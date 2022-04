LIVE MN - Milan-Genoa (2-0): fine partita. Prestazione non eccelsa, ma conta solo vincere: il Milan torna primo

© foto di MilanNews

FINE PARTITA | MILAN 2-0 GENOA (11' Leao - 87' Messias)

92' | Grandissima parata di Maignan! Sul colpo di testa ravvicinato di Hernani, il portiere rossonero salva la sua porta e il settimo clean sheet consecutivo con un intervento super.

90' | Quattro minuti di recupero.

87' | LA CHIUDE IL MILAAAAAAAAAAAAAAAAN! Azione confusionaria nell'area di rigore del Genoa dei rossoneri, con il tapin vincente di Messias che trova il raddoppio (forse) decisivo. Il controllo al VAR conferma: Rebic la tocca col petto e non con la mano prima di servire in area Messias. MILAN 2-0 GENOA (11' Leao, 87' Messias)

86' | Altro cambio nel Milan: esce Leao per Ballo-Tourè. Fuori anche Bennacer per Brahim Diaz.

85' | Ammonito Tonali.

80' | Occasione potenziale molto interessante per il Milan con Rebic isolato nell'1 vs 1, ma il croato tarda il tiro e viene ribattuto; sulla respinta, tiro telefonatissimo di Kessie.

77' | Contropiede del Milan con Rebic che serve Leao in profondità: 1 vs 1 contro Ostigaard e tiro mancino, respinto bene da Sirigu.

72' | Altri cambi nel Genoa: entrano Yeboah e Gudmunsson. Nel Milan problemi muscolari per Gabbia ed è costretto ad uscire: al suo posto entra Krunic; il bosniaco si sistema da terzino con Kalulu che torna al centro.

70' | Venti minuti più recupero al termine. Partita, fino ad ora, col solo squillo di Leao. Il Milan non riesce a cambiare marcia e a chiuderla, fisicamente non sembrano esserci molte energie e ciò si paga anche in termini di qualità nelle scelte.

62' | Due cambi nel Milan: fuori Giroud e Saelemaekers per Rebic e Messias. Il croato si posizionerà da falso 9.

61' | Palla persa da Tonali in mezzo al campo con Amiri che cerca Destro in area; la tocca Gabbia indirizzando verso la sua porta: bravo Maignan a bloccarla.

58' | Che occasione per il Milan! Il solissimo Saelemakers sulla destra crossa per il solissimo Giroud in area, ma l'assist del belga complica la vita al francese, la cui mezza rovesciata finisce fuori.

55' | Primi cambi nel Genoa: esce Piccoli per Destro, fuori anche Ekuban per Melegoni.

46' | Inizia la ripresa! Primo pallone giocato dal Genoa. Le due squadre sono rientrare in campo con gli stessi effettivi del primo tempo; tutto ok, dunque, sia per Bani che per Theo Hernandez.

INIZIO SECONDO TEMPO | MILAN 1-0 GENOA (11' Leao)

-----

FINE PRIMO TEMPO | MILAN 1-0 GENOA (11' Leao)

Si chiude il primo tempo a San Siro. Il Milan, partito forte, ha trovato subito il goal del vantaggio con Rafael Leao, bravissimo, al minuto 11, a fruttare l'ottimo cross di Kalulu e a battere Sirigu, mettendo fine al digiuno di gol rossonero che durava da 222 minuti. Poi poco ritmo e tanti falli. Da segnalare la clamorosa occasionne per il raddoppio non sfruttata da Saelemaekers. Non è stato un gran primo tempo da parte del Milan, ma ciò che conta è il risultato e bisognerà confermarlo - se non aumentarlo - nel secondo tempo.

48' | Dopo tre minuti di recupero Chiffi manda tutti nello spogliatoio.

45' | Non appena iniziati i tre minuti di recupero, buona iniziativa del Genoa con Galdames che, dall'interno dell'area, supera troppo facilmente Gabbia e calcia a giro, senza, però, trovare la porta.

40' | Qualche problema per Bani del Genoa; si scalda Criscito, ma, per ora, il numero 13 di Blessin rientra in campo.

36' | Che occasione per Saelemaekers! Incursione di Kessie sulla sinistra e passaggio a rimorchio per il solissimo Saelemaekers tra dischetto del rigore e area piccola, ma il belga calcia malissimo. Peccato!

28' | Dopo il goal rossonero, la partita si è un po' spenta nel ritmo e si è spezzettata con diversi falli. In un break, arriva la prima occasione per il Genoa con il tiro di Badelj da fuori area: palla ampiamente alta oltre la traversa.

11' | GOOOOOOOOOOOOAAAAAAAL DEL MILAAAAAAAAAAAAN! Dopo 11 minuti, i rossoneri tornano al goal dopo due partite a secco con Rafael Leao, brassimo a calciare di sinistro al volo all'angolino il perfetto cross dalla trequarti di Kalulu. MILAN 1-0 GENOA (11' Leao)

4' | Azione manovrata del Milan con Theo che tagli averso il centro servendo - male - Giroud in verticale.

2' | Subito un'occasione clamorosa per il Milan! Palla in verticale di Leao perfetta per Theo Hernandez, il quale cerca il paso de la muerte per gli accorenti Giroud e Kessie, ma il passaggio è impreciso e l'azione sfuma! Peccato: serve più precisione sin da subito!

1' | Si comincia! Gestisce il primo pallone il Milan che attaccherà da destra verso sinistra.

-----

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leão; Giroud.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Calabria, Krunic, Bakayoko, Maldini, Brahim Diaz, Messias, Rebic, Lazetic. Allenatore: Pioli.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Vásquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Frendrup; Piccoli.

A disposizione: Semper, Marchetti, Criscito, Masiello, Melegoni, Gudmundsson, Ghiglione, Destro, Azevedo, Yeboah, Maksimovic, Portanova. Allenatore: Blessin.

-----

Amici ed amiche di MilanNews.it, buonasera a tutti!

Dopo i due deludenti pareggi consecutivi per 0-0 contro Bologna e Torino, il Milan vuole - e deve - tornare a vincere subito per riprendersi la vetta della classifica. Avversario di oggi il Genoa di Alexander Blessin, immischiato nella zona retrocessione e bisognoso di punti. I 70mila di San Siro, però, vogliono tornare ad esultare!

MilanNews.it vi propone il live testuale del match con tutte le azioni più importanti in diretta: seguici e buona partita a tutti!