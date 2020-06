LIVE MN - Milan-Roma (0-0): avvio con poche emozioni

15' Theo perde palla in attacco, la Roma parte pericolosamente in contropiede. Kluivert dalla destra la mette in mezzo per Pellegrini, bravo Kjaer a respingere il tiro del centrocampista.

14' Conti parte in progressione sulla fascia, Kluivert lo ferma fallosamente a centrocampo.

12' Ottimo lavoro di Castillejo in fase difensiva, lo spagnolo ha recuperato l'ennesimo pallone sulla trequati rossonera.

10' Rossoneri che fanno fatica a sviluppare una manovra fluida palla a terra e si affidano quindi a palle alte e lanci lunghi.

9' Dopo una lunga manovra la Roma arriva al cross dalla trequarti con Cristante, Donnarumma fa suo il pallone agilmente in uscita.

7' La Roma prova a rendersi pericolosa con un cross dal fondo, bravo Castillejo a liberare.

6' Kjaer lancia Castillejo in profondità, lo spagnolo si era liberato ma era partito in anticipo: fuorigioco.

5' Bennacer recupera palla in difesa, Pellegrini ferma in modo falloso un possibile contropiede rossonero.

4' Il Milan mantiene il possesso del pallone, la Roma attende. Per ora match abbastanza bloccato.

2' Kessie prova l'imbucata centrale per Rebic, spazza la difesa della Roma.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Giacomelli: si comincia! Primo pallone del match per la Roma.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, divisa blu da trasferta per la squadra capitolina.

- Prima del fischio d'inizio un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della pandemia.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro! Mancano ormai pochi minuti al fischio d'inizio del match. Dopo la bella prova offerta contro il Lecce, in questo caldo pomeriggio milanese i rossoneri di mister Pioli sfideranno la Roma di Paulo Fonseca. Sarà un test importantissimo per le ambizioni europee del Milan. Grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. A disp.: Begovic, A.Donnarumma, Calabria, Laxalt, Saelemaekers, Gabbia, Krunic, Biglia, Paquetà, Brescianini, Maldini, Leao. All.:Pioli

ROMA (4-2-3-1 ):Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitarian; Dzeko. A disp: Cardinali, Fuzato, Kolarov, Fazio, Bruno Peres, Ibanez, Perotti, Villar, Pastore, Diawara, Under, Kalinic, Perez. All.:Fonseca