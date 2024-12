live mn Gabbia: "Vogliamo vincere, non sottovaluteremo l'avversario. Fascia da capitano? E' un sogno, ma..."

Come vedi la partita di domani?

"Vogliamo vincere, non sottovaluteremo l'avversario. Ci siamo preparati bene, vogliamo portare a casa i tre punti".

La Champions per riscattarvi dopo la sconfitta in campionato?

"La Champions non deve essere l'ancora di salvataggio del campionato. Ora pensiamo a vincere domani, poi penseremo al Genoa"

Ti senti sempre leader di questo Milan? Sogni la fascia da capitano?

"Io sono contento di quello che sto facendo. Il mio obiettivo è mettere in campo le mie qualità. Fascia da capitano? Non è giusto parlarne ora. La stanno indossando altri giocatori, non sarebbe rispettoso parlarne. E' un mio sogno, ma non ci penso tanto. Se arriverà un giorno sarò contento, ma non ci penso più di tanto".

Il Milan è troppo buono?

"Dobbiamo migliorare, ce lo dice anche il mister. Dobbiamo fermare l'azione prima in alcune situazioni. Siamo una squadra che gioca di reparto, quindi non essere uomo contro uomo non siamo costretti a fare interventi sull'uomo".

Cosa ci dici della vostra fase difensiva?

"E' un percorso che stiamo facendo per migliorare la fase difensiva non solo quando non abbiamo la palla, ma anche quando l'abbiamo noi. Facciamo degli errori, ma insieme al mister e al suo staff siamo pù ordinati in campo e sappiamo cosa dobbiamo fare. La fase difensiva sta migliorando e continuerà a migliorare".

Come ha reagito la squadra dopo Bergamo?

"Quando non vince la squadra è arrabbiata, nello spogliatoio c'è voglia di uscire dal momento di difficoltà in campionato. Nessuno è contento dei punti che abbiamo in campionato. Non ci adagiamo, ci dà fastidio perdere".

Domani il Milan festeggerà i suoi 125 anni...

"E' un momento storico per il club. Domenica sarà una giornata speciale, dovremo rendere orgogliosi come sempre i tifosi. Il nostro obiettivo non deve cambiare, il 125 anni del club devono essere solo un incentivo, noi dobbiamo dare come sempre il massimo".

Champions League o campionato?

"Dobbiamo fare il massimo in entrambe le competizioni. Giocare la Champions è un sogno, è una competizione bella da giocare, ma questo non vuol dire che mettiamo da parte il campionato".

