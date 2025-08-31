live mn

Jimenez al Bournemouth, i dettagli. Si insiste per Rabiot, Gomez la prima scelta per la difesa

LIVE MN - Jimenez al Bournemouth, i dettagli. Si insiste per Rabiot, Gomez la prima scelta per la difesa
di Lorenzo De Angelis

Calciomercato Milan del 31 agosto: seguilo minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti di oggi dalla redazione di MilanNews.it!

9: 24 | JIMENEZ-BOURNEMOUTH: LE CIFRE

Le cifre dell'operazione Jimenez: prestito oneroso a 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 18,5 che diventa obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze, 15 come anticipato da MilanNews.it.

8:12 | JIMENEZ AL BOURNEMOUTH

Milan e Bournemouth hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Alex Jimenez in Premier League: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il Real Madrid mantiene sul ragazzo una clausola di recompra. 

8:00 | GOMEZ LA PRIMA SCELTA PER LA DIFESA

Saltata la pista Manuel Akanji, il Milan vedrebbe in Joe Gomez del Liverpool l'opzione numero uno per andare a rinforzare e sistemare la difesa. Prima di lasciarlo andare, però, i Reds vorrebbero chiudere per il sostituto, Marc Guehi del Crystal Palace. 