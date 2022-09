LIVE MN - Femminile, Parma-Milan (0-2): Asllani raddoppia, che gol!

38' Risponde il Parma. Sullo sviluppo di un corner, Giuliani si supera ed evita il gol che avrebbe riaperto al partita.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! CHE GOOOOOOOOOOOLLLLL!! Destro a giro dal limite dell'area da parte di Asllani e palla che termina direttamente sotto il sette.

31' Corner per il Parma. Traversone di Benoit, respinge Tuccerini Cimini.

27' Fase di gara con molti errori da parte di entrambe le squadre.

20' Occasione Parma. Cross dalla destra, Fusetti per anticipare Marchao rischia l'autogol, Giuliani devia ma la palla rimane a disposizione dell'attaccante del Parma che di potenza spara direttamente in curva.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! Destro di Adami da fuori area, traversa piena, sulla respinta arriva Bergamaschi che deve solo toccare in porta.

15' Occasione Milan! Cross di Asllani dalla sinistra, colpo di testa di Bergamaschi e grande risposta da parte di Capeletti.

11' Fase un po' spenta della gara, le due squadre si studiano.

6' Sprint delle rossonere che guadagnano il primo corner del match.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al live testuale di Parma-Milan, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie A Femminile. Le rossonere arrivano dal successo interno contro il Sassuolo e quest’oggi vogliono trovare la seconda vittoria consecutiva in campionato. Rimanete con noi per non perdervi neanche un minuto di questa partita!

Formazioni ufficiali:

MILAN (4-4-2): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Mesjasz; Soffia, Bergamaschi, Dubcova, Adami, Thrige; Thomas, Asllani. A disposizione: Grimshaw, Mascarello, Carage, Vigilucci, Dubcova, Tucceri Cimini, Babb, Cesarini, Beka. Allenatore: Ganz.

PARMA: Capelletti, Bardin, Marchao, Benoit, Pirone, Heroum, Jelencic, Silvioni, Martinovic, Santoro, Cox. A disposizione: Caiazzo, Williams, Ciccioli, Nicolini, Acuti, Cambiaghi, Verrino, Farrelly, Maia. Allenatore: Ulderici.