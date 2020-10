LIVE MN - Milan-Spezia (3-0) - Rossoneri a punteggio pieno dopo tre giornate

Il Milan supera 3-0 lo Spezia e ottiene la terza vittoria in altrettante gare di campionato. Dopo un primo tempo piuttosto complicato, i rossoneri si scatenano nella ripresa: la doppietta di Leao e la rete (bellissima!) di Theo Hernandez consentono alla squadra di Pioli di arrivare alla sosta a punteggia pieno. E con un percorso netto: sette gol fatti e zero subiti.

93' Fischio finale: il Milan vince 3-0.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

88' Il Milan tiene il possesso in questi minuti finali.

83' Sostituzione per il Milan: Daniel Maldini prende il posto di Leao.

82' Angolo per il Milan: pallone dentro e colpo di testa sul fondo di Hauge.

81' Ancora Milan. Theo Hernandez calcia con la sinistra ma Rafael è bravo a opporsi.

78' GOL GOL GOOOLLL!!! LEAO!!! Azione del Milan: cross di Saelemaekers, sponda di Kessié e tap-in vincente dell'attaccante portoghese: 3-0!

77' Doppio cambio per il Milan: fuori Gyasi e Pobega, dentro Bartolomei e Mora.

76' GOOOLLL!!! THEOOO!!! Il francese recupera palla a metà campo, parte a tutta birra e poi brucia Rafael con un tiro preciso all'angolino.

75' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, la difesa dello Spezia mette fuori.

71' Cambio per il Milan: è il momento di Hauge, che prende il posto di Brahim Diaz.

70' Angolo per lo Spezia: pallone dentro, Calabria riesce a spazzare via.

66' Corner per lo Spezia: cross in area, Kessié recupera e riparte.

65' Lo Spezia ci prova con Agudelo: conclusione potente ma centrale, Donnarumma alza il pallone sopra la traversa.

63' Lo Spezia prova a reagire dopo il gol subito.

59' Doppia sostituzione anche per lo Spezia: fuori Verde e Ricci, dentro Agudelo e Acampora.

58' Doppio cambio per il Milan: Bennacer e Kessié prendono il posto di Tonali e Krunic.

57' GOL GOL GOOOLLL!!! Punizione dalla trequarti: cross in mezzo di Calhanoglu e tocco vincente di Leao, che anticipa tutti e insacca.

53' Calcio d'angolo per lo Spezia: cross in area, libera la difesa del Milan.

51' Che occasione per il Milan! Brahim Diaz si crea lo spazio per il tiro ma poi sbaglia con il destro a giro: pallone a lato.

47' Subito ammonito Calhanoglu.

45' Tutto è pronto. Fischio di Serra: ai riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Un cambio per il Milan: Calhanoglu in campo al posto di Colombo.

Reti inviolate al termine della prima frazione di gara. Match equilibrato a San Siro: qualche buona occasione per il Milan (con Colombo e Saelemaekers), ma lo Spezia non ha certo demeritato (bella parata di Donnarumma su Verde). Bene Diaz, ancora sottotono Leao. Non è una partita facile.

48' Fine primo tempo.

46' Angolo per lo Spezia: traversone in area, libera la retroguardia del Milan.

45' Dall'altra parte. Pallone per Verde, che entra in area e tira sul primo palo: Donnarumma è attento e devia in angolo.

44' Ancora una occasione per il Milan. Calabria scatta sulla destra e apparecchia per Saelemaekers, che calcia di prima ma spara alto sopra la traversa.

43' Buona chance per il Milan: cross dalla destra, colpo di testa di Brahim Diaz e pallone che finisce a lato.

41' Cartellino giallo per Gyasi.

39' Il Milan fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Rafael.

34' Bell'azione del Milan. Calabria si sgancia sulla destra e mette in mezzo per Colombo, che calcia di prima intenzione ma viene murato.

32' Cambio per lo Spezia: infortunio per Galabinovic, che lascia il posto a Piccoli.

31' Ammonizione per Ricci dello Spezia.

30' Altro calcio d'angolo per lo Spezia: cross in area, Donnarumma respinge con i pugni.

29' Corner per lo Spezia: pallone dentro, il Milan mette fuori.

25' Il Milan ci prova ma non riesce a sfondare il muro dello Spezia.

22' Un tocco sbagliato di Calabria mette in difficoltà Donnarumma, che riesce a cavarsela con un intervento decisivo.

18' Punizione da buona posizione per il Milan: conclusione di Kjaer e pallone alto sopra la traversa.

13' Lo Spezia difende e riparte.

10' Ripartenza del Milan e pallone per Diaz, che ci prova dal limite ma colpisce male: parata semplice per Rafael.

8' Il Milan fa la partita e prova a chiudere all'angolo lo Spezia.

4' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa dello Spezia.

3' Milan subito aggressivo.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Serra: si comincia! Primo pallone del match per lo Spezia.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per lo Spezia.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli sfidano lo Spezia nella terza giornata di Serie A. Ultima gara prima della sosta: dopo aver ottenuto la qualificazione alla fase a gironi di Europa League, Kjer e compagni puntano a chiudere nel migliore dei modi questa primissima parte di campionato. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Diaz, Leao; Colombo. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Kalulu, Laxalt, Bennacer, Kessie, Calhanoglu, Castillejo, Hauge, Maldini. All.: Pioli

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Sala, Erlic, Chabot, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. A disp.: Krapikas, Desjardinis, Acampora, Mora, Agoume, Bartolomei, Farias, Bastoni, Dell'Orco, Vignali, Agudelo, Piccoli. All.: Italiano