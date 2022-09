LIVE MN - Milan-Napoli (1-2): Giroud non basta, sconfitta immeritata

Il Milan perde, ma torna a casa con la consapevolezza che la prestazione è stato di altissimo livello, rispondendo così alle tante "chiacchere" su un ipotetico Milan senza Leao. I rossoneri giocano, creano ma alla fine pagano due disattenzioni difensive.

97' Finisce qui. Milan-Napoli 1-2.

96' Altro corner, Milan che torna alla bandierina.

94' Angolo Milan. Libera la difesa del Napoli.

91' Cambio nel Napoli: fuori Mario Rui, dentro Olivera.

90' Sei minuti di recupero.

88' Ammonito Zerbin.

87' Cambio nel Napoli: fuori Kvaratskhelia e Zielinski, dentro Ndombele e Elmas.

86' TRAVERSA MILAN!!! Ripartenza del Milan con Theo, assist per Kalulu che aveva seguito l'azione, destro secco che va a sbattere sulla traversa.

84' Destro dalla distanza di Adli, blocca Meret.

81' Cambio nel Milan: fuori De Ketelaere, dentro Adli.

79' Occasione Napoli. Zerbin entra in area e calcia, Maignan risponde presente.

77' Gol del Napoli. Traversone di Mario Rui, Simeone di testa anticipa Tomori e realizza la rete del 2-1.

74' Bellissima azione del Milan che si chiude con una conclusione in corsa di Giroud. Palla fuori.

73' Fallo di Tomori su Anguissa: giallo per l'inglese.

69' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! Grande azione del Milan: tutto parte da De Ketelaere che trova Theo in profondità, cross per Giroud che deve solamente appoggiare in porta. 1-1!

67' Meret salva ancora il Napoli. Imbucata di De Ketelaere per Messias, che calcia di prima intenzione e il portiere del Napoli riesce a deviare.

65' Doppio cambio per entrambe le squadre: fuori Saelemaekers e Krunic, dentro Messias e Brahim Diaz. Nel Napoli fuori Politano e Raspadori, dentro Zerbin e Simeone.

64' Destro da fuori area di Zielinisku, palla che termina sul fondo.

62' Ammonito Rrhamani.

59' Mancino di Saelemaekers da lontanissimo: palla in curva.

56' Reazione Milan! Cross di Saelemaekers, Theo Hernandez arriva sul secondo palo e di testa cerca la porta ma trova il muro di Di Lorenzo.

54' Gol del Napoli, Politano. Maignan intuisce ma non riesce a deviare.

52' Rigore per il Napoli. Ammonito Krunic per proteste.

51' VAR! Possibile rigore per il Napoli.

47' Occasione Napoli. Raspadori entra in area, prova a concludere ma Tomori gli ruba il tempo e anche la palla.

45' Inizia la ripresa con un doppio cambio nel Milan: fuori Kjaer e Calabria, dentro Kalulu e Dest.

Un primo tempo positivo dei rossoneri, che creano molto ma non riescono a trovare il gol. Sono della squadra di Pioli le due occasioni più importanti del match: la prima con Giroud, che colpisce la traversa dopo un miracolo di Meret, e poi con Krunic, che su uno sviluppo su corner impegna ancora il portiere partenopeo. Nota di questi primi quarantacinque minuti: ammoniti Calabria e Kjaer.

45' Fine primo tempo.

44' Calabria stende Kvaratskhelia, ammonito il capitano del Milan.

41' Corner Napoli. Traversone di Zielinski, Tomori libera l'area dalla minacia.

37' Cross dalla trequarti di Bennacer, Krunic devia di testa ma la sfera termina fuori.

35' Traversone di Zieliniski per Politano che prova a sorprendere Maignan di testa, ma il portiere rossonero è attento e ferma tutto.

30' Altra manovra eccellente del Milan con Tonali, assist per Krunic che in allunga calcia ma Rrhamani spara in fallo laterale.

28' Altro angolo per i rossoneri, questa volta De Ketelaere non trova la porta di testa.

27' Corner Milan. Traversone di Bennacer, Krunic di testa sul secondo palo e Meret con un altro miracolo salva il Napoli.

26' Punizione Milan. Destro velenoso di Tonali, devia in corner Rrhamani.

25' Grandissima azione del Milan! Intuizione di Krunic per De Ketelaere, che mette il pallone in area di prima intenzione e Giroud, provando uno scorpione impossibile, toglie la palla dalla testa di Calabria che poteva colpire da buona posizione.

21' Cross di Theo Hernandez dal fondo, Giroud gira di testa ma non trova la porta.

18' Punizione di Zieliniski, De Ketelaere fa muro.

17' Brutto fallo di Kjaer su Kvaratskhelia, ammonito il centrale rossonero.

13' TRAVERSA MILAN!!!! Passaggio illuminante di Krunic per Giroud al limite dell'area, il francese si gira, conclude di mancino e Meret si supera, deviando il tiro sulla traversa.

12' Traversone di Tonali, Giroud prende il tempo e colpisce di testa in caduta, ma la conclusione termina fuori.

10' Cross di Politano, Maignan copre l'uscita del pallone: rimessa dal fondo per il Milan.

8' De Ketelaere trova Theo sulla sinistra, tiro-cross del francese che termina in rimessa laterale.

6' Alto giro alla bandierina per i rossoneri. Libera Rrhamani, Theo si coordina dal limite, Giroud devia ma la palla termina fuori.

3' Primo corner per il Milan, respinge la difesa partenopea.

1' Si parte! I rossoneri muovono il primo pallone.

- Minuto di raccoglimento in memoria delle vittime nelle Marche.

- Le squadre entrano in campo: Milan in completo rossonero, Napoli in maglia azzurra.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro dove tra pochi istanti Milan e Napoli si sfideranno in occasione del posticipo che chiuderà la settima giornata di campionato e darà il via all'inizio della pausa per le Nazionali. I rossoneri arrivano dalla vittoria in Champions contro la Dinamo Zagabria, posizionandosi al primo posto del Girone E, mentre la squadra di Spalletti ha vinto contro i Rangers. Sarà una gara tutta da vivere, tra due squadre alla vetta della classifica. Rimanete con noi per vivere tutte le emozioni di questo big match!

Le formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud. A disp.: Mirante, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Dest, Thiaw, Ballo-Touré, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Brahim Diaz, Adli, Messias, Lazetic. All.: Pioli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Juan Jesus, Ostigard, Olivera, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Lozano, Simeone. All.: Spalletti.