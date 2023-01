LIVE MN - Lazio-Milan, le ufficiali: Messias dal 1', torna Kalulu

MilanNews.it

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Marius, Gil, Vecino, Marcos Antonio, Cancellieri, Romero, Radu, Lazzari, Bertini, Basic, Fares. All: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Dest; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Vasquez, Mirante, Adli, Rebic, Kjaer, Origi, Thiaw, Pobega, Krunic, Vranckx, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere, Bozzolan. All: Pioli.

19.00 - Come documentato dal nostro inviato a Roma, la squadra è arrivata allo stadio Olimpico in vista della sfida di questa sera contro la Lazio. Tra poco i rossoneri scenderanno in campo per la pitch inspection, poi inizieranno il riscaldamento alle 20.45 il calcio d'inizio.

18.34 - Dopo un inizio molto promettente fatto di quattro successi in cinque partite, il ruolino casalingo della formazione di Sarri ha subito un rallentamento e la Lazio ha vinto solo una delle ultime quattro gare interne. I rossoneri, invece, sono rimasti imbattuti in 20 delle ultime 21 trasferte (con 13 vittorie), con l'unica sconfitta sopraggiunta il 30 ottobre contro il Torino. L'ultimo match giocato lontano da San Siro ha però prodotto un 2-2 contro il Lecce. A riportarlo è acmilan.com.

18.15 - Il Milan è chiamato a svoltare immediatamente, dopo la sconfitta nel derby di Supercoppa contro l'Inter. L'avversario di questa giornata è la Lazio di Maurizio Sarri, e si giocherà in trasferta.

17.55 - Rispetto al derby di Supercoppa, stasera contro la Lazio sia Pierre Kalulu che Alexis Saelemaekers ritroveranno una maglia da titolare: il primo prenderà il posto di Simon Kjaer al centro della difesa al fianco di Fikayo Tomori, mentre il belga verrà preferito a Junior Messias sulla fascia destra d'attacco.

17.30 - Questa l'attuale classifica di Serie A: Napoli 50; Milan* 38; Inter e Roma 37; Atalanta 35; Lazio* 34; Udinese 28; Torino 26; Empoli 25; Juventus, Fiorentina, Bologna 23; Monza 22; Lecce 20; Spezia, Salernitana 18; Sassuolo 17; Hellas Verona 12; Sampdoria 9; Cremonese 8. (* una partita in meno)

17.08 - Oltre ai risultati va messo l'accento anche sull'attuale fase difensiva delle due squadre, aspetto che al momento premia i biancocelesti: la Lazio ha mantenuto la porta inviolata in dieci dei diciotto match di questo campionato (solo la Juventus a dodici la precede), migliorando già il numero di clean sheet - riporta acmilan - dell'intera passata stagione di Serie A, quando furono nove in 38 giornate. Il Milan invece ha subito gol in ognuna delle ultime quattro di campionato e nelle ultime due edizioni del torneo non ha mai registrato più di quattro match di fila con almeno una rete al passivo - l'ultima volta risale all'aprile 2021 (sette gare consecutive in quel caso).

16.48 - Ecco il probabile undici della Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

16.34 - Da segnalare il ritorno in squadra di Rade Krunic, completamente recuperato dopo il problema muscolare. Assenti Theo, rimasto a Milanello in via precauzionale a causa di un affaticamento muscolare, e Bakayoko, al centro di una trattativa di mercato: Milan e Chelsea lo libererebbero a zero, l'Adana Demispor prova a convincere il francese in queste ore.

16.00 - Tatarusanu, Vasquez, Mirante; Tomori, Kalulu, Thiaw, Gabbia, Calabria, Dest; Pobega, Tonali, Bennacer, Vranckx, Krunic, Adli; Messias, Saelemaekers, Origi, Giroud, De Ketelaere, Diaz, Leao, Rebic.

15.27 - Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro il Milan:

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Fares, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro, Romero, Zaccagni.

15.01 - Per la sfida contro il Milan di stasera, la Lazio recupera Lazzari, che ha saltato l'ultima gara di campionato per squalifica, mentre è ancora out Immobile per infortunio.

14.06 - Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Lazio-Milan, match valido per la 19^ giornata di Serie A:

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: TOLFO – GALETTO

IV uomo: ABISSO

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI

12.45 - Nell’attesa di Lazio-Milan, prosegue il lavoro della dirigenza rossonera anche nell’hotel del ritiro della squadra. Paolo Maldini, Ricky Massara e anche Stefano Pioli hanno ricevuto la visita di Gabriele Giuffrida, agente che assiste l’allenatore rossonero oltre a Mirante e Messias. Nel colloquio, avvenuto all’interno di una visita di cortesia, le parti hanno parlato degli assistiti di Giuffrida, facendo il punto della situazione.

12.24 - Per il match di stasera contro la Lazio, oltre ai soliti Ibrahimovic, Maignan, Ballo-Touré e Florenzi, Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di Theo Hernandez, fermato ieri pomeriggio da un affaticamento muscolare. Come riporta il Corriere della Sera, al suo posto come terzino sinistro giocherà Sergino Dest.

12.00 - Sono due i dubbi di formazione di Stefano Pioli in vista del match di stasera contro la Lazio: uno è sulla trequarti, dove Brahim Diaz è favorito su Pobega e Vranckx, e uno al centro dell'attacco, dove sono in ballottaggio Giroud, Origi e Rebic.

