LIVE MN - Gazidis: “Capiamo la frustrazione dei tifosi. Ma siamo compatti per riportare il Milan in alto”

Queste le dichiarazioni del CEO del Milan, Ivan Gazidis, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli:

Introduzione da parte di Gazidis: “Prima di tutto ringrazio Giampaolo e il suo staff per il lavoro svolto e gli auguriamo il meglio. La decisione è stata presa tutti insieme, mettendo la squadra sopra a tutto. Stiamo facendo un percorso facile. Siamo davanti ad una realtà che non può essere ignorata. Abbiamo rilevato un club sull’orlo del fallimento e stiamo lavorando tutti i giorni per tornare ad alti livelli. Abbiamo ereditato debiti che ci hanno portato fuori dalle coppe. Voglio rassicurare i tifosi che vogliamo riportare il Milan dove deve stare, capace di competere ad alti livelli. Faremo degli errori e li correggeremo. La volontà della nostra proprietà è quella di investire, come dimostra lo stadio. Dove investiremo 1.2 miliardi di euro. Zvone, Paolo e Ricky sono qui e anche loro sanno che sarà difficile. Sanno cosa vuol dire combattere per essere i migliori. Il percorso sarà pieno di insidie, ma le supereremo. Abbiamo una Saia fra che per poco non è andata in Champions. Ma sappiamo che non è abbastanza. Siamo il sesto club per spesa in Europa e i fan vedranno i miglioramenti. Capiamo la loro frustrazione. C’è tempo per riprendere la strada verso la Champions, che dista 6 punti. Sono felice di dare il benvenuto a Stefano Pioli”