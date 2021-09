LIVE MN - Juve-Milan (1-1): Rebic risponde a Morata. Grande reazione dei rossoneri nonostante le tante assenze

Termina il match all'Allianz Stadium: 1-1 tra Juventus e Milan, per effetto delle reti di Morata al quarto minuto e di Rebic al 76esimo. Il punto fa certamente felici i rossoneri, che tornano in testa alla classifica con 10 punti (a pari merito con l'Inter) nonostante una prestazione al di sotto del livello mostrato ultimamente, figlia di ben 8 infortunati e di una condizione atletica oggi non eccelsa; nel secondo tempo, comunque, i rossoneri hanno mostrato carattere e volontà, trovando un pareggio meritato e che conferma la bontà tecnico-tattica della squadra di Pioli. Opaca, invece, la Juventus, che resta attualmente al 18esimo posto in classifica con 2 punti in 4 giornate: i bianconeri, partiti bene, si sono spinti man mano, difendendo il risultato senza mostrare nulla che, al momento, possa far pensare ad una vera e propria squadra.

Nelle condizioni in cui si trovavano i rossoner alla vigilia e durante il match di Torino, questo pareggio dimostra che si sta costruendo una grande squadra. Una grande squadra, infatti, non perde la bussola - e non perde in generale - anche quando non gira tutto come dovrebbe. E quel miracolo di Sczesny su Kalulu... andiamo avanti da primi in classifica!

FINE PARTITA | JUVENTUS-MILAN 1-1 (4' Morata - 76' Rebic)

92' | Entra Daniel Maldini al posto di Brahim Diaz: è l'ultimo cambio per il Milan.

91' | Contropiede del Milan orchestrato da Rebic che lancia Florenzi, il cui tiro potente viene ribattuto da Locatelli.

90' | Tre minuti di recupero segnalati nel momento in cui la Juventus ha un calcio di punizione dai 30 metri.

88' | Altro pericolo dalle parti di Szczesny, con il cross di Theo che viene deviato in estirada da Chiellini verso la sua porta: il portiere polacco, però, è attento.

86' | Clamorosa occasione per Kalulu: folata di Theo e palla al terzino opposto dentro l'area di rigore, che calcia a botta sicura trovando un intervento miracoloso di Szczesny.

85' | Occasione Juve su un corner: sponda di Rabiot per Kean e tiro dall'area piccola, che finisce, però, fuori.

83' | Contropiede rossonero con il recupero di Tomori, il lancio di Brahim per Rebic che punta Bonucci: doppio passo e tiro di sinistro alto sopra la traversa.

78' | Altro cambio nella Juventus: esce Dybala ed entra Kulusevski.

76' | GOOOOOOOOOAAAAAAAL DEL MILAAAAAAAAAAAAAAAAAN! Calcio d'angolo perfetto di Tonali e stacco perentorio di Rebic, che stacca e colpisce incrociando il pallone: pareggio rossonero! JUVENTUS 1-1 MILAN

72' | Entra in campo Chiesa nella Juventus: gli lascia il posto Cuadrado.

69' | Tiro di Leao dal vertice sinistro dell'area di rigore, ma palla alta sopra la traversa.

65' | Un po' di nervosismo ora: battibecco Dybala-Tonali e giallo per entrambi, nonostante il fallo e la reazione siano state dell'argentino, innervosito dal fatto che il Milan non abbia buttato fuori il pallone per permettere il cambio dell'infortunato - e già fuori dal campo, prima che rientrasse appositamente - di Morata. Poco dopo cambio nei bianconeri: esce Morata ed entra Kean.

63' | Due cambi per il Milan: Florenzi per Saelemaekers e Bennacer per Kessie. Opache le prove del belga e dell'ivoriano, dai quali ci si può aspettare certamente di più.

61' | Uno-due tra Saelemaekers e Brahim Diaz, con il 10 che sguscia in area di rigore prima di venire fermato, quasi a tu per tu con Szczesny, da tre difensori della Juve.

60' | Via il primo quarto d'ora del secondo tempo: il Milan sta provando a prendere possesso delle gara, ma senza creare pericoli dalle parti di Szczesny. La Juventus non fa niente di clamoroso, ma regge e gestisce il vantaggio e la partita.

50' | Gran lancio di 50 metri di Bonucci per Rabiot, il cui tocco al volo, però, non impensierisce Maignan.

48' | Dopo un contrasto, restano contusi sia Tonali che Morata. Entrambi, comunque, rientrano senza problemi.

46' | Il primo pallone della ripresa è per i rossoneri.

INIZIO SECONDO TEMPO | JUVENTUS-MILAN 1-0 (4' Morata)

----

Termina il primo tempo all'Allianz Stadium con la Juventus in vantaggio sul Milan per 1-0, grazie alla rete segnata al quarto minuto da Morata; lo spagnolo è stato lestissimo a sfruttare una leggerezza di Theo e di tutta la fase difensiva rossonera, incapace di fermare il contropiede bianconero su un corner a favore. Dopo il vantaggio, Dybala e compagni hanno gestito il match, creando qualche grattacapo a Maignan e, soprattutto, non subendo attacchi significativi da parte del Milan; i rossoneri, al momento, deludono: poca determinazione e poca personalità, sia dal punto di vista dell'atteggiamento che del gioco espresso.

Come se non bastassero i tanti infortuni e il brutto primo tempo, Pioli ha dovuto fare i conti con l'ennesimo problema fisico di questo inizio stagione: al 35esimo, infatti, Kjaer ha chiesto un cambio dopo aver sentito tirare la gamba; al suo posto dentro Kalulu. Insomma, nel secondo tempo urge invertire la tendenza negativa dei primi 45 minuti - risultato in primis - con una personalità che vada oltre i problemi fisici, le difficoltà atletiche e i difetti tecnico-tattici odierni.

FINE PRIMO TEMPO | JUVENTUS 1-0 MILAN (4' Morata)

45' | Due minuti di recupero.

42' | Timidi segnali di Milan, ma Rebic temporeggia troppo al momento della conclusione e viene murato; sulla ribattuta, Tonali calcia di prima intenzione. con la palla che finisce di un metro alla destra di Szcszny.

35' | Primo cambio (forzato) per il Milan: esce Kjaer per un problema muscolare ed entra Kalulu; il francese si schiera come terzino destro, mentre Tomori torna centrale al fianco di Romagnoli.

33' | Problema per Kjaer! Il difensore danese resta seduto per terra dopo aver sentito tirare la gamba: problema muscolare e cambio in arrivo. Ennessimo infortunio per i rossoneri: che sfortuna!

31' | Altra folata dei bianconeri con Rabiot in corsa isolata verso Maignan, ma è straordinario il recupero di Tomori poco prima dell'ingresso in area. Si resta sull'1-0 dopo un controllo del VAR: non c'è alcun tocco tra i due che sia procurato dal rossonero.

27' | Dybala su punizione cerca in mezzo Bonucci, ma il colpo di testa del difensore bianconero è alto sopra la traversa.

24' | Tonali è uno dei pochissimi a lottare e a provarci, prima su punizione dai 35 metri (che colpisce Tomori) e poi con un destro a giro dai 25 metri bloccato da Szceszny.

23' | Fallo di Bentancur su Theo: ci poteva stare il giallo, ma Doveri non lo mostra. Per il Milan un calcio di punizione dai 35 metri.

18' | Insiste la Juventus. Stavolta è Dybala a provare il tiro col destro dai 25 metri: c'è Maignan ancora in corner.

17' | Occasione per la Juve. Cross tagliato di Alex Sandro dalla sinistra e anticipo di Morata su Kjaer: bravo Maignan a distendersi e a mettere in angolo.

15' | Deludente il primo quarto d'ora del Milan: i rossoneri non stanno dimostrando la consueta personalità, né nell'atteggiamento né nel gioco.

10 ' | Per ora le due squadre sembrano gestire a turno il possesso palla, ma la Juve è più determinata; pesa, dopo 10 minuti di gioco, il brutto errore di Theo e il conseguente vantaggio rossonero firmato da Morata.

4' | GOAL DELLA JUVENTUS! Dal calcio d'angolo per i rossoneri, sboccia il contropiede dei bianconeri con Morata che s'invola da solo servito da Dybala, partendo dal centrocampo, e batte Maignan in 1 vs 1. Leggerezza clamorosa da parte della difesa - cioè, della fase difensiva e di Theo in particolare - del Milan: non si deve concedere un goal così da un corner a favore! JUVENTUS 1-0 MILAN

3' | La partita l'ha cominciata la Juventus, ma è il Milan che ci prova per primo: grandissime giocate in dribbling di Leao e Brahim Diaz con il pallone che resta nella disponibilitù di Tonali, il cui tiro, però, viene deviato in corner.

1' | Si comincia! Il primo pallone di Juventus-Milan è giocato dai padroni di casa che attaccheranno da sinistra verso destra.

INIZIO PARTITA | JUVENTUS-MILAN 0-0

Prima di cominciare il match, le due squadre osservano un minuto di silenzio in memoria di Francesco Morini, ex giocatore della Juventus a cavallo tra gli anni '70 e '80.

----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-4-2): Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.

A disp.: Pinsoglio, Perin; de Ligt, De Sciglio, Pellegrini, Rugani; Bernardeschi, Chiesa, Kulusevski, Mc Kennie, Ramsey; Kean. All.: Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Kjær, Romagnoli, Hernández; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Díaz, Leão; Rebić.

A disp.: Jungdal, Tătărușanu; Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu; Bennacer, Castillejo; Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

----

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera!

Ci siamo: è l'ora di Juventus-Milan, supersfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie A: i rossoneri sono alla ricerca della quarta vittoria consecutiva, mentre i bianconeri devono ancora trovare il primo successo in campionato. Potrete seguire la diretta del match dell'Allianz Stadium con il nostro live testuale: buona partita a tutti!