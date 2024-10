live mn Milan-Udinese (1-0): è finita a San Siro! Il Diavolo vince grazie alla rete di Chukwueze

vedi letture

102' | È finita l'Odissea di San Siro. Il Milan ha vinto 1 a 0 contro l'Udinese grazie alla rete di Samuel Chukwueze nel primo tempo.

98' | Annullato il gol all'Udinese per fuorigioco Ekkelenkamp.

95' | GOL DELL'UDINESE! Il sussulto di Kabasele regala all'ultimo il pareggio dell'Udinese.

92' | Ultimi cinque minuti di sofferenza e tensione per il Milan

90' | Saranno sette i minuti di recupero.

88' | Ammonito Maignan per perdita di tempo.

86' | Udinese all'arrembaggio, il Milan si copre e fa entrare Tomori per Chukwueze.

81' | Cartellino giallo per Lorenzo Lucca. L'attaccante è stato ammonito per proteste.

80' | Altro cambio nell'Udinese. Dentro Brenner per Karlstrom.

80' | Che rischio per il Milan, con la grande e pericolosa conclusione dalla distanza di Bijol, partita bene ma spentasi sul fondo.

77' | È gia finita la partita di Tammy Abraham. Al posto dell'inglese è entrato il connazionale Loftus-Cheek.

75' | Occasione clamorosa per il Milan con Abraham che si è divorato a tu per tu con la porta il gol del raddoppio. Sulla stessa azione, l'attaccante inglese si è fatto male alla spalla.

72' | Cambio nel Milan: fuori Morata, dentro Abraham

72' | Musah si è preso un rischio enorme perdendo un pallone velenoso sulla propria trequarti, gestito bene da Davis che ha servito Ekkelenkamp che di prima ha calciato in porta facendo venire uno spavento a San Siro.

69' | Altro doppio cambio nell'Udinese. Fuori Lovric e Zarraga, dentro Payero ed Ekkelenkamp.

66' | Il Milan difende il vantaggio chiudendosi in trincea

60' | Doppio cambio nell'Udinese. Fuori Ehizibue e Bravo, dentro Davis e Kamara.

57' | Coast to coast di Morata, che arrivato, stanco, nell'area di rigore avversaria, ha sterzato sul sinistro ma non riuscendo però a calciare per via di un grande recupero difensivo di Bravo.

54' | Occasione Udinese con il solito Ehizibue. Situazione molto simile al gol del pareggio, poi annullato, con l'esterno friulano che è saltato indisturbato alle spalle di Terracciano.

48' | Primo cartellino giallo della partita nei confronti di un giocatore del Milan. Ammonito Terracciano per un fallo di imprudenza su Ehizibue.

45' | Si riparte a San Siro.

Cambio obbligato nel Milan. Fuori Okafor, dentro Musah per sopperire all'espulsione di Reijnders.

------

45 + 4' | Duplice fischio di Chiffi. Si va all'intervallo con il Milan in vantaggio ma in dieci uomini.

45 + 1' | Confermato il fuorigioco di Ehizibue. Il Milan resta in vantaggio.

45' | Nel frattempo saranno 3 i minuti di recupero.

44' | L'Udinese aveva pareggiato con Ehizibue, ma il gol dei friulani è stato annullato per fuorigioco, comunque da valutare.

42' | Primo cartellino giallo della partita per l'Udinese. Ammonito Bijol, che ha fermato illgamente Morata all'altezza del cerchio di centrocampo dopo aver subito un tunnel.

40' | In 10 da oltre 10 minuti, il Milan sta cercando di abbassare il proprio baricentro per evitare di soffrire troppo le avanzate dell'Udinese, che fino a questo momento, però, sono risultate essere pouttosto sterili.

32' | Zemura da calcio di punizione. L'esterno dell'Udinese ha provato a bissare il gol fatto contro il Lecce, ma la conclusione è finita al lato della porta difesa da Maignan.

28' | Contatto di gambe fra Reijnders e Lovric. Chiffi fischia il fatto a favore dell'Udinese ed espelle il centrocampista del Milan.

22' | Giocata illuminante di Fofana, che con un velo all'altezza del cerchio di centroampo ha liberato dal pressing degli avversari Christian Pulisic, che arrivato al limite dell'area di rigore ha preferito cercare la gloria personale invece che un nuovo assist dopo quello del vantaggio di Chukwueze.

19' | Destro sinistro di Reijnders da sviluppi di calcio d'angolo. La conclusione dell'olandese, però, si è spenta alta sopra la traversa.

18' | Altra ripartenza magistrale del Milan, tutta in verticale. Bloccato senza troppi problemi il tiro di Ehizibue, Maignan ha immediatamente fatto ripartire Reijnders, che ha alzato i ritmi trovando sulla fascia Okafor, che di prima ha trovato dentro l'area di rigore Morata, la cui conclusione è però risultata essere troppo centrale.

12' | GOOOOOOOOL DEEEEEEL MILAAAAAAAN! Ripartenza perfetta del Milan, con Chukwueze che con un sinistro chirurgico è riuscito a superare Okoye insaccando il pallone sul palo lontano della porta difesa dal suo connazionale. Non solo la conclusione, tutta l'azione del Diavolo è stata magistrale, a partire dal dribbling di Okafor fino all'assist, lucido ed intelligente, di Pulisic.

8' | Grande palla di Pavlovic a scavalcare la difesa dell'Udinese per trovare in profondita Okafor, che arrivato al limite dell'area di rigore ha anche calciato in porta non impensierendo però più di tanto Okoye.

4' | Il Milan sta inziando ad alzare i ritmi. Bene Fofana in mezzo al campo per Pulisic, che ha trovato Chukwueze sulla fascia che provando a metterla in mezzo ha conquistato il primo angolo del pomeriggio per i rossoneri. Sugli sviluppi dell'azione successiva Pavlovic è stato disturbato da un avversario che gli ha impedito di colpire bene la sfera di testa da dentro l'area di rigore.

1' | Pronti, via, primo errore in costruzione del Milan con Chukwueze, che cercando centralmente Fofana ha invece innescato Lovric che ha tentato dalla trequarti una conclusione che non ha però impensierito Maignan.

1' | È iniziata a San Siro. Primo possesso della partita a favore del Milan.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti e benvenuti allo stadio San Siro in Milano. Dopo la brutta e discussa sconfitta di Firenze, il Milan torna in campo contro l'Udinese per l'ottava giornata del campionato di Serie A Enilive.

Parola d'ordine di questo pomeriggio è vincere, anche perché in caso contrario la formazione di Paulo Fonseca rischierebbe di essere risucchiata da un vortice di critiche che potrebbe condizionare ulteriormente il suo cammino in campionato. Nonostante la delicatezza della partita, l'allenatore portoghese non si è tirato indietro dal prendere decisioni forti, come conferma anche l'esclusione dall'undici titolare di Rafael Leao. Se da un lato c'è bisogno di risposte, dall'altro si cercano invece conferme, con l'Udinese che ha intenzione di dare continuità al suo ottimo inizio di stagione.

Si pronostica dunque essere una partita intrigante quella di San Siro, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. A disp. Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Leao, Jimenez, Tomori, Liberali, Bartesaghi, Musah, Abraham. All. Paulo Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Zarraga, Lovric, Karlstrom, Zemura; Iker Bravo, Lucca. A disp. Sava, Padelli, Abankwah, Payero, Davis, Kamara, Palma, Brenner, Ebosse, Giannetti, Ekkelenkamp, Rui Modesto, Pizarro. All. Kosta Runjaic.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

ASSISTENTI: Dei Giudici e Yoshikawa.

IV UOMO: Cosso.

VAR: Mariani.

AVAR: La Penna.

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

Data: sabato 19 ottobre 2024

Ore: 18.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it