LIVE MN - Krunic: "Dobbiamo riscattarci dopo la sconfitta contro lo Spezia"

Che squadra è la Stella Rossa?

"Loro in Serbia sono i più forti. Sono una bella squadra. Hanno anche un grande passato con il Milan. Noi siamo in fiducia e abbiamo una consapevolezza importante. Dobbiamo riscattarci dopo la sconfitta contro lo Spezia. Speriamo di vincere".

E' difficile farsi trovare pronto quanto giochi poco?

"Sto cercando di sfruttare le mie occasioni, cerco di farmi trovare sempre pronto. Decide il mister se impiegarmi dall'inizio o a partita in corso, io sono pronto. Non vedo l'ora di giocare".

In che ruolo di trovi meglio?

"Anche il mister sa che il mio ruolo naturale è la mezzala. Nel nostro modulo non c'è, ma posso fare bene sia come mediano che come trequartista o esterno. Dipende dalla partita, ovviamente la decisione spetta sempre al mister".

Come sta la squadra dopo la sconfitta di sabato?

"Stiamo bene, non ci serve confusione dopo una sconfitta. Il problema è come abbiamo perso, non era il vero Milan. Abbiamo parlato tra di noi in questi giorni, già domani abbiamo una chance per rifarci subito. Dobbiamo guardare avanti".

Come sarà per te sfidare la Stella Rossa?

"Da bambino tifavo la Stella Rossa. Sarà bello giocare la Marakana, sono molto emozionato e felice. Io però sono un grande professionista, giocare nel Milan è sempre stato un mio sogno".

