LIVE MN - Milan-Genoa: Kessie sulla trequarti, c'è Saelemaekers

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.

19.40- Sono state ufficializzate le formazioni di Milan-Genoa, gara valida per la 33^ giornata di Serie A in programma questa sera a San Siro alle 21. Di seguito rispettivamente le scelte di Pioli e Blessin:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leão; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Brahim Diaz, Rebic, Lazetic, Maldini, Messias, Krunic, Bakayoko, Gabbia. Allenatore: Pioli.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Bani, Vásquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Frendrup; Piccoli. Allenatore: Blessin.

19.32 - Secondo quanto riferito dai nostri inviati Antonio Vitiello e Manuel Del Vecchio, il Milan è appena arrivato in pullman a San Siro dove alle 21:00 affronterà il Genoa di Blessin in occasione della 33esima giornata di Serie A.

19.30 – L’ultima rete subita in casa dal Milan risale al 25 febbraio scorso, quando i rossoneri ottennero un punto nel 27° turno giocato contro l’Udinese nonostante la netta irregolarità del gol siglato da parte di Udogie. Da quel momento in poi Mike Maignan non ha subito reti per ben sette sfide di fila, tre delle quali giocate proprio a San Siro (Inter, Empoli, Bologna).

19.10 - Milan-Genoa dell’8 marzo 2020 verrà ricordata da tutti non tanto per la vittoria corsara dei liguri per 1-2 (reti di Pandev e Cassata per i rossoblù e di Ibrahimovic per i rossoneri), ma perché fu l’ultima partita giocata prima dello stop forzato causa pandemia da Coronavirus. In un clima surreale, la partita fu giocata a porte chiuse senza pubblico. Era l’inizio di un periodo buio durato oltre due anni. Da infatti pochissimi match si è tornato alla capienza massima degli impianti.

18.50 - La gara tra Milan e Genoa, in programma questa sera alle 21 a San Siro e valida per la 33esima giornata di Serie A, sarà visibile sui canali di DAZN.

18.30 – Per la gara in programma questa sera contro il Milan, il Genoa di Alexander Blessin dovrebbe affidarsi al seguente undici titolare schierando uno speculare 4-2-3-1: Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vásquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Melegoni; Piccoli.

18.10 – Sono 31 i punti conquistati nelle sedici gare giocate a San Siro dal Milan nel corso di questo campionato. I rossoneri hanno anche segnato ventitré gol, subendone solo dodici. Nelle ultime cinque sfide interne, il Milan ha ottenuto due vittorie (Sampdoria, Empoli) e tre pareggi (Juventus, Udinese, Bologna).

17.50 - Sono complessivamente 150 i precedenti tra Milan e Genoa. I rossoneri hanno ottenuto 68 vittorie e 45 pareggi, perdendo in 37 occasioni. A San Siro, invece, le gare giocate fino a questo momento sono 75 con 45 vittorie per i rossoneri, 19 pareggi e 11 vittorie dei rossoblu.

17.30 - Sono sette i precedenti assoluti contro il Milan per Daniele Chiffi, arbitro designato per la sfida in programma questa sera a San Siro contro il Genoa. Sotto la direzione del tecnico veneto, i rossoneri hanno ottenuto cinque vittorie ed un pareggio perdendo in una sola occasione. Nella stagione in corso Chiffi è stato chiamato ad arbitrare per ben quattro volte il Milan, che ha ottenuto sempre bottino pieno a San Siro battendo Lazio, Roma, Sampdoria ed Empoli.

17.00 - Sono dieci i punti conquistati dal Milan negli ultimi cinque incontri di Serie A giocati contro il Genoa. I rossoneri hanno segnato dieci gol subendone complessivamente sei. L'ultimo giocatore ad aver segnare in campionato contro il Grifone è Junior Messias, autore di una doppietta nel 3-0 ottenuto all'andata.

16.40 - Sono Brahim Diaz e Alessio Romagnoli i diffidati in casa Milan in vista della sfida in programma questa sera a San Siro con il Genoa. Nei rossoblu, invece, l'unico a rischiare la squalifica per somma di ammonizione è Portanova.

15.30 - Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it sono 70mila i biglietti venduti per la sfida di questa sera tra Milan e Genoa. Record stagionale di spettatori a San Siro.

13.50 - Situazione infortunati e recuperi in Casa Milan: per la sfida di questa sera mister Pioli ha recuperato Ante Rebic ed Ismael Bennacer, entrambi out con il Toro per dei fastidi muscolari. Ancora out Castillejo, problema alla caviglia che si è presentato nella giornata di ieri, che si unisce a Ibra e Romagnoli: lo svedese è alle prese con un sovraccarico al ginocchio, il capitano del Milan con un’infiammazione alla coscia.

13.42 - Come riportato da Reuters, Investcorp, con sede in Bahrain, è in trattativa esclusiva per l'acquisto del Milan. Una fonte che segue da molto vicino la vicenda ha riferito all'agenzia stampa britannica che l'accordo per l'acquisto del club è prossimo alla conclusione.

13.25 - La gara d’andata, giocata mercoledì 1 dicembre 2021, è terminata 3-0 per i rossoneri. Decisive le reti di Ibra, gran punizione da lontano, e la doppietta di Junior Messias: il brasiliano si è sbloccato in Serie A con la maglia rossonera proprio contro il Grifone con un gol di testa e uno di sinistro.

13.10 - Arbitrerà l'incontro il signor Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Bottegoni e Vecchi, quarto uomo Rapuano. Al Var Orsato, mentre Avar è Passeri.

Milan-Genoa sarà visibile in diretta su DAZN. Sarà possibile seguirla, inoltre, con il live testuale su MilanNews.it a partire dalle 20:50.

13.00 - Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di avvicinamento a Milan-Genoa, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A in programma questa sera alle 21.00. I rossoneri vorranno rilanciare le loro ambizioni scudetto dopo i pareggi a reti inviolate contro Bologna e Torino e lo faranno di fronte al pubblico di San Siro: attesi al meazza quasi 70mila tifosi. La nostra redazione vi accompagnerà con tutti gli aggiornamenti utili fino al fischio d’inizio!