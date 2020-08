LIVE MN - Maldini: "Ibra? Vogliamo chiudere in tempi stretti. Bakayoko è un obiettivo"

Tra poco seguiremo in diretta tutte le dichiarazioni di Paolo Maldini, dt rossonero, che, insieme all'ad Ivan Gazidis e il ds Frederic Massara, presenterà la nuova stagione a Milanello. Restate con noi!!!

Che mercato sarà?

"L'anno scorso abbiamo messo le basi per un'idea del Milan del futuro. Tra l'estate e gennaio sono arrivati 9 giocatori. Quest'anno faremo dei colpi mirati. Non potremo magari fare colpi come nel passato, non voglio illudere i tifosi, ma siamo vigili se dovesse capitare qualche opportunità di mercato".

Cosa ci può dire del rinnovo di Ibra?

"Stiamo lavorando tutti duramente per arrivare ad un accordo. Sappiamo che sarà una preparazione corta, quindi vogliamo provare a chiudere in tempi molto stretti".

Avete un piano B?

"Normale che debba esserci un piano B, anche C e D, ma abbiamo delle priorità e Ibrahimovic è la nostra priorità".

Di quanti rinforzi ha bisogno il Milan?

"Dobbiamo agire solo nei ruoli in cui bisogna migliorare e con giocatori superiori, potrebbero essere pochi ritocchi ma tutto quello che si farà è per migliorare quei ruoli in cui pensiamo che ci siano delle pecche".

Il Bayern Monaco è un modello da seguire?

"Sappiamo qual è la nostra strada, ma il Bayern è al momento un'altra cosa. E' senza dubbio un modello, la sua organizzazione è da seguire. Noi siamo ancora distanti, ma la strada è quella. Ridurre il gap è difficile. Il Fair Play Finanziario è giusto, ma allo stesso tempo non permette di investire per ridurre il gap".

Bakayoko tornerà al Milan?

"E' una trattativa, lo conosciamo e lo apprezziamo. E' uno dei nostri obiettivi, le modalità sono ancora da studiare al 100%".

Cosa ci dice del rinnovo di Gigio?

"E' un problema, siamo arrivati all'ultimo anno di contratto, ma è giusto prima risolvere la questione del rinnovo di Ibra. Poi penseremo a quello di Gigio. Siamo fiduciosi perchè lui vuole restare, c'è un po' di preoccupazione perchè siamo arrivati all'ultimo anno, ma siamo pronti a fare offerte adeguati al suo valore".

A che punto è il rinnovo di Calhanoglu?

"Ci vedremo con l'agente nelle prime settimane di settembre per parlare delle questione".

Un messaggio ai tifosi per la nuova stagione...

"Io ringrazio i tifosi perchè riescono a dare sempre qualcosa di speciale. Il rammarico di questo finale di stagione è il fatto di non aver avuto i nostri tifosi allo stadio. Giocare quel tipo di calcio davanti ai nostri tifosi sarebbe stato speciale. Non vediamo l'ora di rivedervi allo stadio".

