LIVE MN - Femminile, Milan-Pink Bari (3-1) - Giacinti trascina le rossonere alla terza vittoria consecutiva

Dopo le vittorie contro Florentia e San Marino, il Milan non risparmia neanche il Pink Bari: grande partita delle rossonere che hanno prodotto una mole di gioco offensivo davvero impressionante. Le ragazze di Maurizio Ganz vincono 3-1 grazie alla doppietta di Giacinti, al primo gol e alla prima doppietta stagionale, e alla rete Dowie.

95' Finisce qui! Il Milan batte 3-1 il Pink Bari.

90' Cinque minuti di recupero.

88' Cambio per il Milan: fuori Tucceri, dentro Vitale.

86' OCCASIONE MILAN! Dowie, a tu per tu con Myllyoja, si fa ipnotizzare. Rossonere vicine al 4-1.

83' Possesso palla sterile del Milan.

77' Gol del Pink Bari! Korenciova legge male la traiettoria della punizione battuta da Novellino e Soro realizza la rete del 3-1.

75' Rossonere in pieno controllo del match.

70' Cambio per il MIlan: dentro Kulis, fuori Grimshaw.

65' Cross dalla destra di Rizza per Giacinti, ma Myllyoja aniticipa e blocca il pallone.

60' Cambio per il Milan: fuori Rask, dentro Rizza.

58' GOOOOOL DEL MILAN! Dopo l'errore dal dischetto e la traversa presa un minuto prima, Giacinti si fa perdonare e sigla la rete del 3-0. Doppietta per l'attaccante rossonera.

56' ALTRO LEGNO! Cross al bacio di Bergamaschi per la testa di Giacinti, che schiaccia e prende in pieno la traversa

53' Errore! Brutto rigore di Giacinti. Tiro centrale che Myllyoja intuisce e blocca.

52' RIGORE PER IL MILAN! Galoppata di Giacinti sulla sinistra. Lea prova l'intervento ma trovolge l'attaccante rossonero.

48' OCCASIONE MILAN! Punizione dalla sinistra per il Milan con Agard: palla che dopo la deviazione del portiere, sbatte sul palo. Poi Bergamaschi realizza la rete del 3-0, ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco.

45' Tutto è pronto, si riparte! Possesso Milan.

Squadre in campo per la ripresa. Doppio cambio per il Pink Bari: dentro Caravetta e Sule, fuori Strisciuglio e Ceci.

Milan in vantaggio al termine della prima metà di gara. Dopo il gol in apertura di partita di Giacinti, il primo in stagione, Dowie raddoppia su un assist al bacio di Grimshaw. Rossonere in possesso del match e Pink Bari totalmente in balia della squadra di Maurizio Ganz.

46' Fine primo tempo al centro sportivo Vismara.

45' Un solo minuto di recupero.

40' ALTRA OCCASIONE PER LE ROSSONERE! Gran tiro di Mauri dal limite dell'area e palla che bacia la traversa. Myllyoja non poteva farci nulla.

36' Partita che si gioca solo nell'area avversaria, Milan che domina il lungo e in largo.

32' OCCASIONE MILAN! Su una punizione a favore del Pink Bari, Korenciova riesce a far suo il pallone a lanciare velocemente Giacinti in campo aperto. Anche questa volta la numero 9 rossonera non riesce ad incrociare bene col mancino e realizzare la rete del 3-0.

25' Pressing di Dowie sul portiere avversario. La numero 10 è instancabile!

23' GOOOOOL DEL MILAN! Bel filtrante di Grimshaw per l'inserimento di Dowie, che di prima mette il pallone alle spalle del portiere. Raddoppio delle rossonere!

20' Milan in controllo della gara, Pink Bari che non riesce a reagire dopo il vantaggio rossonero firmato Valentina Giacinti.

18' Tiro al volo di Giacinti e palla che esce fuori di molto.

15' OCCASIONISSIMA MILAN! Retropassaggio troppo corto di Marrone che permette a Giacinti di trovarsi a tu per tu col portiere, ma il sinistro dell'attaccante numero 9 prende in pieno il palo. Rossonere vicinissime al raddoppio!

13' Primo calcio d'angolo della gara per il Pink Bari.

9' Cross di Bergamaschi per la testa di Giacinti che prova a fare da ponte per Dowie, ma la difesa del Pink Bari è attenta e spazza via.

7' Milan molto vivace in questo inizio di match. Oltre al gol, le rossonere stanno creando tanti pericoli.

4' GOOOOOL DEL MILAN! Primo gol stagionale di Valentina Giacinti: cross di Tucceri per la testa di Grimshaw sul secondo palo, che di testa serve Giacinti. La numero 9 rossonera, a due passi dalla linea di porta, butta dentro il pallone. Rossonere in vantaggio!

1' SI COMINCIA! Primo pallone della gara per le avversarie.

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-3-1-2): Korenciova; Bergamaschi, Agard, Fusetti, Tucceri; Conc, Rask, Mauri; Grimshaw; Dowie, Giacinti. All. Ganz

PINK BARI (4-3-3): Myllyoja, Capitanelli, Marrone, Lea, Soro, Novellino, Ketis, Strisciuglio, Helmvall, Silvioni, Ceci. All. Mitola

Amici e amiche di Milannews.it, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Pink Bari, match valido per il terzo turno di Serie A Femminile. La squadra di mister Ganz vuole dare seguito alle vittorie contro Florentia e San Marino per raggiungere l'obiettivo Champions League, con un occhio allo scudetto. Come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Buona partita!