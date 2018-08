LIVE MN - Gattuso in conferenza: "Caldara? Non mando i giocatori allo sbaraglio. Castillejo e Laxalt possono spaccare la partita negli ultimi minuti"

- termina qui la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.

Su come ha reagito: "La Madonna l'ho vista tantissime volte e di mazzate ne ho prese tante in carriera. Non c'è bisogno del bastone, ma di capire cosa serve ai giocatori e cosa non ha funzionato. Bisogna cercare di farli alleggerire a livello mentale. Tante volte alzare la voce non serve a nulla, ma più che altro guardare negli occhi chi ha sentito di più la sconfitta".

Sulle alternative in panchina: "Mi è andata di culo (ride, ndr). Prima ero cuore e grinta, ora voglio fare il Guardiola della situazione e palleggiare troppo. Mettetevi d'accordo. Nei momenti di difficoltà il segreto è non leggere nulla. Già da giocatore mi dicevano che ero uno scarpone e poi ho fatto quasi 700 partite tra i professionisti. Dicono che sono terrone, brutto e scarso. E' vero, ma io non posso mettermi a leggere".

Sul gruppo: "C'è, qualsiasi cosa che io vado a proporre non c'è mai una mancanza di rispetto sia nei confronti miei che del mio staff. E' un gruppo che lavora con grande serietà. Lunedì sono andati a mangiare tutti insieme, senza che nessuno gli dicesse nulla. Tante volte non serve che io faccia il vigile ma si regolano da soli. Dopo Napoli pensavo di trovare una squadra a pezzi, invece son stato contento per come hanno reagito e come hanno giocato".

Su Higuain: "Ha fatto una grandissima partita, ma dobbiamo buttarci dentro quando lui ci apre gli spazi venendoci incontro".

Sulla Roma: "Come arrivano a voi gli spifferi, arrivano anche a noi. La Roma ha giocatori molto forti, sia tatticamente che fisicamente. Per noi non è mai facile giocare contro di loro. E' stata una partita molto difficile".

Su Biglia: "E' un giocatore fondamentale a livello tattico. Fa filtro, dà compattezza e chiude tante linee di passaggio. Ci sta che qualche volta possa sbagliare qualche partita, ma ha caratteristiche che in questa squadra hanno in pochi".

Sulle risposte dei nuovi innesti e sull'assenza di Caldara: "Fra due settimane giocheremo a Cagliari e poi comincia la tarantella di giocare ogni 3-4 giorni. Dobbiamo mettere i giocatori di farli esprimere al meglio e di non fargli fare figuracce. Come è successo con Bakayoko, che mi avete cambiato le parole. Sono arrivati giocatori importanti e l'hanno dimostrato sia Laxalt che Castillejo'".

Su quanto sia importante vincere sotto gli occhi di Gordon Singer: "Io da quando sono arrivato sento grande senso di responsabilità, perchè ho sempre tifato questo club qua e ho vissuto anni indimenticabili con il Milan. Un giorno, spero il più tardi possibile, mi vedrete su un'altra panchina. La quotidianità qua non è qualcosa di normale, ma famigliare per me. Siamo contenti di avergli dato una gioia così".

Su quanto aiuta una vittoria prima della sosta: "Non capisco i processi dopo la prima giornata, però chiaramente essendo al Milan una vittoria aiuta. A Napoli abbiamo buttato via la partita. A livello di brillantezza si vede che abbiamo lavorato molto duro per 40 giorni. Fra 15 giorni siamo di nuovo punto e a capo. Dobbiamo continuare sulla nostra strada. Se miglioriamo sull'aspetto caratteriale, abbiamo delle armi importanti".

Se la ripresa è cambiata con i cambi sulla fascia sinistra: "Mi sembra riduttivo dire che abbiamo vinto la partita per gli ultimi minuti e basta. La cosa che mi è piaciuta di più è vedere la squadra che ha espresso un grande calcio con personalità. Poi è uscita fuori la Roma, che è una squadra di qualità ed è allenata da un grande allenatore. Non abbiamo più lavorato in modo corretto con la linea. Ci siamo abbassati nel secondo tempo, però poi abbiamo avuto 4-5 palle in campo aperto sfruttate malissimo. Ho provato a cambiare la partita perchè volevo vincerla. Quando giocano insieme Castillejo e Laxalt possono spezzare la partita in 15-20 minuti. Non siamo stati tatticamente perfetti. Avevo chiesto a Calabria di andare meno e di spingere a Laxalt. Cutrone è un giocatore che, nonostante è troppo musone a volte, meriterebbe qualcosa in più. Ha veleno, come dico sempre".

