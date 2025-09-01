Probabile formazione Milan: come giocherebbe Allegri con Rabiot
Si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con le operazioni di mercato ufficiali alla giornata di oggi:
MILANO (3-5-2)
Maignan
De Winter Gabbia Tomori
Saelemaekers ( Athekame ) Fofana Ricci ( Modric ) Loftus-Cheek ( Jashari ) Estupinan
Pulisic ( Nkunku ) Leao (Gimenez)
Invece, si riporta di seguito quella che potrebbe essere la probabile formazione del Milan con i nomi di mercato attualmente in voga:
MILANO (3-5-2)
Maignan
De Winter Gabbia Tomori
Saelemaekers (Athekame) Fofana (Loftus-Cheek) Ricci (Modric) Rabiot Estupinan
Pulisic (Nkunku) Leao (Gimenez)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
