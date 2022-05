LIVE MN - Milan-Fiorentina: ufficiali con Brahim titolare sulla trequarti, Kessie in mediana

MilanNews.it

FORMAZIONE MILAN UFFICIALE (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

13.52 - Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina, gara valida per la trentacinquesima giornata in programma alle ore 15.00 a San Siro:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore - Pioli

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan, Saponara; Maleh, Cabral, Nico Gonzalez. Allenatore - Italiano

13.40 - Secondo quanto riferito dal nostro inviato a San Siro Antonello Gioia, il pullman del Milan è appena arrivato allo stadio dove alle 15.00 i rossoneri affronteranno la Fiorentina nella trentacinquesima giornata di Serie A.

13.20 - Sono tre i giocatori diffidati per la Fiorentina, prossima avversaria del Milan. Tra i viola, oltre al lungo degente Castrovilli, a rischiare di saltare il prossimo turno previsto con la Roma in caso di ammonizione saranno Odriozola e Amrabat.

13.00 – Per la sfida in programma alle 15.00 a San Siro contro il Milan, Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3: Terracciano in porta, difesa composta da Venuti, Igor, Milenkovic e Biraghi. A centrocampo, invece, dovrebbero agire Bonaventura, Torreira e Duncan, in vantaggio su Ikoné. In avanti, infine, spazio a Nico Gonzalez, Cabral e Saponara.

12.40 – La Fiorentina è una delle vittime preferite di Zlatan Ibrahimovic, che nel corso della propria carriera ha punito i viola in ben undici occasioni, ottenendo anche nove vittorie e sei pareggi. L’attaccante svedese con la casacca rossonera ha messo a segno cinque reti, due delle quali siglate proprio nell’ultimo match disputato lo scorso novembre.

12.20 – L’ultimo giocatore del Milan ad aver segnato alla Fiorentina a San Siro è stato Franck Kessie autore, dopo la prima rete siglata da Romagnoli, del definitivo 2-0 nella sfida valida per la nona giornata della scorsa stagione giocata nel novembre 2020. Il calciatore ivoriano in quell’occasione sbagliò anche un calcio di rigore, che fortunatamente per i rossoneri non condizionò il risultato finale.

12.00 – Stefano Pioli affronterà la Fiorentina da avversario per la quinta volta assoluta da quando è sulla panchina del Milan. Il tecnico originario di Parma contro i viola ha ottenuto due vittorie ed un pareggio, perdendo soltanto in questa stagione nella sfida giocata all’andata al Franchi terminata sul finale di 4-3.

11.40 – La gara tra Milan e Fiorentina, in programma oggi alle 15.00 a San Siro e valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta streaming sui canali di DAZN a partire dalle 14.30 con un live prepartita.

11.20 – Sarà Paolo Valeri l’arbitro di Milan-Fiorentina, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A in programma oggi alle 15.00 a San Siro. Il fischietto di Roma ha arbitrato per ben trentacinque volte i rossoneri, che sotto la sua direzione hanno ottenuto ventidue vittorie e cinque pareggi subendo otto sconfitte. Valeri nel corso di questa stagione ha diretto anche Bologna-Milan, terminata sul finale di 2-4.

11.00 – Sono undici i punti conquistati dal Milan nelle ultime cinque sfide di campionato giocate a San Siro. I rossoneri, che sono terzi per miglior rendimento interno in Serie A, hanno ottenuto tre vittorie contro Genoa, Empoli e Sampdoria pareggiando soltanto contro Bologna e Udinese.

10.40 – Sono quattro i diffidati in casa Milan in vista della gara in programma alle 15 contro la Fiorentina a San Siro. In caso di ammonizione, dunque, Tomori, Kalulu, Romagnoli e Brahim Diaz potrebbero saltare la prossima sfida in programma domenica sera in casa del Verona.

10.20 - Per la gara in programma alle 15 contro la Fiorentina, Stefano Pioli non dovrebbe apportare nessun cambio di formazione rispetto alla sfida vinta domenica scorsa contro la Lazio. Maignan in porta, linea difensiva composta da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo. A centrocampo è stato recuperato Bennacer, che tuttavia dovrebbe lasciar spazio a Tonali e Kessie in mediana. Sulle corsie confermati Messias e Leao, con Brahim Diaz trequartista e Giroud unica punta.

10.00 - Oggi pomeriggio alle 15:00 San Siro sarà sold out per ospitare la sfida tra Milan e Fiorentina, valida per la 35esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri hanno intenzione di mantenere la leadership del campionato, al momento di loro proprietà con 74 punti a +2 sull'Inter seconda (impegnata alle 18 ad Udine), mentre la Fiorentina è settima a 56 punti e lotta per un posto in Europa.

Dopo la vittoria all'ultimo respiro contro la Lazio, il Milan riparte dalla Fiorentina. Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di avvicinamento a Milan-Fiorentina, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A in programma questa pomeriggio alle 15 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Altro impegno fondamentale per i rossoneri, che vogliono rimanere in testa alla classifica.