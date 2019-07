LIVE MN - Maldini: "L'idea è di tenere con noi Donnarumma per tanto tempo"

Sull'ambizione: "L'amore dei tifosi c'è, l'idea è di passare da 50.000 di media a 60.000 di media, ci vogliono ambizioni. Marco ci sta puntando molto, non solo verso i giocatori ma anche per lo staff".

Su Donnarumma: "Ce l'abbiamo, l'idea di averlo con noi per tanto tempo è la prima che ci passa per la testa. In questo momento siamo in questa posizione"

Sul mercato: "Il mercato è lungo, ci sono delle priorità indicate dal mister".

Sui tifosi: "I tifosi hanno capito il momento del Milan, lo hanno dimostrato l'anno scorso. Siamo arrivati a -1 dalla Champions. La fiammella è accesa, quello che chiediamo è di renderla più forte. L'obiettivo non è vincere ma migliorare la posizione dell'anno scorso e tornare in alto nel più breve tempo possibile".

Sul ritorno al Milan e il nuovo corso: "Sarò sempre grato a Leonardo. La scelta di Zvone e di Massara è di voler tornare competitivi il più presto possibile. La scelta di Giampaolo è stata condivisa dalla società e dalla direzione tecnica".

