LIVE MN - Milan-Parma (0-1) - Fine primo tempo

Parma più fortunato che bravo in questi primi quarantacinque minuti di gioco. Il Milan, dopo aver perso Gabbia per infortunio al quinto minuto di gioco e subito poco dopo la rete di Hernani, ha preso in mano le redini del match chiudendo all'angolo l'avversario. Risultato? Un gol annullato per un millimetro circa e tre legni colpiti (uno da Brahim Diaz, gli altri due da Calhanoglu). Insomma, fin qui una vera e propria serata storta.

48' Fine primo tempo.

47' Il Milan ci prova con Bennacer: tiro da fuori e pallone che finisce a lato.

45' Un altro palo del Milan! Punizione per i rossoneri, destro a giro di Calhanoglu e pallone che sbatte sul legno.

42' Angolo per il Milan: cross in area, la difesa del Parma allontana la minaccia.

41' Cartellino giallo per Osorio.

40' Incredibile! Traversa di Diaz e, pochi secondi dopo, traversa anche di Calhanoglu. Milan sfortunatissimo.

37' Milan in attacco. Castillejo si crea lo spazio per il tiro, ma la sua conclusione con il mancino si spegne a lato.

35' Cartellino giallo per Theo Hernandez.

34' Il Milan gioca a ritmi troppo bassi, il Parma riesce a controllare senza troppo affanno.

30' Corner per il Milan: traversone in area colpo di testa di Kessié e pallone alto sopra la traversa.

27' Calcio d'angolo per il Milan: pallone fuori per Diaz, che ci prova col destro a giro ma spedisce a lato.

23' Castillejo va a segno, ma il VAR annulla per fuorigioco millimetrico.

20' Parma pericoloso. Cross di Gervinho e colpo di testa di Karamoh, che anticipa tutti ma non inquadra la porta.

18' Corner per il Milan: cross di Calhanoglu direttamente tra i guantoni di Sepe.

15' Angolo per il Milan: pallone in area, libera la difesa del Parma.

13' GOL DEL PARMA! Hernani batte Donnarumma con un bel destro da centro area su assist preciso di Gervinho.

9' Calcio d'angolo per il Milan: tocco corto e corner sprecato.

5' Gabbia non ce la fa ed è costretto a lasciare il campo: al suo posto entra Kalulu.

3' Gioco fermo: Gabbia rimane a terra dopo un duro contrasto.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Fourneau: si comincia! Primo pallone del match per il Parma.

- Prima dell'inizio del match, un minuto di silenzio in ricordo di Paolo Rossi,

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca gialloblù per il Parma.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Milan e Parma si affrontano nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie A. Una sfida tutta da vivere che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Castillejo, Diaz, Calhanoglu, Rebic. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu. Hauge, Krunić, Tonali, Colombo, Leao, Maldini. All.: Pioli.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho. A disp.: Colombi, Pezzella, Balogh, Scozzarella, Cyprien, Sohm, Valenti, Brunetta, Camara, Nicolussi Caviglia, Busi, Inglese. All.: Fabio Liverani.