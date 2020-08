LIVE MN - Europa League, secondo turno di qualificazione: sarà Shamrock Rovers-Milan, si giocherà in Irlanda

13.06 - Il Milan affronterà gli irladesi dello Shamrock Rovers. La gara secca si giocherà in Irlanda.

13.00 - Prima dl'inizio, un rappresentante dell'UEFA sta spiegando come si svolgerà il sorteggio del secondo turno di qualificazione all'Europa League.

12.53 - Le partite si giocheranno il 17 settembre e se necessario si ricorrerà a supplementari e calci di rigore. Questa stagione, tutte le partite di qualificazione di UEFA Europa League si giocheranno in gara unica a porte chiuse. Le vincenti andranno al terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League.

12.42 - Come funziona il sorteggio? L'amministrazione della UEFA ha formato gruppi per il sorteggio in modo da evitare che club senza un impianto approvato possano affrontarsi tra di loro, come stabilito dal Comitato Competizioni per Club. Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro. Le palline con le teste di serie verranno collocate in un'urna e quelle con le non teste di serie in un'altra. Dopo per estratto una pallina da ciascuna urna, le due palline verranno collocate in un'urna vuota al centro e quindi mescolate. La prima squadra estratta giocherà la partita in casa.

12.38 - Al secondo turno di qualificazione partecipano 92 squadre. Le vincenti andranno al terzo turno di qualificazione (domani il sorteggio per conoscerà già gli accoppiamenti).

12.31 - Alle 13 il Milan conoscerà la sua avversaria in Europa League nel secondo turno di qualificazione. La squadra di Stefano Pioli arriva all'appuntamento come testa di serie e la UEFA per agevolare il sorteggio ha già fatto una prima selezione. Pertanto sono tre le possibili avversarie dei rossoneri, cioè i norvegesi del Bodø/Glimt, i maltesi dell'Hibernians e gli irlandesi dello Shamrock Rovers. La partita, in gara secca, si giocherà il 17 settembre.

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco seguiremo in diretto il sorteggio del secondo turno di qualificazione alla prossima Europa League. Nell'urna di Nyon c'è anche il Milan che quindi conoscerà il nome della sua avversaria. Restate con noi!!!