Atalanta che prima deve vendere ai partenopei Brescianini: una volta completata l'operazione è probabile che i bergamaschi bussino alla porta rossonera. Il Milan chiede attorno ai 30 milioni complessivi. Se dovesse partire l'ex Valencia, il Milan ha già individuato in Giovanni Fabbian il sostituto nel ruolo di mezzala tecnica: i rossoneri valutano il calciatore 15 milioni. Da tenere in considerazione anche il nigeriano Christantus Uche, classe 2003 del Getafe che ieri Moncada ha visionato dal vivo contro il Siviglia.

12.30 | IL COMO SPINGE PER JIMENEZ

Forse un po' a sorpresa ma anche Alex Jimenez potrebbe lasciare il Milan nelle ultime giornate di questa sessione estiva di calciomercato. In campo, a livello tattico, non ha ancora trovato continuità con Allegri che, durante l'estate, lo ha mandato pure ad allenarsi per una settimana con Milan Futuro. Lo spagnolo ha ricevuto la chiamata di Cesc Fabregas al Como, colonia di spagnoli: la tentazione è molto alta. Il club rossonero ragiona sulla formula, partendo da un prestito con diritto di riscatto. Da capire anche come verrà coinvolto, eventualmente, il Real Madrid che gode di un diritto di recompra ancora fino alla prossima estate.

11.44 | CONFERMA DI MARZIO: HARDER A MILANO DOPO GIOVEDÍ

Lo Sporting Club Lisbona ha individuato in Fotis Ioannidis il centravanti per rimpiazzare Harder che, a sua volta, avrebbe dovuto sostituire Gyokeres partito verso l'Arsenal. Gianluca Di Marzio conferma la notizia che i portoghesi stanno aspettando il sostituto del danese prima di dare il via libera per la sua partenza, aggiungendo che difficilmente Harder si vedrà in Italia prima di giovedì: il Panathinaikos, squadra di Ioannidis, giocherà il ritorno del preliminare di Europa League proprio quel giorno e il club greco vuole avere il suo attaccante almeno fino a quel momento.

11.30 | MILAN-HARDER, È FATTA MA SI ASPETTA LA NUOVA PUNTA DELLO SPORTING

Tutto fatto tra il Milan e lo Sporting Club Lisbona per il passaggio in rossonero di Conrad Harder, attaccante danese classe 2005. I rossoneri pagheranno circa 27 milioni, ripartiti in 24 di parte fissa e 3 di bonus. Ieri (leggi qui) è arrivato anche l'ok del calciatore, grazie al lavoro di Igli Tare a Casa Milan con il suo agente. Il giocatore è atteso nelle prossime ore anche se manca ancora il programma definitivo del suo arrivo: il club portoghese vuole prima avere la certezza di avere il sostituto, in questo senso i lusitani stanno chiudendo per Ioannidis del Panathinaikos.