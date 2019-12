LIVE MN - Milan-Sassuolo (0-0) - Due punti persi, troppi sprechi

Sfortuna (tanta), imprecisione (troppa). E poi Manganiello, che cancella il gol di Theo e non concede un netto calcio di rigore ai rossoneri. Sono davvero tanti i rimpianti di una partita che il Milan avrebbe meritato di stravincere. È andata così, cioè male. Nella testa ancora i due legni colpiti da Leao, le occasionissime cestinate da Calhanoglu, Bennacer e Bonaventura. Una gara stregata, sue punti persi. Stavolta la squadra ha creato davvero tanto, ma è mancata la stoccata, ancora una volta. Ora sotto con l’Atalanta. Ma che peccato.

95' Fischio finale: Milan-Sassuolo 0-0.

92' Cartellino giallo per Paquetà.

91' Calcio d'angolo per il Milan: cross in area, libera la difesa del Sassuolo.

90' Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' Corner per il Sassuolo: cross in mezzo, Donnarumma smanaccia.

87' Incredibile a San Siro! Palo di Leao. Sinistro dal limite del portoghese e pallone sul legno.

85' Ultimo cambio per il Milan: fischi per Suso, che lascia il campo a Castillejo.

84' Sassuolo in attacco. Destro da fuori di Obiang e pallone altissimo sopra la traversa.

83' Traversa di Leao. Gran destro a giro del portoghese e pallone che sbatte sul montante a Pegolo ormai battuto. Non è giornata per il Milan!

80' Cartellino giallo per Marlon.

79' Cambio per il Sassuolo: Obiang in campo al posto di Locatelli.

78' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in mezzo, Romagnoli colpisce di testa ma non trova la porta.

77' Sostituzione per il Milan: Leao prende il posto di Piatek.

76' Il Milan ci prova con Bonaventura, ma la sua conclusione viene deviata in corner.

75' Altro cambio per il Sassuolo: esce Ferrari, al suo posto Romagna.

72' Cartellino giallo per Bonaventura e Locatelli.

70' Cosa ha sbagliato il Milan! Tiro di Calhanoglu, respinta corta di Pegolo e grande occasione per Bonaventura, che sbaglia a tu per tu con il portiere. avversario.

69' Altra grande occasione per il Milan. Paquetà calcia dal cuore dell'area del Sassuolo ma impatta male: pallone alto.

68' Sostituzione per il Sassuolo: Traore prende il posto di Djuricic.

67' Partita apertissima. Può succedere di tutto.

64' Angolo per il Milan: cross sul primo palo, libera la retroguardia del Sassuolo.

58' Altra grande occasione per il Milan. Calhanoglu ha tutto il tempo per prendere la mira e calciare da fuori, ma non riesce a inquadrare la porta.

57' Palla-gol per il Milan. Paquetà sfonda in area e calcia con il mancino: Pegolo si supera e riesce a deviare.

56' Cambio per il Milan: fuori Kessié, dentro Paquetà.

55' Ancora Milan, stavolta con Calhanoglu: destro da fuori e risposta di Pegolo.

53' Corner per il Milan: pallone dentro, colpo di testa di Piatek e bella parata di Pegolo.

52' Che occasione per il Milan! Bonaventura entra in area, salta un avversario e calcia in porta ma non riesce a trovare lo specchio.

50' Calcio d'angolo per il Sassuolo: cross in mezzo, serie di batti e ribatti, poi la difesa del Milan spazza via. Ma che brivido!

49' Kyriakopoulos ci prova da fuori: Donnarumma si rifugia in angolo.

48' Doppio errore di Conti e Bennacer e contropiede del Sassuolo: pallone in area per Boga, che controlla ma sbaglia la conclusione.

45' Tutto è pronto. Fischio di Manganiello: si riparte! Possesso Milan.

- Le due squadra tornano in campo dopo la parata di vecchie glorie rossonere.

Reti inviolate al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. Protagonista, fin qui, l'arbitro Manganiello, che prima annulla (giustamente?) il gol di Theo Hernandez dopo aver visionato il VAR e poi non concede un netto calcio di rigore al Milan. Discutibile anche la gestione del match e dei cartellini. I rossoneri hanno concesso qualcosina (Boga sempre pericoloso), ma hanno creato anche un paio di occasioni davvero nitide (con Calhanoglu e Bennacer). Una gara spigolosa, che il l'arbitro ha reso nervosissima.

46' Fine primo tempo.

45' Dopo tutto il tempo perso, Manganiello concede 1 solo minuto di recupero.

43' Il Milan protesta giustamente, Manganiello ammonisce Kessié.

42' Calcio d'angolo per il Milan: pallone in mezzo, un giocatore del Sassuolo tocca vistosamente il pallone con la mano ma l'arbitro concede punizione al Sassuolo. Clamoroso!

41' Cosa ha sbagliato Bennacer! Ripartenza veloce del Milan, l'algerino salta il portiere e poi non riesce a segnare a porta vuota.

41' Punizione dalla sinistra per il Sassuolo:

40' Cartellino giallo per Musacchio.

39' Ammonizione per Caputo.

38' Corner per il Sassuolo: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

35' Kyriakopoulos calcia dalla distanza: Donnarumma riesce a deviare.

33' Tutto fermo! Manganiello controlla al VAR e annulla il gol di Theo: Kessié aveva toccato il pallone con il braccio prima di servire l'assist al compagno.

31' GOL!!! Theo Hernandez va a segno sugli sviluppi di un calcio d'angolo: botta da fuori, deviazione e pallone in rete.

29' Cartellino giallo per Theo Hernandez.

28' Grande occasione per il Milan! Theo Hernandez sfonda in area e mette in mezzo per Calhanoglu, che sbaglia la conclusione da posizione centrale.

27' Partita combattuta a San Siro.

23' L'atteggiamento dell'arbitro sta indispettendo il pubblico rossonero. Molte scelte discutibili.

19' Bella partita a San Siro. Le due squadre si affrontano a viso aperto.

15' Subito dall'altra parte. Boga crea il panico nella difesa rossonera: Donnarumma riesce a bloccare.

14' Ripartenza del Milan, che va al tiro dal limite con Bonaventura: Pegolo risponde, poi Kessié non riesce a ribadire in rete.

10' Cartellino giallo per Toljan.

8' Grande occasione per il Sassuolo. Verticalizzazione in area per Caputo, che brucia la difesa rossonera e calcia di prima intenzione: pallone alto.

5' Milan aggressivo in questo avvio di gara.

2' Piatek si presenta a tu per tu con il portiere avversario, ma sbaglia la conclusione a rete. Il polacco era comunque in fuorigioco.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Manganiello: si comincia! Primo pallone del match per il Sassuolo.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Classica maglia rossonera per il Milan, completo blu per il Sassuolo. Grande atmosfera a San Siro.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. Nel giorno della grande festa per il 120esimo compleanno del club, i rossoneri ospitano il Sassuolo di De Zerbi. I ragazzi di Pioli, reduci da due vittorie consecutive, puntano al successo per continuare la risalita in classifica e festeggiare nel migliore dei modi questo importante anniversario. Ma non sarà una sfida semplice. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al 90esimo.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu. A disp.: A. Donnarumma, Reina, Calabria, Caldara, Gabbia, Rodriguez, Biglia, Krunic, Paquetà, Castillejo, Leao, Rebic. All.: Pioli

SASSUOLO: Pegolo; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. A disp.: Turati, Romagna, Muldur, Peluso, Rogerio, Tripaldelli, Raspadori, Bourabia, Duncan, Mazzitelli, Obiang, Traoré. All.: De Zerbi