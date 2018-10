LIVE MN - Gattuso: "Domani poco turnover. Non siamo Higuain-dipendenti". Bonaventura: "Mi diverto da mezzala. Sul rinnovo..."

- Finisce così la conferenza di Gattuso e Bonaventura.

GATTUSO su Cutrone: "E' stato un esempio in queste due settimane, lo spogliatoio ha apprezzato quello che ha fatto. Oggi Patrick non è ancora al 100%, ha lavorato anche nel giorno di riposo. Patrick è questo, ma bisogna valutare tante cose. Io non sono medico, i giocatori sono bugiardi, anch'io ho detto tante bugie dicendo agli allenatori che stavo bene anche se non era vero. Bisogna però stare attenti perchè altrimenti rischi di perdere un giocare per dei mesi".

GATTUSO su Conti: "Il dottore ci ha dato l'ok per farlo lavorare un po' con noi. Ovviamente ancora niente partite e contrasti. Siamo sulla buona strada, zoppica meno, ha più forza nelle gambe e questo ci fa ben sperare. Deve proseguire e finire il suo percorso, settimana dopo settimana verrà inserito definitivamente nel gruppo. Speriamo di riaverlo tra un mese".

GATTUSO su Zapata: "Non ha i 90' nelle gambe. Domani giocherà dal primo minuto. Ci sta dando tanto nello spogliatoio, si sta allenando molto bene. Se riesce a giocare concentrato, è un difensore che ha tutto. Per noi è importante"

GATTUSO su Higuain: "Non siamo Higuain-dipendenti. E' un ragazzo che si fa voler bene nello spogliatoio. Non ho mai pensato che senza Higuain sarebbe stato un problema enorme, ovvia che è meglio averlo che non averlo. Dobbiamo imparare a sfruttare al meglio le sue caratteristiche. Per noi è un valore aggiunto. Si sta allenando con noi, oggi lo valutiamo. Potrebbe giocare anche domani".

BONAVENTURA sulla proiezione offensiva: "Giocando con una sola punta, il mister ci chiede di riempire l'area. Conosco bene Suso, Calabria e Abate e quindi so prima come e dove crossano".

GATTUSO sulle difficoltà a chiudere le partite: "Non so perchè abbiamo queste difficoltà. Io so che se giochiamo compatti e da squadra facciamo bene. Dobbiamo dare maggiore pressione con i centrocampisti in alcune situazione, alcune volte sembra che proviamo fare solo schermo. Vorrei sempre prendere un gol dopo averne fatte quattro. In questo momento, dobbiamo migliorare su questo aspetto, se siamo schierati non andiamo in difficoltà".

GATTUSO su Castillejo da falso nove: "Se giochiamo con una punta, se non siamo in emergenza, gioca Patrick o Higuain. Castillejo è bravo ad allungare la squadra, ha entusiasmo, velocità e qualità. E' uno che può fare bene anche la seconda punta, ha caratteristiche ben precise che possono essere molto utili".

GATTUSO sull'Olympiacos: "Gioca con il 4-2-3-1, ma poi giocano anche con il 4-2-4. Sono pericolosi in fase offensiva, hanno un gioco propositivo. Hanno cambiato tanti giocatori, ma è una squadra costruita con criterio. Dobbiamo stare attenti in fase di transizione".

GATTUSO sul girone di EL: "Il Betis gioca bene, l'Olympiacos è un club con una mentalità vincente. Hanno qualità e come a noi piace giocare a calcio".

GATTUSO sul momento: "Le altre stanno giocando bene, abbinano qualità tecniche a grande fisicità. L'Inter è così, la Fiorentina sta facendo bene, così come Lazio e Napoli. Noi dobbiamo pensare solo a migliorare, le altre sono tutte squadre forte, noi dobbiamo trovare una mentalità vincente e imparare a soffrire".

GATTUSO su Calhanoglu: "In questo momento, Hakan non deve andare in depressione. Per noi è fondamentale, deve essere più preciso. Non si deve innervosire quando sbaglia. Nel calcio l'errore ci può stare, l'importante è continuare a credere in quello che si fa. Hakan non deve perdere tempo a pensare agli errori. Deve continuare a fare quello che sa fare. Contro la Roma ha fatto una grande partita. A Reggio Emilia è stato molto importante a livello tattico".

GATTUSO sulla reazione dopo il gol del Sassuolo: "Ne parliamo tra qualche settimana. Abbiamo sofferto all'inizio, ma vedevo una squadra che rispettava l'avversario ma che voleva recuperare subito la palla. Dobbiamo andare avanti così, la strada è questa".

BONAVENTURA sul ruolo: "Ormai penso che il mio ruolo sia la mezzala. Con il mister riesco ad essere molto propositivo in avanti, mi piace molto, mi diverto e quindi sono contento di giocare in quel ruolo".

GATTUSO sull'Europa League: "L'obiettivo ora è passare il turno, poi vedremo dove possiamo arrivare. Bisogna vedere come arriveremo a febbraio, ora pensiamo solo a passare il turno".

BONAVENTURA sul rinnovo: "Non ho ancora parlato con la società, ne parleremo al momento opportuno".

GATTUSO sul gioco: "Quando abbiamo la palla dobbiamo sfruttare la nostra qualità. Dobbiamo migliorare sia quando abbiamo la palla tra i piedi, sia quando non l'abbiamo".

GATTUSO su Caldara: "Speriamo di averlo a disposizione dopo la sosta".

GATTUSO sulla formazione di domani: "Cambieremo qualcosa. L'unico indisponibile è Caldara. Cambieremo qualcosa ma non come contro il Dudelange".

GATTUSO su Ibrahimovic: "Oggi fa gli anni, gli faccio gli auguri. Io parlo solo dei giocatori che ho a disposizione. Fate questa domanda a Maldini, Leonardo e Scaroni. Oggi faccio solo gli auguri a Ibra e gli auguro il meglio".

BONAVENTURA sulla vittoria contro il Sassuolo: "L'atmosfera dopo la partita era positiva, ma non dobbiamo esaltarci troppo. Serve equilibrio sia quando si vince e quando si perde. Ovviamente quel successo ci aiuterà domani. Arrivare al match dopo una vittoria è importante".

GATTUSO sui miglioramenti: "Quando giochi in 40 metri fai meno fatica. I primi 25 minuti contro il Sassuolo abbiamo sofferto. Il nostro obiettivo è di riuscire a giocare sempre compatti, poi la qualità viene fuori da sola. Non siamo una squadra che sa giocare in 80 metri. Dobbiamo giocare sempre da squadra".

BONAVENTURA sul suo rendimento: "A volte i giocatori italiani sono sottovalutati rispetto a chi arriva da fuori. Io cerco di migliorare sempre e di dare una mano alla squadra".

BONAVENTURA su Gattuso: "Da quando è arrivato ha portato grande entusiasmo e ha ricreato uno spirito bello. Con lui tutti stiamo rendendo meglio. Siamo migliorati molto, è forse la squadra più forte degli ultimi anni. Quando si alza la qualità è normale che cresca anche il rendimento dei singoli".

GATTUSO sul momento: "Tanti giocatori hanno parlato di svolta dopo domenica. Dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo. Anche dopo i tre pareggi non era tutto da buttare. Siamo una squadra che esprime un buon calcio, dobbiamo trovare la solidità e la mentalità giusta. Dobbiamo migliorare la lettura di alcune partite".

BONAVENTURA sull'Europa: "Il Milan è sempre stato protagonista in Europa, noi dobbiamo fare il massimo per riportare il Milan ad alti livelli. Abbiamo più esperienza rispetto all'anno scorso, quindi dobbiamo fare meglio".

GATTUSO sulla mentalità: "Sono partite diverse tra Europa e campionato. Da noi il calcio è molto più tattico, anche la velocità di gioco è diversa rispetto all'Europa. L'Olympiacos esprime un bel calcio, è una squadra molto offensiva. Hanno giocatori con grande esperienza in Europa. Hanno una mentalità vincente".

