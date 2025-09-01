Probabile formazione Milan: come giocherebbe Allegri con Rabiot

© foto di MilanNews
Oggi alle 07:10News
di Gaetano Mocciaro

Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:

MILANO (3-5-2)

Maignan

De Winter Gabbia Tomori

Saelemaekers ( Athekame ) Fofana  Ricci  ( Modric ) Loftus-Cheek ( JashariEstupinan

Pulisic ( Nkunku ) Leao (Gimenez)

Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:

MILANO (3-5-2)

Maignan

De Winter Gabbia Tomori

Saelemaekers (Athekame) Fofana (Loftus-Cheek) Ricci (Modric)  Rabiot Estupinan

Pulisic (Nkunku) Leao (Gimenez)