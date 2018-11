LIVE MN - Lazio-Milan (1-1): Kessié-gol, Correa beffa il Diavolo a tempo scaduto

90'+8' FINE SECONDO TEMPO: LAZIO-MILAN 1-1

90'+7' Lazio tutta in avanti per il gol della vittoria, anche Strakosha davanti.

90'+6' Espulso Simone Inzaghi dall'arbitro Banti.

90'+4' Gol della Lazio, Correa! Zapata spazza male, l'argentino si coordina e fredda Donnarumma con un rasoterra all'angolino. È 1-1.

90'+3' Calcio d'angolo per la Lazio, salva Kessié sulla riga di porta.

90'+1' La Lazio continua a manovrare al limite dell'area rossonera, Diavolo che fatica ad uscire.

90' Saranno cinque i minuti di recupero.

89' Immobile manda al bar Abate e calcia sul primo palo: salva Donnarumma con la mano tesa.

89' Corre prova ad ubriacare Calabria di finte, ma si trascina il pallone sul fondo. Rimessa per Donnarumma.

88' Si riparte, non c'è il tocco del terzino rossonero: niente rigore per la Lazio.

87' Controllo VAR in corso per un possibile tocco di mano di Abate in area.

86' Ammonito Donnarumma per proteste.

84' Lazio tutta in avanti a testa bassa, dieci giocatori biancocelesti riversati in massa nella metà campo del Diavolo.

83' All-in offensivo della Lazio: fuori Radu, spazio a Caicedo.

81' Arriva il responso VAR: il gol è buono, si riparte!

80' VAR in corso, si analizza la posizione iniziale di Calabria.

78' GOL DEL MILAN! FRANCK KESSIÉ! Calabria scappa sulla fascia destra, si blocca, vede arrivare il compagno e lo libera al tiro: botta violenta deviata da Wallace, Strakosha beffato e sfera in fondo al sacco.

77' Incredibile gol fagocitato dal Milan! Lulic perde una palla pericolosa, Suso lancia Kessié che libera Çalhanoglu in area: il turco, solissimo, al posto di calciare tocca più volte il pallone, allungandoselo e finendo contro Strakosha.

75' Strapotere fisico di Bakayoko che recupera sulla corsa un Parolo lanciato verso l'area, lo affianca e gli sradica la palla senza fallo.

73' Correa controlla sulla trequarti e cerca Immobile fra le linee: bravissimo Donnarumma in uscita bassa.

70' Donnarumma da urlo! Su cross dalla sinistra, Wallace si coordina in area e batte a colpo sicuro: intervento letteralmente miracoloso del numero 99 che salva sulla linea.

68' Squillo offensivo del Milan. Strakosha sbaglia il rinvio che finisce sui piedi di Kessié, bravo l'ex Atalanta a trovare subito Cutrone: il numero 63 prova la botta di prima, sfera sul fondo.

66' Parolo prova la botta dalla distanza: mura ancora Zapata, attento in copertura.

65' Doppio cambio in casa Lazio: Luis Alberto e Milinkovic lasciano il posto a Correa e Lukaku.

63' Torre di Immobile per Parolo che si getta in area di rigore: Zapata anticipa in corner.

61' Bakayoko serve Borini al limite dell'area: dribbling in un fazzoletto e botta rasoterra, vola Strakosha per salvare il risultato.

59' Wallace ci prova dai trenta metri: soluzione incomprensibile, sfera che esce dall'impianto capitolino.

57' Abate inciampa rovinosamente e libera Immobile in area: il 17 cerca un pallonetto, Parolo prova la rovesciata ma pallone a lato.

55' Enorme chance biancoceleste! Marusic salta Borini che buca clamorosamente l'intervento scivolando: a tu per tu con Donnarumma, l'esterno cerca Immobile al centro che non trova il tocco vincente con la palla. Diavolo graziato.

53' Lazio che torna a gestire la sfera, nel tentativo di bucare l'organizzazione del Milan.

52' Da punizione laterale di Suso, è abilissimo Borini ad anticipare il marcatore e colpire di testa: non si fa sorprendere Strakosha in tuffo. Buona occasione da gol.

51' Match nervoso ora, i padroni di casa iniziano ad usare le maniere forti, particolarmente nei confronti di Suso e Calabria.

49' La Lazio si ferma per protestare con Banti per una chiamata VAR, il Diavolo ne approfitta e scappa con Suso in contropiede: salva tutto Wallace, sfera in corner.

49' Dagli sviluppi del corner, Radu è solo davanti a Donnarumma ma la sua conclusione finisce in rimessa laterale.

48' Lazio martellante: subito pallone recuperato e botta di Milinkovic da fuori, angolo.

47' Mezza rovesciata di destro di Luis Alberto: spettacolare ma non pericolosa, para bene Donnarumma.

45' Primo pallone gestito dai padroni di casa, che cercano subito di alzare i ritmi del fraseggio.

45' Nessun cambio tra i ventidue in campo, riparte Lazio-Milan!

45' FINE PRIMO TEMPO: LAZIO-MILAN 0-0

45' Milinkovic gestisce la palla e trova Parolo al limite: delicato mancino a giro che fa la barba al palo.

44' Cross dalla sinistra di Milinkovic verso il centro dell'area: sicuro Donnarumma in presa.

42' Dopo una lunga azione manovrata, una carambola impazzita fa schizzare sullo stinco di Immobile la sfera che calcia al volo a due passi da Donnarumma: il classe '99 va a terra rapidissimo e salva il risultato.

41' Sovrapposizione di Calabria che smarca Suso al tiro: classico movimento dello spagnolo e sinistro a giro sul secondo palo. Alto, Strakosha senza affanni.

39' Geniale imbucata di Luis Alberto per Immobile, che con uno stop di petto elude Zapata: tempestivo Donnarumma in presa alta.

38' Traversone dai venticinque metri di Rodríguez per Cutrone: attento Strakosha in uscita bassa.

35' Manovra velocissima tra Suso e Kessié che liberano al cross Calabria: traversone rasoterra del terzino che pesca libero Çalhanoglu, botta di prima sbilenca che conclude la corsa sugli spalti dell'Olimpico.

33' Durissimo intervento di Milinkovic-Savic, da dietro, su Çalhanoglu: Banti lo punisce con il cartellino giallo.

31' Ora attacca a testa bassa la Lazio: Lulic pesca Immobile in area, il 17 controlla, si gira e libera Milinkovic al tiro. Conclusione violentissima murata da Bakayoko.

29' Gol della Lazio, con Milinkovic che fredda Donnarumma sotto porta. Attenzione però, tutto inutile per gioco fermo: irregolare la posizione di Immobile che serve l'assist vincente al serbo.

27' Parolo libera Lulic al cross; traversone sbilenco, che schizza a terra sul bagnato e finisce direttamente in rimessa dal fondo.

25' Marusic mette il turbo sulla corsia destra ma è bravo Borini a posizionare il corpo ed interrompere un'azione pericolosa.

22' Cross di Calabria per Cutrone, il 63 aggancia bene la sfera sul dischetto ma Wallace è attento e lo stoppa.

21' Ci prova Milinkovic dai trenta metri: pallone ciabattato, lentamente sul fondo.

20' Luis Alberto imbuca per Immobile che brucia Zapata sullo scatto e lascia partire un bolide di destro: palla alta, nessun problema per Donnarumma.

17' Diavolo che ora ci crede e prova a risalire il campo con una manovra ragionata.

16' Incredibile gol divorato dal Milan! Suso ubriaca Radu e Lulic e regala un cioccolatino a Çalhanoglu: il turco, dal dischetto, è solo e lascia partire un destro violentissimo che finisce sulla mano di Strakosha e poi sul palo.

15' Dagli sviluppi del corner, una carambola fa finire la sfera sul piede di Badelj che calcia al volo: mancino ad un metro dal palo di Donnarumma.

14' Ottimo triangolo Luis Alberto-Immobile, l'attaccante italiano va al tiro immediato: Zapata mura con il corpo, angolo.

12' Milan che non riesce a sviluppare una qualsivoglia manovra offensiva, solo lanci lunghi dalla difesa intercettati dai biancocelesti.

11' Sul ribaltamento di fronte, Suso crea un assist per Çalhanoglu che calcia di prima: palla in angolo.

11' Luis Alberto inventa un lob per Parolo: il centrocampista ci prova al volo dall'interno dell'area, colpo fuori dallo specchio.

10' Altro cross pericoloso, questa volta dal piede di Lulic: Zapata salta ed anticipa Immobile in zona gol.

7' Marusic salta Borini e si ritrova solo a pochi metri da Donnarumma: cross teso nel cuore dell'area, Immobile non trova la palla gol per pochi centimetri.

6' Badelj taglia in due la difesa milanista e trova Parolo libero in aerea: l'azzurro cerca il compagno e non calcia in porta, salva Rodríguez.

6' Continua l'ottimo possesso palla iniziale della Lazio, rossoneri che non riescono ad uscire dalla propria trequarti.

5' Diavolo con il 5-4-1 in fase di non possesso, come più volte richiesto da Rino Gattuso negli ultimi istanti di gara.

4' Da corner, Milinkovic vola più alto di tutti ma non dà forza alla palla: sfera a lato della porta.

3' Borini perde un sanguinoso pallone in zona pericolosa: Parolo si invola in area di rigore, è bravo Zapata a mettere in corner.

1' Subito pressione alta dei rossoneri che cercano di complicare il giropalla difensivo della Lazio.

1' Fischio d'inizio: primo pallone gestito dal Diavolo!

- Squadre in campo: padroni di casa in completo bianco con dettagli e pantaloncini celesti, Milan con la terza maglia nera con particolari rossi.

Amici di MilanNews.it, buona sera e benvenuti! I saluti vi giungono dallo Stadio Olimpico di Roma, colpito da una forte pioggia da ore. Sul mante erboso capitolino, il Milan coi cerotti cercherà l'impresa in casa della Lazio, con una vittoria che significherebbe sorpasso e distacco importante nella corsa Champions League. Rossoneri però falcidiati dalle assenze, con infortuni che hanno colpito sistematicamente i titolari dell'undici 'tipo', costretti a sperimentare una difesa a 3 con solo un centrale di ruolo. Non perdetevi nulla, nemmeno una singola azione del match: tutto live, tutto su MilanNews.it!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Maurisic, Parolo, Badelj, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. A disp.: Proto, Luiz Felipe, Patric, Lukaku, Berisha, Correa, Durmisi, Quissanga, Caicedo, Caceres, Cataldi, Murgia. All. Inzaghi

MILAN (3-4-2-1): G. Donnarumma; Abate, Zapata, Rodríguez; Calabria, Kessié, Bakayoko, Borini; Suso, Çalhanoglu; Cutrone. A disp.: Reina, Plizzari, Mauri, Castillejo, Conti, Bertolacci, Montolivo, Simic, Halilovic, Laxalt, Tsadjout. All. Gattuso