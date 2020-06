LIVE MN - Milan-Roma (2-0): bella prova dei rossoneri, Rebic e Calhanoglu regalano 3 punti pesantissimi

Risultato importantissimo dei rossoneri, che grazie alle reti di Rebic e Calhanoglu portano a casa tre punti pesantissimi per la rincorsa all'Europa. Dopo un avvio incerto dovuto anche al caldo del pomeriggio, i ragazzi di mister Pioli hanno preso sempre di più le redini della partita fino alle due reti, meritatissime, nel finale.

95' Termina il match.

94' Il Milan gestisce in attesa del fischio finale.

93' Infinito Theo. Parte ancora una volta palla al piede dalla difesa e scavalla sulla fascia. Perez non può che fermarlo con un fallo.

92' Il Milan esce alla grande palla al piede dalla difesa, ma Calhanoglu scivola e vanifica un'azione potenzialmente molto pericolosa.

91' Brutto intervento di Veretout su Paqueta a palla ormai lontana, Giacomelli lo ammonisce.

90' Cinque minuti di recupero.

88' GGGGGOOOOOOLLLL GGGGGOOOOOLLLLLLL GGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DEL MILAAAAANN!!!! HAKAN CALHANOGLU SPACCA LA PORTA SU RIGORE!! Grandissima realizzazione del turco che calcia di collo e incrocia con violenza, Mirante non può nulla!! 2-0 Milan!!

87' Calcio di rigore per il Milan! Accelerazione devastante di Theo che si insinua fra le maglie della difesa romanista e viene sgambettato da Smalling. Giacomelli non ha dubbi, calcio di rigore.

86' Durissimo intervento di Diawara su Theo: il francese era partito e aveva superato già due avversari.

85' Pessima scelta di Leao che lanciato in contropiede rallenta la sua corsa e si intestardisce in qualche dribbling di troppo, la Roma recupera.

84' Ottima diagonale di Conti che mette fuori un cross pericoloso di Zappacosta.

82' Calcio d'angolo per la Roma. Nulla di fatto.

81' Roma che si prepara all'assalto finale.

80' Doppio cambio per la Roma: escono Pellegrini e Cristante, entrano Pastore e Diawara.

77' Altro cambio per il Milan: esce un esausto Ante Rebic, entra Rafael Leao.

76' GGGGGGOOOOOOOLLLLL GGGGOOOOLLLLLL GOOOOOOLLLLLLLLLLL DEL MILAN!!! SEMPRE LUI, ANTE REBIC!!!! Batti e ribatti infinito nell'area della Roma, in ordine: Kessie in sforbiciata impegna Mirante, Rebic a botta sicura la tira sul portiere, la palla carambola sul palo, torna al croato che la sbatte di violenza in rete. Milan meritatamente in vantaggio.

74' Riprende il gioco.

72' Secondo cooling break della gara, i giocatori in campo risentono del caldo del pomeriggio milanese.

72' Conclusione velleitaria di Paqueta dalla lunga distanza, palla abbondantemente fuori.

70' Romagnoli lancia benissimo Theo sulla sinistra, il francese tenta un 1-2 interessante con Rebic ma la giocata non va a buon fine.

68' Doppio cambio per la Roma: fuori Dzeko e Mkhitarian, dentro Kalinic e Perotti.

67' Il Milan sta spingendo molto alla ricerca del gol del vantaggio, la Roma per ora regge.

66' Conclusione velenosa di Paqueta dalla distanza: il suo destro impegna Mirante che devia in angolo.

65' Ottimo scambio fra Calhanoglu e Saelemaekers, con il belga che restituisce il favore al numero 10 rossonero: a tu per tu con Mirante però Hakan la spara sul portiere.

64' Spazi enormi per Saelemaekers che galoppa sulla fascia destra, il belga prova a servire Rebic ma il suo cross non è preciso.

61' Rebic lanciato in contropiede duella con Veretout. Per Giacomelli c'è un fallo del croato, che protesta e viene ammonito.

60' Romagnoli chiude due volte su Pellegrini, angolo per la Roma.

58' Cambio per la Roma: esce Kluiverts ed entra Perez.

57' Saelemaekers è entrato molto bene in campo, il belga sta mettendo in difficoltà la retroguardia della Roma.

54' Doppio cambio per il Milan: escono Castillejo e Bonaventura, entrano Saelemaekers e Paqueta.

52' Ennesimo lancio di Kjaer per Castillejo, ma lo spagnolo perde il duello con Spinazzola. I rossoneri però recuperano palla da ottima posizione, con Calhanoglu che arriva al tiro dal limite: pallone respinto.

50' Bennacer recupera l'ennesimo pallone a centrocampo, fondamentale il lavoro dell'algerino in fase di ripiegamento.

49' Mkhitarian ci prova dal limite dell'area, fa muro la difesa rossonera.

47' Follia di Spinazzola che con un retropassaggio per Mirante stava innescando Rebic. Il croato non controlla per un soffio.

46' Palla ai rossoneri, fischia Giacomelli per l'inizio della ripresa.

Un primo tempo dai ritmi blandi e compassati a causa del caldo pomeridiano di Milano. Entrambe le squadre, Dzeko per la Roma e Calhanoglu per il Milan, hanno avuto occasioni importanti per passare in vantaggio senza riuscire a sfruttarle. Pareggio tutto sommato giusto.

47' Termina qui il primo tempo.

46' Calcio d'angolo per il Milan, Mancini calpesta la caviglia di Theo che era in procinto di saltare. Il francese cade a terra dolorante, per Giacomelli non c'è nulla.

45' Punizione del Milan da lato sinistro dell'area. Calhanoglu la mette forte in mezzo, Mirante smanaccia in angolo.

42' Cristante colpisce duramente Castillejo, l'arbitro Giacomelli non lo ammonisce ma va a redarguire verbalmente Pioli, reo di aver protestato.

40' Ammonito Castillejo. Lo spagnolo perde palla a centrocampo e recupera fallosamente su Dzeko.

38' Grande occasione per il Milan! Cross al bacio di Theo che taglia fuori tutta la difesa della Roma, la palla arriva a Calhanoglu che da ottima posizione e con la porta praticamente spalancata la butta fuori.

34' Si ricomincia con un calcio d'angolo per gli ospiti. Kessie intercetta il cross e spazza.

33' Cooling break per le due squadre, il caldo milanese si fa sentire.

32' Altra ripartenza molto pericolosa della Roma che arriva per l'ennesima volta a crossare dal fondo, bravissimo Kjaer a chiudere in angolo.

31' Brivido per la Roma! Rebic pressa Mirante sulla linea di porta ma è bravo l'estremo difensore a dribblare il croato.

30' Altro cross dalla trequarti per Dzeko, Donnarumma attento fa suo il pallone.

29' Ottimo cambio di gioco di Kjaer che taglia il campo e pesca Calhanoglu libero sulla sinistra. Il turco però spreca un'ottima opportunità andando a sbattere sul muro giallorosso.

26' Ottima azione del Milan che va in verticale coinvolgendo Bennacer, Calhanoglu, Rebic e Bonaventura. La palla arriva a Jack che da ottima posizione però prende male la mira e spara alto.

25' Primo squillo Milan. Castillejo, Kessie e Calhanoglu dialogano al limite dell'area di rigore, lo spagnolo arriva sul fondo e la mette in mezzo di destro, la difesa della Roma allontana con qualche affanno.

24' Molta più Roma che Milan negli ultimi minuti.

23' Milan che continua ad affidarsi ai lanci lunghi, la difesa ospite non si fa sorprendere.

22' Ammonito Lorenzo Pellegrini per un intervento molto duro su Bennacer.

21' Sinistro da fuori di Mkhitarian, palla deviata in angolo dalla difesa rossonera.

20' Occasionissima per la Roma. Cross di Kluivert deviato da Kessie, la palla arriva in modo perfetto a Dzeko che tutto solo in area colpisce di testa e la manda incredibilmente fuori.

18' Altra palla persa in uscita dai rossoneri, la Roma riparte con Mkhitarian. L'armeno la crossa bassa dalla destra, Donnarumma si allunga e la devia in angolo.

17' Palla tesa dalla trequarti di Cristante per Dzeko, bravo Romagnoli ad allontanare di testa.

15' Theo perde palla in attacco, la Roma parte pericolosamente in contropiede. Kluivert dalla destra la mette in mezzo per Pellegrini, bravo Kjaer a respingere il tiro del centrocampista.

14' Conti parte in progressione sulla fascia, Kluivert lo ferma fallosamente a centrocampo.

12' Ottimo lavoro di Castillejo in fase difensiva, lo spagnolo ha recuperato l'ennesimo pallone sulla trequati rossonera.

10' Rossoneri che fanno fatica a sviluppare una manovra fluida palla a terra e si affidano quindi a palle alte e lanci lunghi.

9' Dopo una lunga manovra la Roma arriva al cross dalla trequarti con Cristante, Donnarumma fa suo il pallone agilmente in uscita.

7' La Roma prova a rendersi pericolosa con un cross dal fondo, bravo Castillejo a liberare.

6' Kjaer lancia Castillejo in profondità, lo spagnolo si era liberato ma era partito in anticipo: fuorigioco.

5' Bennacer recupera palla in difesa, Pellegrini ferma in modo falloso un possibile contropiede rossonero.

4' Il Milan mantiene il possesso del pallone, la Roma attende. Per ora match abbastanza bloccato.

2' Kessie prova l'imbucata centrale per Rebic, spazza la difesa della Roma.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Giacomelli: si comincia! Primo pallone del match per la Roma.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, divisa blu da trasferta per la squadra capitolina.

- Prima del fischio d'inizio un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della pandemia.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro! Mancano ormai pochi minuti al fischio d'inizio del match. Dopo la bella prova offerta contro il Lecce, in questo caldo pomeriggio milanese i rossoneri di mister Pioli sfideranno la Roma di Paulo Fonseca. Sarà un test importantissimo per le ambizioni europee del Milan. Grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. A disp.: Begovic, A.Donnarumma, Calabria, Laxalt, Saelemaekers, Gabbia, Krunic, Biglia, Paquetà, Brescianini, Maldini, Leao. All.:Pioli

ROMA (4-2-3-1 ):Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitarian; Dzeko. A disp: Cardinali, Fuzato, Kolarov, Fazio, Bruno Peres, Ibanez, Perotti, Villar, Pastore, Diawara, Under, Kalinic, Perez. All.:Fonseca