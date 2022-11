LIVE MN - Milan-Fiorentina (1-1): ultimi minuti del primo tempo...

45' Tre minuti di recupeoro.

44' Milan ad un passo dal 2-1: Diaz prende palla e con un tocco sotto prova a superare Terracciano, ma Venuti salva sulla linea.

43' Tonali recupera palla e fa partire un tre contro due. Leao avanza e serve ancora l'ex Brescia che però non riesce a concludere il porta.

33' Ripartenza rossonera con Brahim Diaz che arriva al limite dell'area e prova a saltare Mandragora, ma il centrocampista viola ferma lo spagnolo. Poteva essere una buona occasione per il Diavolo.

28' PAREGGIO DELLA FIORENTINA!!! Venuti crossa dalla destra, la difesa rossonero non libera, pallone che arriva a Barak che si gira bene e batte Tatarusanu (tiro deviato da Thiaw).

21' Cartellino giallo per Diaz che fermato una ripartenza di Amrabat.

18' Problema muscolare per Dodo che è costretto al cambio. Al suo posto dentro Venuti.

15' Cross dalla sinistra di Biraghi e colpo di testa di Cabral, Tatarusanu blocca senza problemi.

11' Angolo per la Fiorentina dalla destra: cross in area, ma è bravo Giroud ad anticipare tutti sul primo palo e allontana di testa.

8' Fiorentina vicinissima al pareggio: Barak tocca per Biraghi che dall'interno dell'area di rigore colpisce il palo.

6' Saponara prova lo spunto al limite dell'area e prova la conclusione, pallone altissimo sopra la traversa della porta del Milan.

4' Fiorentina pericolosa con Mandragora che arriva sul fondo e mette un pallone basso sul primo palo per Cabral, respinge Tatarusanu.

2' GOOOOOLLLLL!!! LEAO PORTA SUBITO AVANTI IL MILAN!!! Sponda perfetta di Giroud per il portoghese e si presenta davanti a Terracciano e lo batte con il destro.

0' Inizia il match: primo pallone per il Milan.

- Le due squadre sono schierate a centrocampo: il Milan giocherà con la consueta maglia rossonera e i pantaloncini neri, mentre la Fiorentina scenderà in campo con la divisa e i calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco scenderanno in campo le formazioni di Milan e Fiorentina nel match valido per la 15^ giornata di Serie A. Si tratta dell'ultima partita di campionato prima della sosta per il Mondiale in Qatar. I rossoneri, dopo il deludente pareggio contro la Cremonese, vogliono tornare subito alla vittoria, ma non sarà facile contro i viola che, tra Serie A e Conference League, sono reduci da cinque vittorie di fila. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione di Milan-Fiorentina!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Adli, Rebic, Bakayoko, Dest, Kjaer, Origi, Pobega, Vranckx, De Ketelaere. All. Pioli.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikone, Cabral, Saponara. A disp.: Cerofolini, Gollini, Jovic, Malen, Terzic, Ranieri, Venuti, Martinez Q., Duncan, Bianco, Barak, Kouame. All. Italiano.