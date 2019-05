LIVE MN - Fiorentina-Milan (0-0): Suso si divora l'occasione del vantaggio!

24' - Tiro incociato di Calhanoglu dal limite, servito da Suso: devia in angolo Lafont.

21' - Suso si divora un rigore in movimento, calciando addosso a Lafont su un pallone rasoterra messo in mezzo dalla destra da Musacchio! Che occasione sprecata per il Milan.

19' - Abate conquista il primo calcio d'angolo per il Milan.

18' - Muriel batte la punizione, ma calcia con il corpo troppo all'indietro e il pallone finisce alle stelle.

17' - Bakayoko stende Mirallas a pochi metri dall'area di rigore: punizione pericolosa per la Fiorentina.

15' - Borini serve Piatek in area, ma il polacco si fa anticipare da Vitor Hugo e l'azione sfuma.

13' - Benassi prova l'imbucata per Chiesa, Romagnoli la devia in qualche modo e il pallone termina tra le braccia di Donnarumma.

12' - Calcio d'angolo non assegnato al Milan, dopo un destro di Piatek deviato nettamente da un difensore della Fiorentina.

10' - Biraghi stende Suso dalla trequarti con un fallo molto duro da dietro: punizione per il Milan da posizione decentrata.

9' - Cross di Abate dalla destra, testa di Piatek e pallone che termina alto sopra la porta della Fiorentina.

7' - Calhanoglu stende Benassi sulla trequarti: punizione da posizione defilata.

5' - Muriel si accentra dalla sinistra, calcia a giro debolmente di destra: Donnarumma si rifugia in angolo. Primo tiro dalla bandierina della partita.

3' - Lancio lungo di Abate verso Piatek, ma Milenkovic fa buona guardia intercettando il pallone con la testa.

2' - Kessie prova il pallonetto per servire Piatek, interviene Hugo di testa e il pallone termina tra le braccia di Lafont.

1' - Fischio d'inizio di Mariani, si parte: primo pallone per la Fiorentina!

- Squadre in campo sulle note dell'inno della Fiorentina che risuona per tutto il Franchi.

- Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Dabo; Mirallas, Muriel, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Antzoulas, Ceccherini, Ferrarini, Hancko, Norgaard, Gerson, Koffi, Montiel, Simeone, Vlahovic. Allenatore: Vincenzo Montella.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Zapata, Conti, Laxalt, Bertolacci, Mauri, Castillejo, Cutrone, Biglia. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Franchi di Firenze, dove tra pochi minuti scenderanno in campo Fiorentina e Milan, per una gara fondamentale per quanto riguarda i rossoneri per provare a restare disperatamente attaccati al treno Champions. Restate con noi per non perdere neanche un'azione di questa sfida!