LIVE MN - Milan-Genoa (2-1) - Romagnoli all'ultimo respiro: tre punti pesanti

Il Milan batte 2-1 il Genoa al fotofinish e agguanta il quarto posto (in coabitazione con la Lazio). Vittoria meritata per i rossoneri, che trovano il gol-vittoria nel recupero con Romagnoli: il capitano beffa un Radu fin lì impeccabile con un pallonetto tanto bello quanto preciso. Il portiere ospite salva più volte i rossoblù con parate spesso miracolose, ma pasticcia nel finale regalando di fatto il match ball al Milan. Dall’altra parte, la manona di Donnarumma tiene in piedi i padroni di casa sull’1-1, incidendo positivamente sul risultato. Il pareggio fortunoso del Genoa (autogol di Romagnoli) complica i piani di Gattuso, ma la squadra reagisce creando occasioni su occasioni. Alla fine, tutto bene quel che finisce bene: ora Udine, dove si prospetta un’altra battaglia.

94' E' finita: il Milan batte 2-1 il Genoa.

91' GOOOOOLLLL!!! Pallone in area, Radu esce male e Romagnoli lo beffa con un preciso pallonetto!

90' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Genoa.

86' Buona chance per Musacchio, che in mischia, su cross dalla destra di Suso, non riesce ad angolare la conclusione: blocca Radu.

85' Sostituzione per il Genoa: fuori Piatek, entro Pandev.

83' Ammonizione per Ricardo Rodriguez.

83' Cambio per il Milan: Castillejo prende il posto di Calhanoglu.

82' Corner per il Genoa: cross in area,pallone irraggiungibile per tutti.

81' Dall'altra parte, Donnarumma compie un autentico miracolo su Lazovic.

80' Ancora una grande parata di Radu, stavolta sul sinistro angolato di Suso. Il portiere del Genoa si supera di nuovo.

79' Cartellino giallo per Veloso.

78' Cambio per il Genoa: Omeonga prende il posto di Mazzitelli.

76' Squadre lunghissime.

72' Milan a un passo dal gol. Calhanoglu controlla e calcia dal limite, con il pallone che sfiora il palo a Radu ormai battuto.

69' Un'altra grande parata di Radu, stavolta su Kessié. Il portiere del Genoa salva nuovamente i suoi.

67' Sostituzione per il Genoa: fuori Romulo al suo posto Veloso.

66' Corner per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Genoa, poi Bakayoko calcia da fuori ma colpisce malissimo.

65' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in area e colpo di testa sul fondo di Musacchio

64' Grande giocata di Higuain: destro dal limite e super parata di Radu che devia in angolo.

63' Cambio per il Milan: Abate in campo al posto di Laxalt.

61' Il Milan ha poche soluzioni in attacco. Ricardo Rodriguez calcia da fuori ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa.

59' Calcio d'angolo per il Milan: cross in area, libera Radu, poi Kessié ci prova da fuori ma sbaglia completamente la conclusione.

56' GOL DEL GENOA! Dormita clamorosa della difesa del Milan. Ne approfitta Kouamé, che mette in mezzo: il pallone colpisce Romagnoli e scavalca Donnarumma. Autogol sfortunato!

54' Match apertissimo a San Siro.

50' Ammonizione per Kessié.

48' Angolo per il Milan: conclusione direttamente in porta di Calhanoglu e ottima risposta di Radu.

47' Milan a un passo dal gol. Destro da fuori di Higuain, deviazione e miracolo di Radu, che toglie il pallone dall'incrocio.

45' Ci siamo. Fischio di Pasqua: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Milan in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Decide, per il momento, il gran gol di Suso, che in apertura inchioda Radu dalla distanza: sinistro potente e preciso e pallone all’incrocio. I rossoneri approcciano bene il match: il 3-5-2 disegnato da Gattuso sembra funzionare, con Bakayoko finalmente sul pezzo. Col passare dei minuti, però, la verve dei padroni di casa si spegne. Il Genoa guadagna metri e fiducia, soprattutto sfrutta alcune incertezze in disimpegno di Donnarumma e compagni (Gigio per poco non combina un pasticcio). Il pubblico di San Siro comincia a mugugnare, ma arriva il fischio di Pasqua ad alleggerire la pressione. La pausa servirà al Milan per schiarire le idee.

45' Fine primo tempo.

43' Cartellino giallo per Criscito.

42' Ancora Genoa, stavolta con Criscito: conclusione dal limite e pallone alto sopra la traversa.

40' Milan in difficoltà. Rasoterra dalla sinistra e tentativo di Romulo, che non inquadra la porta.

39' Errore di Donnarumma, che regala palla a Kouamé: cross immediato in area e recupero di Musacchio. Buon momento per il Genoa.

37' Un retropassaggio di Bakayoko mette in crisi Donnarumma, che per poco non combina un pasticcio.

35' Corner per il Milan: Suso mette in mezzo, libera la difesa del Genoa.

32' Il Genoa ci prova con Lazovic: conclusione dalla lunghissima distanza e pallone in Curva.

31' Poche emozioni dopo il gol di Suso.

27' Ritmi non altissimi in campo. La partita vive di fiammate.

23' Genoa a un passo dal gol. Lancio dalla sinistra, sponda di Kouamé e conclusione al volo di Piatek, che sfiora il palo alla sinistra di Donnarumma.

22' Genoa all'attacco. Piatek calcia ma non trova la porta.

21' Ancora il Milan. Suso serve Kessié, che a sua volta mette in mezzo per Higuain: destro di prima intenzione del Pipita e pallone alto sopra la traversa

18' Bell'azione del Milan. Suso verticalizza in area per Kessié, che calcia da posizione defilata ma colpisce l'esterno della rete.

15' Il Genoa ci prova con Kouamé: destro da fuori e parata comoda di Donnarumma.

14' Calcio d'angolo per il Genoa: cross direttamente tra i guantoni di Donnarumma.

9' Buona chance per Cutrone, che si sposta il pallone sul destro a calcia dal limite: conclusione debole e centrale, para Radu.

7' Buon Milan in questo avvio di gara.

4' GOL GOL GOOOLLL!!! SUSO!!! Lo spagnolo riceve palla, si accentra e lascia partire un sinistro dalla distanza che non lascia scampo a Radu.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Pasqua: si comincia! Primo pallone del match per il Genoa.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per il Genoa.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri ospitano il Genoa nel recupero della prima giornata di campionato, gara rinviata lo scorso agosto a causa della tragedia del Ponte Morandi. Mister Gattuso conferma il 4-4-2 per provare a scardinare la difesa rossoblù: una vittoria quest’oggi proietterebbe Romagnoli e compagni al quarto posto in classifica in coabitazione con la Lazio. Insomma, si tratta di una partita importantissima per il Milan, che vuole dare seguito alla vittoria contro la Sampdoria. Noi, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questo match, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Bakayoko, Kessie, Calhanoglu, Laxalt; Cutrone, Higuain. A disp.: Reina, Donnarumma, Mauri, Castillejo, Borini, Conti, Bertolacci, Zapata, Abate, Simic, Halilovic, Bellanova. All.: Gattuso

GENOA: Radu; Biraschi, Gunter, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Mazzitelli, Bessa, Criscito; Kouamé, Piatek. A disp.: Russo, Vodisek, Lisandro Lopez, Lapadula, Rolon, Pandev, Dalmonte, De Almeida, Omeonga, Miguel Veloso, Picanico, Hiljemark. All.: Juric