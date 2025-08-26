Lo Sporting si avvicina a Ioannidis: il suo arrivo libera Harder al Milan
Lo Sporting Club Lisbona è sempre più vicino a trovare un accordo per Fotis Ioannidis, attaccante greco classe 2000 del Panathinaikos. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio profilo X, l'accordo è vicino con il club lusitano che ha raggiunto un'intesa con il giocatore e adesso ha avviato le negoziazioni con la squadra della massima categoria della Grecia. L'arrivo dell'attaccante a Lisbona, permetterà di liberare Conrad Harder, che aspetta solo questo via libera per partire alla volta di Milano e diventare un calciatore rossonero.
Come anticipato questo primo pomeriggio, l'arrivo di Harder al Milan non dovrebbe essere comunque prima di venerdì: giovedì il Panathinaikos gioca il ritorno del preliminare di Europa League e almeno fino a quella occasione ha intenzione di tenersi Ioannidis. Seguiranno aggiornamenti.
🚨🟢⚪️ Sporting CP are close to getting deal done for Fotis Ioannidis as new striker to replace Conrad Harder.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2025
Agreement done with the player and now underway club to club. pic.twitter.com/T6kE5O6Vvk
