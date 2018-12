LIVE MN - Milan-SPAL (2-1): Higuaín da tre punti, ma Donnarumma è fantascientifico

90'+4' FINE SECONDO TEMPO: MILAN-SPAL 2-1

90'+3' Miracolo di Donnarumma da raccontare a figli e nipoti! Su cross dalla destra, Fares salta più alto di Borini e trova il colpo di testa vincente: Gigio vola, si allunga come Mr. Fantastic e dice di no con la manona. Parata da fantascienza.

90'+2' SPAL tutta in attacco per questo assalto finale.

90' Saranno 4 i minuti di recupero.

89' Enorme ingenuità di Suso già ammonito: l'esterno spagnolo lascia lì la gamba in un contrasto con Valdifiori. Doppio giallo, l'ex Liverpool lascia la partita.

87' Ci prova Borini dai 30 metri: tiro debole, deviato da Felipe e facile facile per Gomis.

85' Petagna ad un passo dal raddoppio: Antenucci scappa a Calabria e trova l'attaccante ex Milan. Petagna calcia al volo e colpisce Romagnoli che manda in corner. Diavolo salvato.

82' Cambio in casa Milan: standing ovation per Higuaín, dentro Borini.

81' La SPAL si addormenta e Çalhanoglu corre indisturbato verso l'area da calcio d'angolo: assist per Kessié che è liberissimo, pallone sul fondo.

79' Fischiato un fallo d'attacco a Cutrone, ammonito Suso per reiterate proteste.

78' SPAL ad un passo dall'incredibile pari! Al primo angolo spallino, Cionek salta più di tutti ed impatta bene: sfera che fa la barba al palo, Donnarumma era battuto.

77' Calabria si veste da Lupin e ruba il pallone a Felipe in difesa: avrebbe un'autostrada verso la porta di Gomis ma non si fida del suo mancino, tenta di rientrare sul destro ma perde tempo e calcia scivolando. Azione vanificata.

74' Terzo ed ultimo cambio per la SPAL: Schiattarella lascia la regia a Valdifiori.

73' Zapata atterra Thiago Cionek: ammonito il centrale colombiano.

72' Missile terra-aria di Bakayoko che obbliga Gomis ad un miracolo: grandissimo tiro, grandissima parata.

70' Triangolo a velocità da Formula 1 tra Higuaín e Suso: lo spagnolo libera Çalhanoglu al centro dell'area che arma il destro ma non inquadra. Enorme palla gol divorata.

69' Kessié mette i panni di Houdini e fa sparire il pallone: Schiattarella va dritto per le gambe dell'ivoriano, ammonito.

66' Prova a riaccendersi la SPAL: punizione di Kurtic che colpisce Petagna, rimessa dal fondo per Donnarumma.

64' GOL DEL MILAN! GONZALO GERARDO HIGUAÍN! Calabria mette il turbo, crossa per Çalhanoglu che serve il Pipita: stop, dribbling e porta di Gomis letteralmente sfondata dal bolide argentino. Esplode San Siro!

62' Doppio cambio per il Milan: out Abate e Castillejo, dentro Calabria e Cutrone. Il Diavolo passa al 4-4-2.

62' Splendido uno-due tra Kessié e Higuain che libera l'argentino in area: cross rasoterra da posizione defilata, Çalhanoglu anticipato all'ultimo.

60' Dopo qualche minuto di apprensione, Ignazio Abate torna in campo visibilmente dolorante alla spalla destra.

58' Violentissimo sconto aereo tra Fares e Abate: il terzino rossonero ha la peggio. Il veterano resta a terra dolorante, si scalda subito Calabria.

57' Petagna ci prova dai 25 metri: mancino che finisce in terzo anello verde.

56' Gioco pericoloso di Castillejo su Cionek: gamba troppo alta per i gusti del direttore di gara, ammonito l'esterno spagnolo.

53' Secondo cambio per la SPAL: Fares subentra a Costa.

51' Dominante Bakayoko che sradica l'ennesimo pallone al centrocampo SPAL: Kurtic non ha altra scelta che stenderlo, cartellino giallo.

50' Felipe stende Kessié lanciato in area: per l'arbitro si prosegue.

49' Torna a farsi vedere in attacco la SPAL, nel corso della sua seconda azione di tutta la partita: tiro di Costa murato, facile per Romagnoli far ripartire la manovra.

46' Cambia modulo la Spal: nel tentativo di arginare gli esterni del Diavolo, mister Semplici aggiunge un difensore alla retroguardia spallina.

45' Inizia il secondo tempo, pallone agli ospiti.

45' Cambio all'intervallo per la SPAL: Dickmann lascia il posto a Vicari.

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: MILAN-SPAL 1-1

45' Ci sarà un minuto di recupero.

45' Kessié trova in area un liberissimo Çalhanoglu: colpo immediato del turco, miracolo di Felipe che si immola e salva il risultato.

44' Suso incolla al piede un lancio millimetrico e disegna per Higuaín: l'argentino prova a saltare il difensore ma si allunga malamente il pallone. Sfera sul fondo, fischi ingenerosi di San Siro per l'albiceleste.

41' Splendido triangolo fra Bakayoko e Çalhanoglu: botta del turco da fuori area, Gomis immobile viene graziato. Palla che sfiora il palo.

39' Rodríguez salta l'uomo e crossa: ancora in angolo, ennesimo corner per il Diavolo.

36' Splendida azione corale del Diavolo! Suso pesca Kessié tra le linee: l'ex Atalanta stoppa e cross al volo, Bakayoko si inserisce in area con la velocità di LeBron James e calcia di prima! Pallone alto di centimetri.

34' Continua il pressing offensivo del Milan, brava la SPAL a chiudere tutte le opzioni possibili.

29' Suso, ancora lui, scappa sul destro e cerca il traversone: Cionek spicca in anticipo su Higuain.

27' Higuaín scippa un pallone al giro palla difensivo spallino: l'idea per Suso però è corta, bravo Felipe in anticipo.

23' Suso lancia Kessié in profondità: l'ivoriano scappa alla difesa spallina ma il suo tentativo è innocuo per Gomis.

20' Continua ad affondare il Milan, spinto da una Curva Sud rumorosa ed in festa: giro palla continuo nel tentativo di scardinare la retroguardia di Gomis.

16' GOL DEL MILAN! Immediato il pari del Milan! Missile di Castillejo che si spegne all'angolino: è subito 1-1!

15' Prova a scuotersi il Milan con una rapida ripartenza gestita da Çalhanoglu: il passaggio per Higuaín è però impreciso

13' Gol della Spal! Dopo un avvio dominato dal Milan, la SPAL trova incredibilmente il vantaggio: Petagna stoppa, calcia, centra in pieno Romagnoli e beffa Donnarumma.

12' Finta e controfinta di Suso che ubriaca Costa: traversone al centro per Higuaín, attentissimo Gomis.

8' Gol del Milan! Romagnoli gira in rete su cross di Çalhanoglu: tutto fermo, capitano rossonero in offside.

8' Da angolo, la sfera finisce sui piedi di Suso che disegna un arcobaleno mancino destinato a spegnersi all'incrocio: vola Gomis che mette la manona, miracolo!

7' Non molla la preda il Milan in questo avvio! Higuaín gestisce una sfera sporca ed inventa per Bakayoko: l'ex Chelsea sfonda come nel football americano e guadagna l'ennesimo corner.

6' Dribbling ubriacante di Suso sulla fascia: pallone rasoterra per Kessié e botta al volo, emiliani salvati in corner.

4' Diavolo tambureggiante in questo avvio! Doppia conclusione di Castillejo e Kessié murata da Bonifazi, SPAL costretta a chiudersi nella propria area.

2' Risponde subito la SPAL: pallone lungo per Antenucci che prova lo sprint su Zapata, attento Donnarumma in uscita bassa.

1' Partono forte i rossoneri con Higuaín! L'argentino fa sparire il pallone e si incunea in area: attento Felipe a spazzare.

1' Inizia la sfida di San Siro! Primo pallone giocato dal Milan

- Padroni di casa in classico completo rossonero, ospiti in maglia bianca con strisce verticali azzurre.

Amici di MilanNews.it, buona sera e benvenuti! I saluti vi giungono da San Siro dove, tra pochi minuti, scenderà in campo il Milan contro la SPAL. L'ultimo match del 2018 può veramente dire molto in chiave Champions League, con la frenata inattesa della Lazio e le vittorie di Roma e Atalanta. Una sfida da vincere ad ogni costo, come rivela mister Gattuso, seguitela con noi: tutto live, tutto su MilanNews.it!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Higuain, Castillejo. A disp.: Reina, Donnarumma, Calabria, Mauri, Borini, Conti, Bertolacci, Montolivo, Musacchio, Cutrone, Laxalt, Tsadjout. All.: Gattuso

SPAL (4-4-2): Gomis; Bonifazi, Cionek, Felipe, Costa; Dickmann, Schiattarella, Kurtic, Missiroli, Antenucci, Petagna. A disp.: Poluzzi, Milinkovic Savic, Simic, Valori, Floccari, Moncini, Valdifiori, Vicari, Everton Luiz, Paloschi, Viviani, Fares. All.: Semplici