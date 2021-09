LIVE MN - Liverpool-Milan (1-2): Fine primo tempo

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

44' GOOOOOLLLL!!! Brahim Diaz segna a porta vuota dopo un primo tentativo di Theo. Il Milan la ribalta nel giro di un minuto!!!

42' GOL GOL GOOOLLL!!! REBICCC!!! Assist di Leao e tiro vincente del croato, che di prima intenzione batte Alisson.

38' Il Milan ha sofferto tantissimo in questi primo tempo.

33' Angolo per i Reds: traversone in area ma pallone irraggiungibile per tutti. Rinvio dal fondo per il Milan.

32' Altro corner per il Liverpool: pallone in mezzo, Leao, ben appostato, allontana la minaccia.

30' Calcio d'angolo per il Liverpool: cross in area, la retroguardia del Milan spazza via.

29' Ancora il Liverpool. Sinistro dal limite di Salah e bella parata di maignan, che si rifugia in corner.

24' Milan in difficoltà anche sul piano fisico. I rossoneri fanno una gran fatica a reggere l'urto.

19' Altro corner per il Liverpool: pallone dentro, la difesa del Milan mette fuori ma i Reds restano in possesso.

18' Partita complicatissima per il Milan, finora in balia del Liverpool.

15' Calcio d'angolo per il Liverpool: cross in mezzo e pallone tra i guantoni di Maignan.

14' MAIGNAN PARA!!! Il portiere del Milan respinge il rigore di Salah e poi replica sulla ribattuta di Jota.

13' Calcio di rigore per il Liverpool: fallo di mano di Bennacer.

9' GOL DEL LIVERPOOL! Alexander Arnold sfonda in area dalla destra e calcia, la deviazione di Tomori inganna Maignan.

8' Altro corner per il Liverpool: pallone in area, colpo di testa di Matip e parata di Maignan.

6' Angolo per il Liverpool: cross dentro, la retroguardia rossonera mette fuori.

5' Ancora i Reds, stavolta con Jota: tiro potente e deviazione in angolo di Tomori.

3' Liverpool pericoloso. Pallone in area dalla sinistra e tentativo di Origi, che la tocca ma non inquadra la porta.

2' Calcio d'angolo per il Liverpool: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Liverpool.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Liverpool in total red, completo bianco per il Milan.

Ci siamo! Dopo tanti, troppi anni di assenza, il Milan torna a vivere le emozioni della Champions League. Amici di MilanNews.it, benvenuti ad "Anfield". I rossoneri di mister Pioli sfidano a domicilio il Liverpool di Jürgen Klopp, una delle migliori squadre d'Europa nonché vincitrice della coppa nel 2019. Si preannunciano 90 minuti scoppiettanti e tutti da vivere. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutto ciò che accase in campo, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

LIVERPOOL: Alisson, Alexander Arnold, Gomez, Matip, Robertson, Keita, Fabinho, Henderson, Salah, Jota, Origi. A disp.: Adrian, Kelleher, Van Dijk, Konate, Thiago, Milner, Mane, Chamberlain, Jones, Minamino, Tsimikas, Phillips. All.: Klopp.

MILAN: Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. A disp.: Jungdal, Tatarusanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Tonali, Florenzi, Giroud, Maldini. All.: Pioli.