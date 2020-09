LIVE MN - Crotone-Milan (0-2) - Kessié-Diaz, seconda vittoria in campionato

Vittoria senza particolari affanni per il Milan, che supera 2-0 il Crotone grazie ai gol di Kessié su rigore e Brahim Diaz nella ripresa. Tutto facile per la squadra rossonera, che concede davvero pochissimo ai padroni di casa. Da segnalare anche due traverse colpite da Kjaer e Krunic e l'infortunio di Rebic, costretto a lasciare il campo a 57esimo. Milan e punteggio pieno dopo due giornate di campionato.

94' Fischio finale: i Milan espugna 2-0 lo "Scida" di Crotone.

93' Ammonizione per Leao.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

87' Angolo per il Milan: i rossoneri battono corto e tengono il pallone.

86' Milan a un passo dal terzo gol. Prima Leao viene stoppato sul più bello, poi Krunic ci prova da fuori ma la sua conclusione, deviata, colpisce la traversa.

83' Doppia sostituzione per il Milan: fuori Calhanogliu e Diaz, in campo Krunic e Leao.

82' Cambio per il Crotone: Rispoli prende il posto di Molina.

81' Corner per il Crotone: cross direttamente in porta ma sull'esterno della rete. Rinvio dal fondo per il Milan.

78' Cartellino giallo per Theo Hernandez.

76' Il Milan rifiata un po' lasciando spazio e possesso al Crotone.

72' Doppia sostituzione per il Crotone: escono Dragus e Pereira, entrano Reca e Vulic.

67' Il Crotone prova ad alzare il proprio baricentro, ma il Milan difende bene.

63' Doppio cambio per il Milan: fuori Tonali e Saelemaekers, dentro Bennacer e Castillejo.

62' Ammonizione per Gabbia.

61' Calcio d'angolo per il Milan: pallone dentro ma irraggiungibile per tutti.

58' Buona chance per il Crotone con Messias, che calcia dal cuore dell'area del Milan ma spara alto.

57' Cambio per il Milan: brutto infortunio per Rebic, al suo posto entra Colombo.

55' Il crotone prova ad alzare la pressione in mezzo al campo.

50' GOOOLLL!!! Ripartenza del Milan e pallone per Brahim Diaz, ben appostato sotto-porta: tocco vincente e 2-0 per il Milan!

45' Ci siamo. Fischio di Pairetto: si riparte! Possesso Crotone.

- Squadre in campo per la ripresa. Un cambio per il Crotone: Henrique prende il posto di Zanellato.

Milan in vantaggio 1-0 al termine del primo tempo. Buona prestazione dei rossoneri, che prendono in mano le redini del match fin dal pronti-via. Dopo vari tentativi e una traversa colpita da Kjaer sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la squadra di Pioli trova il gol su rigore con Kessié (grande giocata di Rebic, che costringe Marrone al fallo).

48' Fine primo tempo: squadre negli spogliatoi.

47' GOL GOL GOOOLLL!!! KESSIE!!! Destro dell'ivoriano: pallone da una parte e Cordaz dall'altra.

44' Calcio di rigore per il Milan: fallo di Marrone (ammonito) su Rebic.

43' Punizione dalla trequarti per il Milan: cross in mezzo e colpo di testa sul fondo di Gabbia.

40' Il pallino del gioco è sempre nelle mani del Milan. Il Crotone difende con tanti uomini.

35' Prolungato possesso palla del Milan, che prova a scardinare la difesa del Crotone.

29' Il Milan fa la partita, ma per il momento non riesce a sfondare.

25' Il Crotone tiene bene il campo.

20' Subito dall'altra parte: Messias ci prova con il sinistro a giro, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa.

19' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Kjaer e pallone che sbatte sulla traversa.

16' Incursione in area di Calhanoglu e tiro immediato: nessun problema per Cordaz.

15' Angolo per il Milan: pallone dentro, Rebic salta ma non ci arriva di un soffio.

14' Bell'azione del Milan, con Tonali che serve Brahim Diaz: conclusione dal limite e bella parata di Cordaz.

13' Ritmi non altissimi in campo.

9' Corner per il Milan: traversone sul secondo palo, Brahim Diaz ci prova ma colpisce male il pallone.

8' Milan in attacco. Rasiotata di Calhanoglu e risposta di Cordaz, che di rifugia in angolo.

7' Primi scambi del match allo "Scida".

3' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Crotone.

1' Subito il Crotone: Messias ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione finisce sul fondo.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Pairetto: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossoblu per il Crotone, completo bianco per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio "Ezio Scida". Mancano pochi minuti al fischio d'inizio di Crotone-Milan, gara valida per la seconda giornata del campionato si Serie A. Grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo tutte le emozioni del match, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Messias, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Dragus. A disp.: Festa; Spolli, Mazzotta, Rispoli, Yakubiv, Reca; Mustacchio, Crociata, Gomelt, Vulic, Eduardo, Kargbo. All.: Stroppa

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic. A disp.: A. Donnarumma, Tatarușanu, Kalulu, Laxalt, Krunić, Paquetá, Bennacer, Castillejo, Colombo, Leão, Maldini. All.: Pioli