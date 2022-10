LIVE MN - Chelsea-Milan, uscite le formazioni ufficiali: tutto confermato tra i rossoneri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le formazioni ufficiali di Chelsea e Milan:

CHELSEA: Kepa; Fofana, Thiago Silva, Koulibaly; James, Loftus-Cheek, Kovacic, Chilwell; Mount; Sterling, Aubameyang. A disp.: Bettinelli, Mendy, Jorginho, Pulisic, Chalobah, Broja, Zakaria, Ziyech, Gallagher, Azpilicueta, Havertz, Cucurella. All.: Potter.

MILAN: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Jungdal, Diaz, Rebic, Origi, Pobega, Gabbia, Gala, Coubis. All.: Pioli.

19.44 - Clicca QUI per vedere le immagini del corteo della Curva Sud Milano verso Stamford Bridge.

19.18 - Tra poco prenderà il via il corteo della Curva Sud Milano verso Stamford Bridge dove questa sera alle 21 il Milan affronterà il Chelsea nella terza giornata del Girone E di Champions League. Come al solito, la parte più calda dei tifosi rossoneri sta intonando diversi cori per sostenere la squadra di Pioli in vista del match contro i Blues.

19.17 - Il Milan è arrivato pochi instanti fa a Stamford Bridge. I giocatori rossoneri si trovano ora sul terreno di gioco dello stadio del Chelsea dove alle 21 giocheranno contro i Blues. Come testimoniano le immagini di Sky, sono presenti a bordocampo anche i dirigenti milanisti Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis, oltre al membro del Cda Giorgio Furlani.

19.00 - Mancano due ore al fischio d'inizio del match. Tra poco ci sarà il consueto corteo della Curva Sud Milano che si riunirà a Earl's Court e poi tutti insieme si recheranno a piedi fino a Stamford Bridge.

17.58 - Come anticipato ieri da MilanNews.it (QUI L'ANTICIPAZIONE), Gerry Cardinale è arrivato a Londra e questa sera sarà presente a Stamford Bridge per Chelsea-Milan. Assieme a lui presenti anche Paolo Scaroni, presidente del Milan, e Gordon Singer.

17.05 - Fikayo Tomori, difensore rossonero, si è così espresso a MilanTV alla vigilia di Chelsea-Milan sul suo ritorno a Stamford Bridge: "Ero già venuto da avversario a Stamford Bridge con il Derby County e so cosa significa, ma farlo in Champions League e con il Milan sarà diverso. Sono pronto per questa partita e non vedo l'ora di scendere in campo; già prima del sorteggio mi sentivo che avremmo pescato il Chelsea... Sarà bellissimo rivedere facce che conosco e tornare in un posto in cui ho giocato. Londra poi è bellissima... questa sarà una partita fantastica e l'obiettivo è di tornare a Milano con i tre punti".

16.30 - Alessandro Alciato, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha rivelato questo retroscena sul Milan e sulla pitch-inspection di ieri a Stamford Bridge: "Quando è arrivato il Milan per fare il walk around a Stamford Bridge, Pioli ha chiesto un discorso a Giroud: il francese ha detto di essere orgogliosi di giocare questa gara e che è il momento di vincere anche in Europa. Poi c'è stato un applauso, certi discorsi non si fanno a caso".

15.40 - Questi i rossoneri che non sono disponibili:

Ibrahimovic (infortunio, non inserito in lista UEFA)

Maignan (infortunio, tolto dalla lista UEFA)

Calabria (infortunio)

Theo Hernandez (infortunio)

Florenzi (infortunio)

Bakayoko (non inserito in lista UEFA)

Adli (non inserito in lista UEFA​)

Vranckx ​​​​​​(non inserito in lista UEFA)

Thiaw (non inserito in lista UEFA)

Messias (infortunio)

Saelemaekers (infortunio)

Kjaer (infortunio)

15.20 - Si riporta di seguito l'elenco dei calciatori disponibili, inseriti in lista UEFA, per Stefano Pioli per il match di questa sera contro il Chelsea:

Portieri: Tatarusanu, Mirante, Jungdal

Difensori: Kalulu, Tomori, Dest, Ballo-Touré, Gabbia, Coubis

Centrocampisti: Tonali, Bennacer, Pobega, Krunic, Gala

Attaccanti: Giroud, De Ketelaere, Leao, Brahim Diaz, Rebic, Origi

15.02 - Quella di mercoledì sera tra Chelsea e Milan sarà una gara speciale per diversi giocatori, su tutti per Fikayo Tomori che a Stamford Bridge e con i blues si è formato sia come calciatore che come uomo. Con la maglia blu di Londra, Tomori ha fatto tutta la trafila dell'Academy e ha giocato in prima squadra 27 gare totali in cui ha trovato anche 2 gol e 1 assist. Da quando è arrivato in rossonero, invece, nel gennaio 2021, il centrale inglese ha disputato in rossonero 72 partite, trovando 2 gol contro Juventus e Liverpool, e vincendo da protagonista il diciannovesimo scudetto.

14.45 - Come documentato dal nostro inviato a Londra, Stefano Pioli si è fermato con i tifosi presenti a scattare foto fuori dal Royal Garden Hotel, dove alloggia il Milan in attesa della gara di questa sera.

14.22 - Sarà Danny Makkelie l'arbitro di Chelsea-Milan, gara valida per la terza giornata del girone E di Champions League in programma oggi a Stamford Bridge. Il fischietto olandese dirigerà i rossoneri per la seconda volta in carriera: l'unico precedente risale alla stagione scorsa, quando Makkelie diresse la gara giocata a San Siro fra Milan e Liverpool terminata 1-2.

14.04 - Non solo in campo, Chelsea e Milan hanno sempre avuto intrecci anche nel mercato. I più recenti sono Bakayoko, Giroud e Tomori. Mentre il primo acquisto dei rossoneri dai blues fu Greavers, nel lontano 1961. Nel 2002 arrivò Dalla Bona, ma l'esperienza non fu positiva. Da quel momento in poi l'asse Londra-Milano si scalda: Crespo (2004), Shevchenko (2008), Essien (gennaio 2014), Torres (estate 2014), Van Ginkel (estate 2014), Pasalic (2016) e Bakayoko (2018)

13.46 - In una settimana il Milan sfiderà per due volte il Chelsea, nella gare valevoli per il terzo e il quarto turno della fase a gruppi di Champions League. Domani sera alle 21 italiane si scenderà in campo a Stamford Bridge, martedì 11 sempre alle 21 il teatro sarà invece San Siro. Si tratta delle sfide numero 44 e 45 per il club rossonero contro una squadra inglese. Il bilancio, fino a questo momento, parla di 12 gare vinte, 13 pareggiate e 18 perse: uno score da migliorare.

13.28 - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, con le assenze in contemporanea di Davide Calabria, Theo Hernandez e Simon Kjaer il capitano per la sfida di domani sera contro il Chelsea a Stamford Bridge sarà Ismael Bennacer.

13.14 - La sfida tra Chelsea e Milan, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League e in programma mercoledì 5 ottobre alle 21 a Stamford Bridge, sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Sarà possibile seguire il match anche con il live testuale su MilanNews.it.

13.00 - Otto ore al calcio d'inizio di Chelsea-Milan, match valido per il terzo turno dei gironi di Champions League. Rossoneri primi nel girone a quota 4 punti, mentre i blues sono ultimi a 1 punto. Sarà un match tutto da vivere quello tra rossoneri e blues! Nell'attesa, grazie al nostro live testuale potrete leggere le curiosità sul match, ma anche le informazioni più importanti durante l’avvicinamento al big match di questa sera. Restate con noi!