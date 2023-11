live mn - Milan-B.Dortmund, le ufficiali: c'è Adli in mezzo al campo

Di seguito le formazioni ufficiali del match valido per il quinto turno del girone F di Champions League:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Bartesaghi, Krunic, Pobega, Chaka Traore, Jovic.



BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Malen, Reus, Gyttens; Fullkrug. Allenatore: Edin Terzic. A disposizione: Meyer, Lotka, Ozcan, Reyna, Haller, Wolf, Moukoko, Brandt, Adeyemi, Blank.

19.20 - Il Milan è arrivato da pochi istanti fa San Siro: dopo aver lasciato l'hotel sede del ritiro della squadra rossonera, il pullman con a bordo i giocatori di Stefano Pioli è appena entrato nei garage dello stadio milanese, accolto dal grande entusiasmo dei tifosi milanisti che già carichissimi per la sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, match valido per il quinto turno del girone F.

18:22 - Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como di Patrick Cutrone. Il tecnicno spagnolo ha commentato così l'imminente sfida di questa sera tra Milan e Dortmund. Le parole dell'ex centrocampista spagnolo: "Il Milan è una buona squadra, giovane ma con punti di forza con esperienza come Giroud. Queste partite si preparano da sole, la Champions ti da quella concentrazione in più".

17.25 - Gerry Cardinale è atteso a San Siro questa sera per assistere al match di Champions League contro il Borussia Dortmund, valido per la quinta giornata del girone F della competizione europea. Il numero uno di RedBird sta assistendo a diverse gare del Diavolo in questa stagione: l'ultima in ordine di tempo è stata la vittoria casalinga contro il PSG, dove i rossoneri hanno riaperto completamente il discorso qualificazione e domani sera proveranno a rifare quanto fatto di buono contro i Parigini.

16.42 - E' sempre più probabile la presenza dal primo minuto di Yacine Adlì questa sera a centrocampo contro il Borussia Dortmund. Per il francese classe 2000 sarebbe la prima da titolare in Champions League con la maglia del Milan, con l'ultima presenza ufficiale che risale al 4 novembre nella sfida di San Siro contro l'Udinese.

16.11 - Il Milan ritrova Olivier Giroud, squalificato in campionato per due giornate, ha già scontato la sfida contro la Fiorentina. Questa sera il bomber francese torna titolare a caccia dell'ennesimo, importante e pesante, gol europeo. Nell'ultima sfida in Champions è stato decisivo con il colpo di testa su Skriniar, imprendibile per Donnarumma: i rossoneri hanno bisogno del proprio leader.

15.17 - Per il match di questa sera contro il Borussia Dortmund, decisivo nella corsa agli ottavi di Champions League del Milan, la Curva Sud Milano ha organizzato una coreografia che riguarderà il primo, il secondo e il terzo anello blu. Attraverso Instagram, la parte più calda del tifo milanista ha dato le seguenti indicazione: "Stasera ci sarà la coreografia 1°/2°/3° anello blu. Fondamentale ancora più delle altre volte essere vestiti tutti di nero, non solo in Curva ma in tutti e tre gli anelli. Alla lettura della formazione del Milan prendere in mano la plastica colorata che trovate sul vostro seggiolino e dopo il conto alla rovescia del vocalista apritela tesa con due mani. Vietato usare il telefono durante la coreo". Questa sera lo spettacolo non sarà quindi solo in campo, ma anche sugli spalti, come sempre accade nelle partite casalinghe del Diavolo.

14.29 - Ecco la probabile formazione del Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Ozcan; Reus, Brandt, Gittens; Fullkrug.

13.38 - Questa sera per Milan-Borussia Dortmund, lo stadio di San Siro sarà ovviamente tutto esaurito. Per una partita così importante, sono attesi ovviamente diversi ospiti importanti: il più atteso è sicuramente Jannik Sinner, grande tifoso milanista e fresco vincitore della Coppa Davis di tennis con l'Itala. Oltre a lui, ci sarà poi anche un altro note tennista, Matteo Berrettini, che sarà accompagnato dalla fidanzata e tifosissima rossonera Melissa Satta. Sono inoltre attesi a San Siro anche Luca Daffrè, modello e influence, il rapper britannico AJ Tracey e Sangiovanni, cantante e grande tifoso rossonero che segue spesso il Milan a San Siro e anche in trasferta.

12.47 - Al suo arrivo per il pranzo UEFA con la dirigenza del Borussia Dortmund, Giorgio Furlani, ad rossonero, ha rilasciato queste parole a Milannews.it: "E' una partita importantissima. Sono sicuro che avremo un uomo in più, cioè il pubblico: si parla tanto del muro giallo del Borussia, ma noi abbiamo il muro rossonero che è tutta un'altra cosa". Sull'importanza di andare agli ottavi, Furlani ha dichiarato: "L'importanza sportiva è enorme. Il grande Milan si è fatto in Europa, quindi è importantissimo andare avanti". A San Siro ci sarà Jannik Sinner: "Non vedo l'ora di conoscerlo". La chiusura dell'ad rossonero è sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic: "Parliamo, parliamo. Vediamo".

12.34 - E' in programma tra poco il pranzo UEFA tra le dirigenze di Milan e Borussia Dortmund in un noto ristorante nel centro di Milano. Qualche minuto, è già arrivato Paolo Scaroni, presidente del club di via Aldo Rossi, che ha rilasciato questa breve battuta ai microfoni di Milannews.it in vista della sfida di questa sera a San Siro: "Sono in ansia. E' importante. Dobbiamo andare avanti in Champions League".

12.31 - In vista del match di stasera contro il Borussia Dortmund, che il Milan deve vincere a tutti i costi per continuare la sua corsa verso gli ottavi di Champions League, Stefano Pioli vuole usare Loftus-Cheek da trequartista atipico. L'inglese non farà quindi la mezzala, ma giocherà qualche metro più avanti alle spalle di Olivier Giroud.

12.00 - Sembrava dovesse vedersi in campo la "solita" formazione titolare del Milan con a centrocampo Ruben Loftus-Cheek, Rade Krunic e Tijjani Reijnders. E invece ecco una grossa novità nell’undici iniziale che affronterà stasera il Borussia Dormund a San Siro: out il bosniaco e dentro Yacine Adli.

