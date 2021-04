LIVE MN - Milan-Sampdoria, ecco le formazioni ufficiali. Si gioca alle 12:30

11.05 - Ecco le formazioni ufficiali di Milan e Sampdoria:

MILAN: G. Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, A. Donnarumma, Dalot, Kalulu, Gabbia, Tonali, Meite, Rebic, Hauge. All.: Pioli

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. A disp.: Ravaglia, Letica, Ferrari, Regini, Leris, Verre, Jankto, Yoshida, Askildsen, Keita, Ramirez, La Gumina. All.: Ranieri

10.54 - Ecco la probabile formazione della Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini.

10.35 - Nel Milan ci sono tre giocatori in diffida e quindi a rischio squalifica: sono Castillejo, Dalot e Rebic, quest'ultimo disponibile dopo il ricorso ma comunque diffidato.

10.19 - Sono 6 i rossoneri ancora infortunati e quindi non convocati da Pioli per la partita contro la Sampdoria. Si tratta di Calabria, Romagnoli, Brahim Diaz, Daniel Maldini, Mandzukic e Leao.

10.02 - Dove vedere Milan-Sampdoria? La partita inizierà alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva su Sky. Inoltre, è possibile seguire il match anche in streaming sulle piattaforme Now Tv o Sky GO.

10.01 - Milan-Samp, la squadra arbitrale del match:

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Mondin-Bresmes

IV° Uomo: Rapuano

VAR: Irrati

AVAR: Di Iorio

10.00 - Ecco i convocati di Pioli per la sfida di oggi:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu.

Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimovic, Rebic.

Amici di MilanNews.it, benvenuti alla nostra diretta di avvicinamento a Milan-Sampdoria, gara valida per la 29esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri cercano punti Champions e inseguono una vittoria a San Siro che manca da due mesi. Restate con noi, vi terremo aggiornati su tutte le ultime novità.