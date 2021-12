LIVE MN - Empoli-Milan (2-4) - Poker rossonero: espugnato il Castellani

Il Milan chiude il 2021 con una vittoria importante e preziosa sul campo dell'Empoli. Dopo il 2-1 del primo tempo (doppietta di Kessie, schierato da trequartista), i rossoneri chiudono la pratica nel secondo tempo: la punizione di Florenzi e la rete di Theo Hernandez confezionano il poker del Milan, con l'Empoli che accorcia le distanze su rigore con Pinamonti. Tre punti meritati e fondamentali per la classifica.

95' Fischio finale: il Milan espugna il Castellani.

95' Romagnoli a un passo dal gol con un grande tiro dalla distanza.

92' Corner per l'Empoli: cross sul primo palo, Kessie è ben appostato e allontana.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

89' Altro calcio d'angolo per l'Empoli: palla dentro, Giroud la mette fuori.

88' Corner per l'Empoli: traversone in area, Maignan respinge con i pugni.

85' Doppio cambio per l'Empoli: Stulac e Asllani prendono il posto di Ricci e Henderson.

84' GOL DELL'EMPOLI! Pinamonti non sbaglia dal dischetto.

82' Calcio d'angolo per l'Empoli: pallone in area e tocco con il braccio di Bakayoko. Di Bello va a rivedere l'azione e assegna il rigore.

81' Doppio cambio per il Milan: fuori Bennacer e Messias, dentro Krunic e Brahim Diaz.

80' Cartellino giallo per Bennacer.

77' Saelemaekers ci prova dalla distanza, ma il suo tiro col mancino finisce ampiamente a lato.

75' L'Empoli ci prova da fuori con Henderson, ma il suo diagonale si spegne sul fondo. Maignan c'era!

74' Il Milan ora prova a controllare il match.

69' GOL GOL GOOOLLL!!! THEO!!! Cross in mezzo e pallone per Hernandez, che si ritrova il pallone sul mancino e batte Vicario.

68' Doppia sostituzione per l'Empoli: escono Żurkowski e Cutrone, entrano Lamantia e Bandinelli.

67' L'Empoli ci prova da fuori con Żurkowski, ma Maignan è attento e riesce a deviare.

65' Doppio cambio per il Milan: Kalulu e Bakayoko prendono il posto di Florenzi e Tonali.

63' GOOOLLL!! Punizione dal limite per il Milan, destro di Florenzi e pallone in rete! 3-1 per il Milan!

61' Cartellino giallo per Romagnoli dell'Empoli e punizione dal limite per il Milan.

58' Equilibrio in campo in questa fase del match.

55' Match sempre in bilico al Castellani.

51' L'Empoli prova a chiudere il Milan nella sua metà campo.

47' Empoli a un passo dal gol. Bajrami calcia a botta sicura ma colpisce la traversa. Si salva il Milan.

45' Tutto è pronto. Fischio di Di Bello: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Nell'Empoli esce Stojanović: al suo posto Marchizza.

Milan in vantaggio 2-1 al termine del primo tempo. Una partita, fin qui, dai mille volte. Meglio l'Empoli in avvio, ma sono i rossoneri a passare in vantaggio con Kessie. I padroni di casa la riprendono poco dopo con Bajrami e approfittano del momento di sbandamento degli ospiti per cercare il raddoppio (Maignan si supera su Pinamonti). Nel finale, però, viene fuori nuovamente il Milan, che segna ancora con Kessie e spreca un altro paio di ottime occasioni. Insomma, gli spettatori presenti al Castellani non si sono certo annoiati.

46' Fine primo tempo.

46' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo e doppia grande chance, prima per Giroud e poi per Romagnoli.

45' Bell'azione del Milan, poi il tiro da fuori di Saelemaekers che chiama Vicario alla grande parata.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

44' Empoli pericoloso con Cutrone, che crea panico in area rossonera ma non trova la porta.

43' Ancora Milan. Saelemaekers apparecchia per Bennacer, che calcia dal limite ma colpisce male il pallone.

42' GOL GOL GOOOLLL!!! KESSIE!!! Il cetrocampista rossonero sfonda in area e calcia, con il pallone che passa sotto le gambe di Vicario.

39' Ammonizione per Tonali.

38' Angolo per l'Empoli: cross sul primo palo, il Milan spazza via.

37' Empoli a un passo dal gol. Controllo e tiro di PInamonti e grandissima parata di Maignan ,che salva il Milan.

36' Angolo per il Milan: pallone dentro, libera la difesa dell'Empoli.

34' Il Milan fa tanta fatica a costruire gioco, la manovra non è mai fluida.

29' Punizione da ottima posizione per il Milan: tiro di Theo Hernandez e pallone altissimo sopra la traversa.

27' Tentativo dalla distanza di Messias: la sua conclusione finisce in curva.

24' Żurkowski ci prova da fuori, ma la sua conclusione finisce a lato. Il Milan sembra aver subito il colpo.

21' Corner per il Milan: cross direttamente tra i guantoni di Vicario.

18' PAREGGIO DELL'EMPOLI. Tiro di Bajrami, Maignan non è impeccabile e il pallone si infila.

17' Calcio d'angolo per l'Empoli: cross in mezzo, Giroud allontana di testa.

15' Il Milan prova a gestire il possesso dopo aver sbloccato il match.

12' GOL GOL GOOOLLL!!! KESSIE!!! Azione prolungata del Milan, poi la sponda di Giroud per Kessie, che dal limite batte Vicario.

10' Ancora il Milan, stavolta con Saelemaekers: il belga calcia ma direttamente tra i guantoni di Vicario.

9' Il Milan ci prova con Messias, che riceve palla nell'area avversaria: il brasiliano controlla e gira verso la porta, ma colpisce debolmente.

6' Meglio l'Empoli in questo avvio. Rossoneri, per il momento, sulla difensiva.

4' Calcio 'dangolo per l'Empoli: pallone dentro, libera in qualche modo la difesa rossonera.

3' Prima occasione per l'Empoli con Bajrami, che sfonda in area e calcia ma non inquadra la porta.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Di Bello: si comincia! Primo pallone del match per l'Empoli.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Classica maglia azzurra per l'Empoli, completo bianco per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti al "Castellani". I rossoneri di Pioli sfidano a domicilio l'Empoli nella 19esima giornata del campionato di Serie A. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanović, Romagnoli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Żurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti. A disp.: Furlan, Ujkani; Marchizza, Tonelli, Viti; Asllani, Bandinelli, Štulać; Di Francesco, La Mantia, Mancuso. All.: Andreazzoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Kessie, Saelemaekers; Giroud. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Castillejo, Díaz, Krunić; Maldini. All.: Pioli.